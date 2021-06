Design Dacie a Lady bude řídit nový muž, překvapivější volbu si snad nelze představit před 6 hodinami | Petr Prokopec

Není obvyklé, aby byl do čela designu jedněch z nejlevnějších automobilových značek vůbec jmenován někdo, kdo přes dekádu působil přesně na opačné straně spektra trhu, tady se ale přesně to stalo.

Designová oddělení hned několika automobilek jako by v posledních měsících hrála hru Škatulata, hýbejte se. Vše svým způsobem odstartovalo loni v září, kdy se šéfdesignérem Dacie stal Alejandro Mesonero-Romanos. Ten měl po užším propojení rumunské automobilky s Ladou navrhovat i ruské novinky, ovšem v dubnu letošního roku rezignoval. S účinností od 1. července totiž povede designové oddělení Alfy Romeo, kde se má zaměřit na renesanci této značky spojenou s elektrifikací.

Dacia i Lada se tím ocitly bez šéfdesignéra, ovšem nikoliv nadlouho. Aktuálně bylo oznámeno, že oddělení od 1. září povede Miles Nürnberger. To je nadmíru překvapivé jméno, jakkoliv řadě lidí nejspíše nic neřekne. Jde totiž o člověka, který se během posledních 13 let podepsal pod jedny z nejkrásnějších aut v celé branži. Nürnberger totiž od roku 2008 pracoval pro Aston Martin, kde pomáhal stylizovat modely jako Valkyrie či DBX. Mimo to se zasloužil o zmrtvýchvstání značky Lagonda a za koncepční One-77 dokonce získal na přehlídce Concorso d'Eleganza Villa d'Este designové ocenění.

„Jsme velmi potěšeni, že můžeme Milese uvítat do našeho týmu, a to v době, která je pro Dacii tolik vzrušující. Miles je známý designér, který svou prací pro Aston Martin inspiroval řadu lidí. Jeho zkušenosti a vášeň související s budováním silné image pomocí vzhledu budou pro Dacii velmi ceněné a díky tomu nám napomůže nasměřovat Dacii do budoucna,“ uvedl na adresu nově příchozího designový šéf celé skupiny Laurens van der Acker, jemuž se Nürnberger bude na novém postu zodpovídat.

S touto posilou je přitom vskutku otázkou, co od Dacie a Lady můžeme v příštích letech čekat. Vůbec bychom se však nedivili, kdyby pojetí rumunských aut změnil k nepoznání. Dokud však nedorazí oficiální potvrzení, nebudeme zbytečně spekulovat. Místo toho zmíníme, že jednou z prvních povinností nového šéfdesignéra bude stvoření produkční verze konceptu Bigster. Ta by se měla objevit do roku 2025, stejně jako další dvě novinky značky (se čtyřmi dalšími pak vyrukuje Lada, mezi nimi i s novou Nivou).

Tím nám výhled do budoucna končí, v rychlosti tak již můžeme jen zrekapitulovat Nürnbergerovu minulost. Ta je s automobily spojena odjakživa, neboť blízkým přítelem jeho německých prarodičů byl Walter Gropius, zakladatel Bauhausovy designové školy. Jeho otec je pak fotograf, který mimo jiné vlastnil Porsche 914 či Lancii Montecarlo, zatímco matka se podílela na retušování snímků a obě jeho sestry mají umělecký diplom. On sám pak vystudoval britskou královskou akademii umění.

Dva roky po ukončení studií Miles v roce 2000 nastoupil k Lincolnu, odkud se v roce 2003 přesunul k Peugeotu a Citroënu. Francouzské automobilky nicméně nakonec vyměnil právě za Aston Martin, a to v roce 2008. Britské značce pak zůstal věrný až do letoška. Co jej ovšem přimělo k tomu, aby momentálně vzhůru mířící Aston vyměnil právě za rumunskou automobilku, nebylo zmíněno. Uvidíme tedy, zda se něco nového dozvíme v souvislosti s jeho první kreací.

Miles Nürnberger byl posledních třináct let spojen s automobilkou Aston Martin. Nyní míří k Dacii, od které tak můžeme čekat velké věci. Foto: Aston Martin

