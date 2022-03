Čistě benzinové motory Lamborghini nakonec nekončí, dostat ho má i velmi neobvyklá novinka před 5 hodinami | Petr Prokopec

Navzdory předchozím prohlášením nakonec neplatí, že by Aventador Ultimae zůstal poslední čistě spalovací novinkou značky. Do výroby se vrací nejen ten, přijdou i nové verze zbylých dvou modelů. A Huracán by mezi nimi mohl hodně překvapit.

Nedávná prohlášení Lamborghini zní na první pohled poněkud protichůdně. Značka totiž nejprve uvedla, že dvanáctiválcovému motoru zůstane věrna tak dlouho, jak jen to půjde, následně však zmínila, že éra spalovacích jednotek je v Sant'Agata Bolognese u konce. To na leckoho může působit zmatečně, je ale třeba rozlišovat mezi elektrickými a elektrifikovanými pohony.

Italové mluví o tom druhém, skončit tedy původně měli s čistě benzinovými agregáty - hybridizované verze opírající se klidně o mohutné dvanáctiválce měly nadále být ve hře. Nakonec ale neplatí ani konec čistě spalovacích pohonů, neboť se dočkáme výroby ještě dvou novinek, které nebudou ani hybridní. A k nim se vrátí ještě jeden starý známý.

Co přesně to znamená? Jednak dorazí nové vrcholné provedení SUV Urus, které bude hnát vpřed jen motor 4,0 V8 s dvojitým přeplňováním. Zajímavější novinkou ale bude jakési rozlučkové provedení desetiválcového Huracánu. O co přesně půjde, není jasné, nápovědou by ale měl být koncept Sterrato z roku 2019. Italové tehdy Huracán přizvedli o 47 milimetrů a zároveň o 30 milimetrů rozšířili rozchod kol vpředu i vzadu. Kvůli tomu bylo třeba přifouknout blatníky, pod něž se nastěhovala 20palcová kola s off-roadovějším obutím. Podobným směrem má mířit i Porsche s modelem 911, takže je možné, že se na trhu skrývá zlatá žíla, kterou chce nyní koncern VW naplno vytěžit.

Zda tomu tak skutečně bude, je nyní ve hvězdách, jedna věc je ale jistá. Voda se nakonec nezavřela ani za modelem Aventador, jehož produkce sice už skončila, Italové ji ale znovu rozjedou. Stane se tak kvůli 15 exemplářům verze Ultimae, jenž skončily na dně Atlantiku po potopení lodi Felicity Ace. Mluvčí značky navíc dodal, že tyto vozy budou mít na montážních linkách prioritu, aby je zákazníci obdrželi co nejdříve.

Dodejme, že Lamborghini tedy nakonec nebude plně elektrifikovanou značkou dříve než v roce 2024. Pořád se ale bavíme hlavně o plug-in hybridních pohonech. Právě tímto způsobem hodlají Italové zachovat ikonickou jednotku V12 v nabídce ještě po řadu dalších let. Kam dále zamíří, je otázkou. Přislíben byl také čistě elektrický model a třebaže s nezájmem v tomto případě nepočítáme (protože o použitelnost u supersportů nikdy moc nejde), s ohledem na to, jak turbulentní je dění ve světě v posledních měsících a letech, bychom byli s jakýmkoli dlouhodobými výhledy raději velmi opatrní.

Koncepční Huracán Sterrato se dočkal zvýšeného podvozku i rozšířeného bodykitu. Zda dorazí jeho sériová verze, je ve hvězdách, čistě spalovací novinku Lamborghini v rámci této modelové řady dostat máme. Foto: Lamborghini

