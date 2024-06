Další americký stát končí s nařizováním elektromobilů, od začátku nesmyslné plány se hroutí jako domeček z karet před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Je to další potěšující důkaz toho, že absurdní plány lze nejen zavádět, jde je také rušit. Situace tady navíc došla až tak daleko, že se zrušením nařizování elektrických aut souhlasili i ti, kteří jej teprve před dvěma roky zaváděli.

Před pár týdny jsme psali o tom, že Virginie „znovu vyhlásila nezávislost“. Tento stát se totiž rozhodl, že již nebude kopírovat emisí regulace vyhlášené Kalifornií, která se rozhodla, že od roku 2035 postaví čistě spalovací vozy mimo zákon. Guvernér Glenn Youngkin přitom uvedl, že lidé mají právo vybrat si takové auto, jaké sami chtějí. A že nařizování elektrického pohonu, zvláště pak někým, koho si nezvolili do svého čela a kdo sídlí o pět tisíc kilometrů daleko, je „principiálně špatné“.

Článek jsme zakončili slovy, že k následování kalifornských standardů se původně přihlásilo 17 z jednapadesáti amerických států. A že nově jich je o jeden méně. Zda to pak bude příklad hodný následování, měl ukázat čas. Ovšem ani my sami jsme netušili, že uvolněná stavidla se začnou protrhávat tak rychle. Nově totiž „kalifornský eko-klub“ přišel o dalšího člena, a to Connecticut. Ten se přitom k následování přísnějších regulí přihlásil teprve před dvěma lety.

Od té chvíle záměr narážel na silnou opozici z řad Republikánů. Nově nicméně přesun k mírnějším regulacím stanoveným federální environmentální agenturou EPA odsouhlasili i Demokraté, jak informuje CT Insider. Ti totiž nenašli dostatečnou podporu ani ve vlastních řadách, ani i u občanů. A protože tak hrozilo, že budou muset přepustit kormidlo, raději převlékli kabát. Což je vývoj, na který může dojít i v některých z dalších států nadále následujících Kalifornii.

Zatímco loni v rámci průzkumů zhruba 53 procent dospělých Američanů uvádělo, že je ochotno zvážit koupi elektromobilu jakožto svého příštího vozu, letos už jde jen o čtyři lidi z deseti. Podíl těch, kteří tak učiní velmi pravděpodobně, pak klesnul na pouhých 21 procent. Naopak roste podíl odpůrců, kteří jako hlavní důvod, proč si elektromobil nikdy nekoupí, zmiňují vysoké ceny. A to přesto, že se celostátní průměr oproti loňsku snížil o 12,8 procenta.

Suma 52 314 USD (cca 1,22 mil. Kč) je ale pro šest dospělých z deseti nadále příliš velkým soustem. I proto, že průměr pro celou branži bez ohledu na pohon činí 47 244 USD (1,1 mil. Kč). Co se pak čistě spalovacích aut týče, ty jsou na tom pochopitelně o poznání lépe. A stejně tak i plug-in hybridy, které se pro Američany stávají novou modlou - díky stále vyššímu elektrodojezdu totiž zvládají normám EPA vyhovět, navíc u nich odpadají obavy z dobíjení.

Na odchod Virginie a Connecticutu navíc dochází hezkou řádku měsíců před listopadovými volbami do Bílého domu. Do těch elektromobilita zjevně bude mluvit více než do všech předchozích dohromady. Republikánský kandidát Donald Trump se totiž netají favorizováním spalovacích aut. A nedávné zjemnění norem EPA, o něž se zasloužila administrativa stávajícího prezidenta, jen potvrdilo, že ani Joe Biden si již netroufne slepě kopat jen za elektřinu.

Od elektromobility necouvají jen politici, ale i výrobci. Pro takový modrý ovál tak již Mustang Mach-E a jemu podobné vozy nejsou modlou. Foto: Ford

Zdroj: CT Insider

Petr Prokopec

