Další přehmat Mercedesu. Mohl jednoduše vyřešit největší problém elektromobilů, rozhodl se ale hrdě trvat na svém

Je fascinující, jak zatvrzele některé automobilky trvají na tom, že s elektromobily prostě uspějí. A nejen to, uspět chtějí jen a pouze s ryzími elektromobily, s ničím jiným. Jakýkoli odklon z této cesty je tedy nemožný, i kdyby dával sebevětší smysl.

Chvílemi mám pocit, že se současného automobilového průmyslu zmocnila partička gamblerů. Lidé ve vedení některých automobilek v podstatě bez jakéhokoli silného racionálního základu vzali hrst žetonů a celou ji položili na jediné políčko z mnoha. A doufají, že odejdou jako vítězové. Samozřejmě se to může stát, ale jak moc pravděpodobné to je? Nejde navíc jen o to, znaky člověka závislého na hraní podobných her vykazují i v jiných ohledech.

Pokud jste měli tu svéráznou čest někoho takového poznat, budete znát uvažování gamblera. Nekouká vpravo vlevo a sype peníze do automatu s tím, že už to přece musí vyjít. Že hodiny prohrává, ho netrápí, však když už do toho nacpal tolik, tak přece od automatu neodejde. Že by aspoň snížil sázku? Ne, však to by jistě padla ta správná řada a on by akorát vydělal míň. Že by zkusil jinou hru? No ne, však to by jistě skončil ve chvíli, kdyby na něj čekala zlatá rána. A tak jede a jede dál, až přijde úplně o všechno.

Promiňte, ale nenese takové rysy třeba chování Mercedesu? Ten svého času vsadil úplně všechno na elektrická auta, jakkoli neměl absolutně žádný obchodní ani technický důvod si myslet, že s nimi může uspět. A navzdory všem varovným signálům neustále přidával žetony na stejné pole. Nepřekvapivě tedy neuspěl a aspoň rétoricky své odhodlání mírní, ale v koutku duše pořád doufá, že to jeho číslo přece jen padne. A zjevně odmítá byť jen diverzifikovat riziko tím, že by své původní zaměření na ryze elektrický pohon částečně změnil.

To ukazuje nejnovější krok značky, která podle Autocaru zkoušela vyřešit největší problém elektromobilů, jejich dojezd, pomocí tzv. range extenderu. Tedy pomocí malého spalovacího motoru, který by v případě nouze uměl vyrobit pro elektrický pohon elektřinu z benzinu nebo nafty a tím auta zbavil omezené praktické využitelnosti. Upřímně, v principu je to pitomost, však když už musíte mít v autě spalovací motor, proč s ním nepohánět rovnou auto, že? Na druhou stranu, pokud už to musí být elektromobil, je to pořád menší pitomost než ryze elektrický pohon, protože nikdy neuvíznete v pasti baterek, dobíjecích stanic apod.

Zrovna pro Mercedes by nebyl problém takové řešení nasadit. Mercedesy jsou drahé a těžké, elektromobily značky jsou ještě dražší a ještě těžší. Málokdo si kupuje Mercedes kvůli tomu, kolik stojí, takže kdyby automobilka elektrickým modelům přidala malý spalovací motor (pro model EQS mělo jít o 1,0litrový dvouválec, který by se snadno někam schoval), nic podstatného by nezkazila, zato by použitelnosti auta významně pomohla. Přesto celý program odpískala s tím, že půjde jen cestou ryzí elektromobility.

Proč? Na to nejlépe odpovídá člověk z vývoje Mercedesu citovaný Gregem Kablem: „Postavili jsme prototypy (s range extederem - pozn. red.) založené na existujících modelech, a to jak pro potřeby konstrukce, tak pro potřeby jejich silniční testování. Nakonec jsme však došli k závěru, že hnací ústrojí pro prodloužení dojezdu je přechodná technologie s relativně krátkodobým přínosem z hlediska prodejů a poměrně vysokými výrobními náklady,” řekl dotyčný.

To je absurdní. Jaká „přechodná technologie”, probůh? O něčem takovém by bylo možné hovořit, kdyby se v dáli rýsovaly lepší baterie, které problémy elektromobilů vyřeší i bez dalších přídavků, takové ale v dohledu ani trochu nejsou. Navíc operovat ve stínu výše zmíněného s náklady... Mercedes tedy mohl své modely EQ zbavit jejich největšího problému a přesvědčovat tu část klientely, která elektromobily odmítá prostě proto, že s Mercedesy potřebuje spolehlivě někam dojet, že pro něj jsou přijatelné. To by mohlo fungovat a větší použitelnost by mohla smáznou aspoň část z extrémních poklesů hodnoty elektrických Mercedesů.

To dává smysl, ale ne, Mercedes to odmítl. A tím pravým důvodem je, že prostě chce vyhrát s oním čistým elektromobilem, nechce se nijak odchylovat od nastoleného kursu, nechce přiznat, že nezvolil správně, nechce se vracet o půl kroku zpět. Jsou to přesně ty samé iracionální důvody, které vedly k tomu, že se touto cestou vůbec vydal, jež ho nyní nutí pořád dokola přihazovat žetony na stejnou sázku ve stejném automatu a věřit tomu, že když jste do něj milion dali, musí vám jednou milion vrátit. No, nemusí, trochu více racionality by bylo na místě, jinak se elektromobily pro výrobce skutečně stanou jednorukými bandity, které je oberou o poslední cent. Každý člověk schopný racionálního uvažování si tohoto musí být vědom. A Mercedes si toho jistě vědom je, ale touha „hrát a vyhrát” je zjevně silnější. Je snad posedlý a není v tom sám.

V návaznosti na informace zveřejněné Autocarem jsme požádali centrálu Mercedesu o potvrzení toho, zda takový vývoj probíhal a jaké důvody případně reálně stojí za jeho ukončením. Firma komentář odmítla s tím, že se ke spekulacím nebude vyjadřovat. A druhou otázku tedy nechala bez povšimnutí.

Mercedes EQS se s nedávným faceliftem mohl stát citelně použitelnějším autem, kdyby ho automobilka osadila spalovacím prodlužovačem dojezdu. Odmítla to, z elektrického směru nechce uhnout ani o píď. Foto: Mercedes-Benz

