Další značky jdou ve stopách Škody a končí s menšími auty, je to dopad snah EU

Foto: Peugeot

EU si myslela, že její tlak na minimalizaci spotřeby a emisí povede k preferenci malých a úsporných aut, jenže děje se pravý opak. Tato a další pravidla učinila malé vozy prakticky neprodejnými a po Škodě s nimi končí i Peugeot a Citroën.

Ač to nemusí být na první pohled patrné, nabídka aut na evropském trhu postupně zeštíhluje. Modelů sice nabízí automobilky stále více, cokoli specifického má ale v jejich portfoliích stále menší prostor. Však stačí vzpomenout na to, jak vypadala paleta verzí nejprodávanějšího Volkswagenu Golf ještě na přelomu století a jak vypadá dnes. Zkuste si nyní koupit šestiválec, pětiválec nebo třídvířko, manuál i automat k čemukoli, pohon 4x4 k lecčemu. K dispozici je zlomek verzí a u konkurence nepochodíte lépe, třebaže i neobyčejných šestiválcových kompaktů byla kdysi v nabídce slušná řádka.

I nyní mizí z nabídek v prvé řadě výkonné verze, jejichž vyšší spotřeba resp. emise CO2 se nepotkávají se stále přísnějšími limity. Nicméně probíhající změny jsou daleko širší a ještě citelněji zasahují spodní patro nabídek, ze kterých nezmizí jen ostré deriváty, ale celé modelové řady. Pokud tedy toužíte jen po malém autě do města, který postačí k pokrytí vašich potřeb, raději s návštěvou showroomu příliš neotálejte. A už teď se připravte na to, že u některých značek budete moci koupit jen skladové vozy.

Před tímto trendem dříve varoval šéf Volkswagenu a teď už si můžeme říci, že nepřeháněl. I Škoda coby značka obyčejných aut to na trhu nedávno zabalila se Citigo bez jakéhokoli plánu se do tohoto segmentu vrátit. Někteří na to reagovali s tím, že je to znak konce jedné éry a nyní to tak skutečně vypadá. Pole v tomto segmentu totiž čerstvě vyklízí i Peugeot a Citroën, které končí s modely 108 a C1.

Zatím to není oficiální, s odvoláním na dva nezávislé, věrohodné zdroje uvnitř automobilek o tom ale informuje agentura Reuters. A není důvod ji nevěřit - koncern PSA (Peugeot Citroën Automobiles) už dříve opustila společný podnik s Toyotou, který vyrábí malá auta v českém Kolíně. A asi by to nedělal, kdyby s nimi měl velkolepé plány. Podle Reuters je podnikání v této části trhu pro Francouze o ztrátovou záležitostí, a tak v ní nemají důvod pokračovat.

Pokud se ptáte, jak je vůbec možné prodělávat na primitivních autech prodávaných snadno za 300 tisíc Kč, odpověď má dvě slova: regulace a EU. Třeba Fiat, který se má s PSA spojit, už dříve konstatoval, že pokud by měl ponechal v prodeji současný model Panda se stávajícími jednotkami (a že to nejsou žádní ničitelé přírody...), musel by za každý prodaný kus zaplatit na pokutách Evropské unii v průměru 3 800 Eur (cca 104 tisíc Kč). To by však při přenesení na zákazníky učinilo vůz neprodejným a při ponechání na bedrech FCA ztrátovým.

Nejde ale jen o spotřebu nebo emise, jsou to i další regulace, které mají auta s cenou pod 15 000 Eur (asi 410 tisíc Kč) učinit v Evropě obtížně dostupným zbožím. EU nařídila, aby od roku 2022 bylo na palubě každého nového vozu minimálně devět asistenčních systémů. To není problém pro větší auta, z nichž mnohé navíc již prvky jako autonomní brzdy či monitoring jízdních pruhů mají. Ovšem pro minivozy jsou příliš drahé.

Můžeme se ptát, jaký smysl tohle má v rámci boje EU za nižší emise CO2, neboť podstata je stále stejná - čím větší a těžší auta jsou, tím více emisí CO2 budou generovat, ať už jejich pohon zajistí cokoli. Pokud bude spojení Peugeotu, Citroënu a Fiatu dokončeno, Reuters předpokládá, že právě italská odnož tohoto konglomerátu bude malá auta vyrábět i nadále a v jejich nových generacích je učiní přijatelnými pro EU i ziskovými současně. Nečekejme ale, že budou levná - může jít klidně jen o elektrické modely a jak drahou legrací jsou, už ukázal nový, právě ryze elektrický model 500.

Peugeot 108 podle dostupných informací končí bez nástupce a spřízněný Citroën C1 s ním. S aktuálními záměry EU jsou tyto a jim podobné vozy neslučitelné. Foto: Peugeot

Zdroj: Reuters

