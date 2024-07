Dacia chystá nové malé SUV, nahradit má současný nemastný a neslaný, ovšem úspěšný pokus o totéž před 6 hodinami | Petr Prokopec

Nejprodávanější Dacií je už nějaký ten pátek model Sandero, možná vás ale překvapí, že na celkových registracích tohoto typu má dvoutřetinový podíl jeho „allroadové” provedení Stepway. Přesto má skončit a být nahrazeno novým SUV.

Třetí generace Dacie Sandero přišla na svět v roce 2020, dvě léta na to pak prošla modernizací, která jí přivála nové čelní logo. S ním hatchback působí hodnotněji, což se ostatně projevilo i na loňských prodejích - v Evropě šlo o naprostou jedničku mezi privátní klientelou a dvojku celkově. Při takovém zájmu by rumunská automobilka klidně mohla složit ruce v klín, realitou je však pravý opak. Místo toho Dacia s nemalou vervou pracuje zejména na nástupci verze Sandero Stepway.

Toto nemastné a neslané provedení není pořádně ani klasickým hatchbackem, ani pořádným SUV, přesto má na současných prodejích dvoutřetinový podíl. Přesto Dacia dospěla k názoru, že vůz by dokázal bodovat ještě líp, pokud by publiku nebyl k dispozici jako zvýšený hatchback, ale spíš jako pravověrné SUV, jak informují kolegové z Carscoops. A protože nový Duster narostl do délky již na 4 343 milimetrů, je pod ním dostatek prostoru na novinku, která by svému bratříčkovi nelezla do zelí. S maximálně 4 150 mm by malé SUV spíše zkusilo konkurovat o chlup větší Škodě Kamiq.

Novinku máme očekávat v roce 2027, zatímco ten příští se nabídka Dacie rozšíří o velké SUV Bigster. Rumunská automobilka tak bude mít tříčlenné portfolio modelů se zvýšeným podvozkem, jež budou v maximální možné míře sdílet komponenty. Obě novinky, byť mezi nimi bude rozdíl 40 centimetrů, budou stát na platformě CMF-B, již užívá také Duster. A ze stejných skladů budou pocházet také spalovací, mild-hybridní a hybridní agregáty.

Otázkou je plně elektrická verze, jelikož Dacia už dřív naznačila, že Sandero by se v příští generaci mohlo dočkat bateriového pohonu. Již jeho stávající provedení stojí na stejné architektuře, jaká bude podpírat firemní SUV, může danou techniku bez problémů převzít také nástupce verze Stepway. Šéf značky Xavier Martinet ale již dříve uvedl, že klíčový je zájem zákazníků. Ti ale dnes nechtějí platit ani desetitisíce navíc za hybridní techniku.

Dacia hodlá v roce 2026 přivést do hry ještě zcela nový liftback ve stylu Škody Octavia a na něj navazující kombík, kdy oba modely použijí rovněž platformu CMF-B. U větších modelů, které již oslovují movitější klientelu, bude automobilka tlačit na hybridní techniku kvůli plnění emisních norem. U těch menších ale prioritou bude spalovací ústrojí a s ním spojená co nejnižší cena.

Sandero by se tedy v následujících pár letech mohlo rozdělit na tři vozy. Jak je již jisté, provedení Stepway bude nahrazeno malým SUV. Hatchback by pak mohl s motory spalujícími benzin či LPG pokračovat tak dlouho, jak mu to politická pravidla umožní, třetí generaci by tedy čekalo ještě pár faceliftů. V nabídce by jí ale doplnila i ta čtvrtá, která by počítala pouze s elektrickým pohonem. A jednotná architektura by značce umožnila přepínat mezi nimi dle zájmu. To ale spekulujeme, v reálu očekávejme spíš něco méně moudrého, bohužel.

Sandero Stepway se vůči výchozímu hatchbacku liší jak karoserií, tak třeba světlou výškou zvedlou o 40 mm. Stále však není bráno jako pravověrné SUV. To se ale má v roce 2027 změnit. Foto: Dacia

