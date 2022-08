Domnělá spása Maserati je stále větší propadák. Skončí bez nástupce, už teď ji nechce skoro nikdo před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Maserati

Tohle auto mělo prodeje italské klasiky nakopnout do sfér, kde by si mohla tykat s BMW nebo Audi. A chvíli se takové pozici blížilo. To už ale lidé prokoukli jeho pravou tvář a rychle ho poslali tam, kam nyní skutečně míří - do propadliště dějin.

V roce 2013 představilo Maserati s velkou pompou sedan Ghibli. Pro italskou automobilu šlo o klíčový model, s jehož pomocí chtěla v roce 2015 prodávat 50 tisíc aut ročně. Jak ale nejspíše tušíte, tyto plány se nikdy nepovedlo naplnit. Místo toho našlo v daném období své majitele jen 29 tisíc aut, z čehož 6 tisíc připadalo na Evropu a necelých 12 tisíc na Spojené státy. A Ghibli na tom mělo skutečně lví podíl - z oněch 18 tisíc aut představovalo asi 12,5 tisíce.

Nebylo to podle plánů, i to lze nicméně ve světle pozdějších výsledků považovat za úspěch - loni se v Evropě prodalo pouhých 1 434 aut a americké výsledky značka pro jistotu přestala separátně reportovat už při propadech v předchozích letech. Pomyslným polibkem smrti pro auto byl moment, kdy jej i obecně pozitivní Doug DeMuro označil za nejvíce předražené auto na trhu, neboť jde doslova o změť dílů převzatých z mnohem levnějších aut tehdejšího koncernu FCA (dnes součást Stellantis).

Maserati dnes jakž takž drží nad vodou jen SUV Levante, sedanu se nevede dobře ani v Číně. A nejinak je tomu rovněž v Austrálii. Šéf tamního zastoupení Grant Barling tak potvrdil nevyhnutelné, tedy že „v roce 2024 dojde k ukončení výroby“. Maserati přitom ani nepočítá s přímým nástupcem, místo toho hodlá ve stále se zmenšující obchodní třídě zaplácnout dvě mouchy jednou ranou.

Barling totiž řekl i pár slov o příštím Quattroporte. To již nebude 5,2metrovým sedanem, jako je tomu u stávajícího provedení, místo toho dojde na zmenšení. Něco takového je v branži neobvyklé, na druhou stranu lze v tomto případě počítat s nemalou logikou. Ghibli totiž s délkou 4 971 milimetrů není od svého sourozence až tak příliš vzdálené. Oba vozy si tak spíše kradou klientelu, než aby oslovily více zákazníků v několika segmentech.

Pokud tedy napříště bude existovat pouze jeden model, nedá se předpokládat, že by to mělo až takový dopad na celkové registrace. Po stránce nákladové lze ale rozhodně počítat s razantním poklesem. To je pro italskou automobilku nadmíru důležité, neboť od roku 2030 chce být brána už jen jako ryze elektrický výrobce. Proto verzi s bateriovým pohonem dostane jak nové Quattroporte, tak i Levante druhé generace, s nímž se rovněž počítá.

Co tedy bylo před pouhými devíti lety považováno za nemalou naději, to se nyní stává temnou skvrnou. Ghibli navíc již plně vykazuje své stáří, neboť předloňský facelift nebyl až tak výrazný - Italové nasypali většinu peněž do příchodu hybridní verze, která ale stejně téměř nikoho nezajímá. Vlastně by nás tak nepřekvapilo, kdyby na mnoha trzích již ani nečekali na rok 2024, ale místo toho by nechtěný sedan poslali na věčnost předčasně.

Je to opravdu smutné a pro Italy by mělo jít o varování. Kouzlo jejich vozů totiž ve velké míře spočívalo ve zvučném spalovacím ústrojí pod kapotou. Právě toho se však Maserati během příštích osmi let hodlá zbavit. Je tak vskutku otázkou, kterak bude chtít zaujmout klientelu na poli elektromobilů, kde jsou si auta ještě podobnější. Design jistě nepomůže, však nepomáhá ani nyní.

Lze pak už jen dodat, že dle Barlinga se v několika málo letech nebude loučit pouze Ghibli, ale rovněž 3,8litrový osmiválec s kořeny u Ferrari, který jeho vrcholná verze Trofeo užívá, tak jako ji najdeme i u modelů Quattroporte a Levante. Místo toho Italové jako maximum nabídnou nový třílitrový šestiválec Nettuno. Ani ten ale s ohledem na elektrifikaci mnoho let na trhu nečeká.

Ghibli dorazilo do prodeje v roce 2013, jeho životní cyklus tak nakonec bude jedenáctiletý. Už nyní jde ale více o skomírání než o cokoli jiného. Foto: Maserati

Zdroje: Drive, Maserati

Petr Prokopec

