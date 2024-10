Dacia Bigster je konečně venku jako největší a nejsilnější Dacie historie, řešení jejího interiéru je ale zklamání před 4 hodinami | Petr Prokopec

Nové rumunské SUV bude dozajista i tím nejdražším, co Dacia kdy nabídla, přesto můžeme očekávat velmi dobrý poměr hodnoty a ceny. Slabá místa jsou dvě - jedno na přídi a druhé na zádi vozu.

O příchodu Dacie Bigster se mluví již hezkých pár let. Vlastně dokonce ještě déle než jen poslední tři roky, které uplynuly od prezentace stejnojmenného konceptu. Rumunská automobilka je totiž již pomalu dekádu spojována se spekulacemi o sedmimístném SUV, jenž by mělo základ v modelu Duster. Nyní jsme se konečně dočkali, celá věc má ale jeden velký háček, a to právě v pojedí interiéru.

Bigster je totiž aktuálně pouze pětimístný a Dacia naznačuje, že u této koncepce nejspíš i setrvá. Zájem o sedmimístné vozy je podle automobilky minimální, což se nám jednak úplně nechce věřit. A i kdyby šlo jen o pár procent poptávky, je to přesně ta část trhu, která dnes nenachází v nabídce nových aut zastání. Však nám ukažte levné sedmimístné auto, které má aspoň trochu šmrnc. Napadá nás jen jiná Dacia, tedy Jogger, ta ale stylem opravdu nepřekypuje.

Zda je to toto rozhodnutí automobilky správné, uvidíme až časem. To samé platí v případě ceny, která zatím nebyla publikována ani pro jeden trh. V tomto ohledu značka pouze zmiňuje, že Bigster nabídne nejlepší hodnotu za peníze ve svém segmentu. Aby toho ale bylo dosaženo také v Česku, bude se místní zastoupení značky snažit. Rumunská novinka totiž nejde jen proti Škodě Karoq startující na 715 900 Kč, ale také proti Hyundai Tucson. To ale díky zvýhodnění můžete pořídit již od 589 990 Kč.

V zemích, jako je Německo, ovšem korejské SUV začíná o poznání výše, a sice na 34 990 Eurech (cca 887 tisíc Kč). Pokud se tedy potvrdí spekulace o startu Bigsteru na částce 25 tisíc Eur (asi 633 tisíc Kč), měla by Dacia zažívat neskutečnou krasojízdu. Zvláště když za míň nabídne skutečně víc. Novinka je totiž 4,57 metru dlouhá, disponuje 2,7metrovým rozvorem, světlou výškou 22 centimetrů a zavazadelníkem o objemu 667 litrů. Tucson i Karoq jsou tak překonány ve všech ohledech.

Je tu nicméně jedna klíčová oblast, kde pro změnu za kratší kus provazu tahá Dacia. Rumunská automobilka se totiž rozhodla obrátit zády k dieselovým motorům, které k větším SUV sednou jako hrnec na plotnu. Klientela tak bude moci volit jen mezi plynovou variantou ECO-G, mild-hybridním benzinovým motorem a plug-in hybridem. Poslední zmíněný pohon nabídne až 155 koní, a tak tu máme vůbec nejvýkonnější Dacii všech dob, která Duster a Jogger překonává o 15 koní.

Toto provedení používá benzinový čtyřválec naladěný na 107 koní spojený s 50koňovým elektromotorem a startérem-generátorem. Součástí paketu je také čtyřstupňová převodovka pro spalovací jednotku a dvoustupňová pro tu elektrickou. Jde tedy o totéž pohonné ústrojí, jaké používají sourozenci, jen naladěné na vyšší výkon. Dacia přitom udává, že 80 procent všech jízd po městě by Bigster Hybrid 155 měl zvládnout jen na elektřinu, s ohledem na kapacitu baterií 1,4 kWh se tomu ale těžko věří.

Co se dalších jednotek týče, varianta TCe 140 počítá s přeplňovanou tříválcovou jedna-dvojkou disponující 140 koňmi a baterií o kapacitě 0,8 kWh. Pokud je tento motor naladěn na 130 koní, může být spárován také s pohonem všech kol. Pokaždé je pak možné počítat se šestistupňovým manuálem, kterým disponuje také verze ECO-G 140. Ta má stejný výkon jako benzinové provedení, přičemž 50litrová nádrž na naftu a 49litrová na LPG mají zajistit dojezd až 1 450 km.

Přesunout se můžeme do interiéru, kde lze standardně u všech variant počítat s 10,1palcovým displejem multimédií. Digitální přístrojový štít ale bude mít v základu jen 7 palců, s deseti je možné počítat až u výše položených úrovní. Výbavový stupeň Journey přitom bude zahrnovat i elektrické ovládání víka zavazadelníku a adaptivní tempomat, tedy prvky, které se u Dacie objevují poprvé. S úrovní Extreme pak bude spojena třeba panoramatická střecha či bezdrátové dobíjení mobilů.

Tak jako má Škoda své Simply Clever, Dacia pro změnu počítá s programem YouClip, což jsou šikovné držáky, které lze umístit různě napříč kabinou a na ně přidělat příslušenství jako třeba lampičku. Mimo to se Bigster chlubí zadními sedadly dělenými v poměru 40:20:40, po jejichž sklopení vznikne až 2,7metrová užitná plocha. Nepřekvapí tak, že automobilka hodlá nabízet Sleep Pack, tedy paket s dvoupostelí. Dopřát si ale budete moci i stan na střechu.

Nadmíru zajímavým prvkem jsou zadní loketní opěrky Nomad, které je možné přeměnit na batoh. Mimo to si klientela bude moci připlatit za dvoubarevný lak, byť tato volba počítá vždy s černou střechou doplněnou odlišným odstínem karoserie. Novinkou v paletě je barva Indigo Blue, jíž si můžete prohlédnout ve fotogalerii a která je zasvěcena pouze tomuto modelu. Standardem jsou pak u něj dle výbavy 17- a 18palcová litá kola, dopřát si ale budete moci i devatenáctky.

Tím jsme na konci výčtu klíčových informací, dodat můžeme už jen zmínku o zahájení výroby a prodeje, přičemž v obou případech je ve hře počátek příštího roku. Stejně jako Duster bude i Bigster sjíždět z montážních linek v rumunském Mioveni. A stejně jako u menšího SUV má na trhy, kde Dacii neznají, i novinka dorazit s logem Renaultu. Jednou z těchto zemí bude i Indie, kde poměrně překvapivě očekávají nejen pětimístné, ale i ono spekulované sedmimístné provedení.

Bigster bude také exkluzivně nabízen v modrém laku Indigo Blue, který je vyhrazen pouze tomuto modelu. Stejně jako třeba 19palcová litá kola či hybridní pohonné ústrojí naladěné na 155 koní. Foto: Dacia

