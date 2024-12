Čínský výrobce mobilů poprvé ukázal auto, které vypadá i pojede jako Ferrari, ale stát bude jako Škoda. Půjde o další hit před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Xiaomi

Ani si nedokážeme představit, že by tohle auto nezabodovalo okamžitě po svém příchodu na trh. Jde na to totiž podobně jako dosavadní Xiaomi SU7, které vypadá jede jako Porsche Taycan, stojí ale jako Octavia. YU7 působí jako Ferrari, stát ale bude jako průměrný Karoq.

Pokud bychom rozdávali ceny za automobilového nováčka roku, čínské Xiaomi by rozhodně bylo žhavým kandidátem. Na jaře totiž tento výrobce mobilů vyrukoval se svým prvním vozem, elektrickým sedanem SU7, který následně začal bořit prodejní hitparády. A není divu - jakkoli vzhledem i dynamikou připomíná Porsche Taycan, jeho ceny se pohybují na úrovni trochu lépe vybavené Škody Octavia. Takovému vábení se jen těžko odolává, jakkoli zákazníky posléze poněkud vystrašily jak dlouhé čekací lhůty, tak poněkud nedoladěná technika.

Nic z toho však Xiaomi nepovažuje za překážku, místo toho Číňané chtějí během patnácti dvaceti let patřit mezi pět největších výrobců aut na světě. Po premiéře SU7 proto nesložili ruce v klín, nýbrž přesunuli svou pozornost k další novince. Tu nyní představili zatím jen zvenčí, což má svůj důvod - SUV YU7 se totiž plně má odhalit až v červnu nebo červenci příštího roku. Do té doby jej ovšem Xiaomi potřebuje testovat na veřejnosti a zjevně se nechce obtěžovat s kamufláží.

Čínská společnost opravdu neriskuje a znovu pokračuje v designovém napodobování, jen tentokrát za inspirací nezamířila do Zuffenhausenu, nýbrž do Maranella. YU7 totiž ve velké míře připomíná Ferrari Purosangue, přičemž vpředu měl vliv na vzhled rovněž McLaren a vzadu Aston Martin. Protože ale nejde o přímou kopii čehokoli, nelze od těchto značek čekat protesty.

Xiaomi neposlalo do světa pouze pár oficiálních snímků, ale zároveň v souladu s čínskou legislativou zaregistrovalo tento vůz u tamního ministerstva průmyslu a informačních technologií (MIIT), díky čemuž můžeme z jeho veřejné databáze získat další pohled na vůz a informace o něm. Víme tedy, že YU7 se do délky natáhne na 4 999 milimetrů, do šířky na 1 996 mm a do výšky na 1 600 mm. Počítá také s rozvorem 3 000 mm, pročež jsou veškeré rozměry s výjimkou výšky identické se sedanem. Hmotnost SUV pak má startovat na 2 405 kg.

Protože ve srovnání se sedanem novinka nabrala zhruba dvě stě kilo, disponuje také o chlup vyšším výkonem - přední elektromotor sice produkuje identických 299 koní, ten zadní jich ale má na kontě 392, tedy o osmnáct více. Celkově přitom máme počítat s 601 koňmi, jenž se mají zasadit o maximálku 253 km/h. Jaká bude akcelerace, zatím upřesněno nebylo, nepočítejme ale s tím, že by šlo o zásadně horší hodnoty než u zmíněného Ferrari. Navíc má přijít i výkonnější provedení.

Neznámou je rovněž kapacita baterií, s ohledem na velikost a hmotnost vozu ovšem nejspíše budou k mání jen pakety se zhruba 100 kWh od čínského CATLu. Uvnitř pak můžeme skoro jistě počítat s 16,1palcovým displejem multimédií a 56palcovým head-up displejem jako u sedanu. Ceny by měly startovat někde okolo 250 tisíc yuanů (cca 820 tisíc korun), což je totéž, co si u nás Škoda účtuje za Karoq 2,0 TDI v základní výbavě. Anebo Elroq, který počítá s 55 kWh a 170 koňmi. Ale Číňané jistě půjdou do kolen, až Elroq uvidí, to samozřejmě, bezpečně, nepochybně...

YU7 se ukázalo vedle spřízněného sedanu na prvních oficiálních fotkách. Foto: Xiaomi



Vidět ho ale můžeme také na snímcích z veřejné databáze čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií, kde Xiaomi muselo registrovat jeho vzhled a základní parametry. Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Zdroj: Xiaomi, MIIT

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.