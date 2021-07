Další propadák Alfy Romeo končí bez nástupce, zkusí ulovit jen pár posledních zájemců před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Svého času byl zhmotněním naděje na novou éru existence Alfy Romeo, teď už si můžeme říci, že uvodil jen další léta trápení. A tak končí, pochopitelně bez jakéhokoli přímého nástupce.

Alfa Romeo 4C se poprvé ukázala v roce 2013 a měla předznamenávat velký návrat slavné značky. A ač Italové v mezidobí skutečně přišli s řadou nových a podle nás i zajímavých modelů, její snahy jsou stále větší fiasko. Automobilka tak musí své portfolio dále a dále redukovat, přičemž nedávno jsme se mohli rozloučit s hatchbackem Guilietta. Nyní přichází řada i na model 4C.

Na evropském kontinentu skončil už dříve a loni 11 prodaných aut představovalo pouze doprodej skladových zásob u dealerů. Ze samotných prodejních čísel se to ale nutně nemuselo poznat, neboť tento model byl i v době své standardní dostupnosti jasným propadákem - ve na vrcholu své slávy v letech 2015 a 2016 si v Evropě našel alespoň něco málo přes 1 000 zákazníků, jinak šlo nanejvýš o stovky. V roce 2019 si pak připsal pouhopouhých 201 prodejných zářezů, to skutečně firmě nemohlo vydělat ani na tisk katalogů.

Dvoumístný sporťák ale byl a dosud je stále stále mimo země EU, dokonce i na těch, kde se jezdí vpravo. I tam se ale jeho osud naplňuje - nejprve se Alfa rozhodla s 4C rozloučit se Spojenými státy pomocí 33kusové limitované edice 33 Stradale Tributo nyní posílá dalších 15 vozů do Austrálie. A tato edice má za érou 4C udělat definitivní tečku.

Do Austrálie zamíří 10 kupé 5 roadsterů, které se všechny klaní legendárnímu modelu a jednomu z vůbec prvních světových supersportů Alfě Romeo 33 Stradale. Italové jej v letech 1967 až 1969 vyrobili pouze v osmnácti kusech, přičemž každý disponoval dvoulitrovým osmiválcem, jehož 230 koní stálo za stovkou za méně než 6 sekund.

V tomto ohledu je novinka dynamicky schopnější, její přeplňovaná jedna-osma (motor má objem 1,75 litru, abychom byli přesní) s 240 koňmi totiž stačí na 4,5sekundový sprint. V případě maximálky tu ovšem máme „jen“ 257 km/h, zatímco 33 Stradale zvládalo o tři kilometry více. Čísla však nejsou tím, co je nejpodstatnější. Důležitější je, že Alfa Romeo 4C definitivně končí, a to bez jakéhokoli nástupce byť jen na vzdáleném obzoru.

Jak se tedy zdá, v nejbližší době do jisté míry nebude u značky co nakupovat. Ti, kdo měli zájem o sedan Giulia či SUV Stelvio, se zdají být do značné míry ukojeni. A v případě dalšího SUV Tonale je stále otázkou, kdy fakticky dorazí do showroomů, Italové stále ani neodhalili produkční provedení.

Na další vývoj jsme tedy skutečně zvědavi, přičemž aktuálně již jen dodáme ještě pár slov k finální limitované edici 4C. Ta se chlubí unikátní červenou barvou Rosso Villa d'Este, se kterou vůbec poprvé dorazilo také červené karbonové šasí. Kola pak dostala klasický číselníkový design a navrch ještě zlatavý nádech, zatímco dovnitř se nastěhovala kombinace tabákové kůže a mikrovlákna Dinamica. Kromě toho nechybí karbonové dekory či všemožné odkazy na 33 Stradale.

Po stránce technické již k žádné změně nedošlo, pokud tedy pomineme jinak příplatkový titanový výfuk Akrapovic v základu. Počítat tedy lze s výše zmiňovanými parametry, stejně jako s automatickou převodovkou a pohonem zadních kol. Cena začíná na 123 000 AUD za kupé a 133 000 za roadster. To je 1,97 resp. 2,13 milionu Kč, na dnešní dobu vzhledem k výjimečnosti vozu vlastně ne zas tolik.

Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo je definitivní tečkou italské automobilky za érou tohoto kapesního supersportu, s nástupcem se nepočítá. Není divu, na trhu šlo o ryzí propadák. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Alfa Romeo

Petr Prokopec