Detailní prohlídka ukázala, kolik nedostatků v kvalitě trápí i nejnovější Teslu

Je to nejnovější vůz kalifornské automobilky, který je navíc do značné míry jen upravenou verzí Modelu 3. Přesto má Model Y problémy s kvalitou laku, slícováním karoserie nebo sluneční clonou nedržící pozici.

Od představení Tesly Model S zakrátko uplyne již osm let. Kalifornskou automobilku tedy rozhodně nelze považovat za nováčka v branži, zvláště když se její portfolio v mezičase patřičně rozšířilo. Mnohý by přitom očekával, že při nabraných zkušenostech dojde na zlepšení kvality, zvláště když Tesla v tomto ohledu nikdy nehýřila skromnými slovy. Ty ale bohužel nedokázala podpořit činy, neboť neustále slýcháme o problémech s úplně novými aut, které jiné výrobce netrápí buď vůbec, nebo ne v takové míře.

Snad více než cokoliv jiného ale dělá Tesle problémy lak. A co je možná nejhorší, značka to potvrzuje i u zcela nového Modelu Y. Jeden z vůbec prvních exemplářů totiž jeho majitel svěřil společnosti Chicago Auto Pros, která se zabývá údržbou a péčí o automobily. V případě nového elektrického SUV pak bude mít opravdu moře práce, neboť vůz pokrývá bezpočet škrábanců.

O některé se totiž mohl postarat servis či přepravce, nicméně prvopočátek veškerých problémů je spojen s oficiální lakovnou. Ta totiž evidentně není tak hermeticky uzavřena, jako je tomu třeba u Lexusu, kde jsou místo klasických zdí vodní stěny zajišťující, že dovnitř nepronikne ani smítko prachu. Pokud by se tak stalo, může ve spojení s barvou dojít ke žmolkovatění. Tyto drobky pak sice jsou odstraňovány pískováním, ovšem pokud se vše neprovede pečlivě, může na daném místě zůstat bílá skvrna. A právě to je případ Tesly Model Y.

Kromě toho ovšem nebylo u nového SUV s pár najetými kilometry správně provedeno ani zmíněné pískování, po kterém zůstaly stopy v podobě světlejších míst na laku. Jeho svrchní vrstvu navíc „zdobí“ bezpočet škrábanců, které mohly vzniknout jak během přepravy, kdy je na kamionech jednoduše velmi málo místa, tak v servisech, jenž se snažily chybu továrny odstranit. Použitým nesprávných prostředků či neodborným postupem však problémy jen nakupily.

Samotný lak je nicméně dle Chicago Auto Pros relativně dobrý, na rozdíl od montáže samotného vozu. Zatímco tedy u mnoha škrábanců napomůže jemné rozleštění, s nerovnými spárami mezi jednotlivými panely karoserie se majitel již musí smířit. Otisky prstů zanechané na vnitřním čalounění pak sice specialisté ze Chicaga rovněž zvládnou odstranit, v případě řezanců na plastech, špatně uchycených částech dekorů či „vadnoucí” sluneční cloně však již opět nemohou pomoci.

Tesla by tedy opravdu měla přestat řečnit a raději v rámci navyšování kvality skutečně začít konat. Zvláště v případě laku, kde automobilka měla dlouhých osm let, aby se poučila z vlastních chyb. Nyní ji navíc vlastně hraje do karet koronavirová karanténa, díky níž montážní linky ve Fremontu stojí a je možné provést úpravy, které se za plného provozu dělají obtížně.

Také zcela nová Tesla Model Y má problémy s lakem, slícováním panelů karoserie, montáží interiéru a dalšími nedostatky, které známe ze starších novinek značky

