Další výjimečné auto definitivně končí bez nástupce, příští rok ho nahradí tuctový elektromobil

/ Foto: Renault

Je až fascinující, s jakou lehkostí se některé automobilky vzdávají met, po kterých se obtížně sápali po několik dekád. Tento vůz ještě nedávno okupoval trůn ve své kategorii, nebo se o něj alespoň pokoušel bojoval. Nyní už jen smutně skládá zbraně.

Jak se zdá, se sportovními vozy, které vás dovedou potěšit i jinak než během jedné rozjížďky v přímém směru, je konec. Limitovanými edicemi se totiž loučí Audi TT a R8, přičemž „nástupce” dostane jen druhý zmíněný vůz. Bude to ale skutečně nástupce v uvozovkách, neboť disponovat bude bateriovým pohonem, který je pro tento segment naprosto nevhodný. Nelze sice zpochybnit, že jsou s ním spojené závratné výkony a oslňující akcelerace, ovšem tu si lidé užijí krátce a jen za jistých okolností. Příliš vysoká hmotnost je ovšem bude omezovat v každém ohledu.

Můžeme rovněž dodat, že mnohé elektromobily již zvládají zaujmout i rychlými časy na okruzích. Ovšem zrovna v této disciplíně za spalovacími vozy výrazně zaostávají, a to přesto, že do vínku dostali klidně i několikanásobně vyšší stádo koní. Navíc je u nich jistotou, že takto fungovat dokážou jen chvíli. Jakmile se jen sníží kapacita baterií, dolů jde i výkon. A po pár kolech, na takové Norsdchleife možná ani to ne, bude s celým představením konec.

Bohužel, výrobci zjevně již přejali názor politiků, že dokážou poručit větru dešti. Kapesník proto z kapsy budeme vytahovat stále častěji, neboť TT a R8 nejsou jedinými vozy, jenž se zakrátko stanou minulostí. Stejný osud čeká i Renault Mégane RS. Glen Sealey, šéf australského zastoupení, totiž uvedl, že výroba francouzského hot hatche příští rok skončí. „Zatím nemám přesné datum, ale po konci příštího roku jej už na montážních linkách neuvidíme,“ uvedl.

Sealey dodal, že „v současné době se v celé dealerské síti nachází jen asi pět nebo šest exemplářů. V prvních měsících příštího roku se výroba ještě rozjede. Dorazí také finální limitovaná edice, ale o té toho zatím mnoho nevím, poté bude konec“. Pro Renault se tím přitom jedna kapitola definitivně uzavře, z té nové ovšem tradiční fanoušci RS budou mít radost jen stěží. Jak totiž asi již tušíte, Francouzi přepřahají na elektřinu.

„Megane E-Tech dorazí v závěru příštího roku,“ ozřejmil budoucnost šéf australského zastoupení. Z jeho úhlu pohledu se přitom skutečně může blýskat na lepší časy. Ostrý Mégane se spalovacím ústrojím totiž v posledních letech nebyl v Austrálii zrovna žádaným zbožím, elektrická verze tak v podstatě ani nemůže zklamat. Se 470 kilometry dojezdu, 218 koňmi a 7,4sekundovým sprintem ovšem bude jen stínem benzinového hot hatche.

Renault samozřejmě chystá i ostré elektrické deriváty, které dorazí s označením Alpine, ovšem ani od nich nelze čekat zázraky. Pokud totiž dorazí s vyšším výkonem a lepším zrychlením, dojde u nich ke zkrácení dojezdu. To pak sice lze vyřešit větším paketem baterií, s ním ovšem pro změnu bude spojena vyšší hmotnost. Ať tak či onak, vždy dorazí horší provedení, které dosluhující Mégane RS zvládne překonat maximálně v jednom ohledu.

Mégane RS se aktuálně u nás nabízí jen ve verzích se 300 koňmi pod kapotou. V obou případech je součástí hnacího ústrojí pouze automat, tím se však nenechte odradit. Za pár měsíců totiž bude minulostí už i 1,8litrový benzinový čtyřválec. Ceny 965 000 Kč (verze R.S) a 1 095 000 Kč (Trophy) jsou na dnešní dobu ještě relativně přijatelné. Foto: Renault

Zdroj: Drive

Petr Prokopec

