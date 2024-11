Dosud jen elektrický Charger dostane spalovací verzi dřív, než Dodge plánoval, reaguje tak na výsledky voleb včera | Petr Prokopec

/ Foto: Stellantis

Automobilovým průmyslem obecně spíš nečekané vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách už začíná měnit strategie jednotlivých firem. A koncern Stellantis nemůže být výjimkou. Po sázce na elektromobily zejména v Americe strádal, teď už nemusí brát na politiku větší ohledy.

Čerstvě znovuzvolený (ovšem pochopitelně ještě zdaleka nikoli úřadující) americký prezident Donald Trump se nikdy netajil svou averzí k nařizování elektrických aut. Během své kampaně mnohokrát uvedl, že kroky zavedené administrativou svého předchůdce Joe Bidena vedoucí tímto směrem „zruší první den v úřadě”, a třebaže se může jednat o nadsázku, otálet s tím jistě nebude.

Dá se tedy předpokládat, že nepřímé nařizování elektrických aut i velkorysé federální dotace na ně zmizí rychleji než pára nad hrncem. A to navzdory tomu, že jej v kampani mohutně podpořil Elon Musk, jehož Tesla z obojího též profituje. Musk se ostatně nikdy netajil tím, že o dotace nestojí a Tesle by se na trhu lépe vedlo bez nich. To může a nemusí být pravda, horovat za jejich zachování ale nutně nemusí. Dá se ostatně předpokládat, že změna na tomto poli by zasáhla hlavně tradiční značky, které v mezičase na elektrický pohon vsadily pomalu všechno a bez dotací s ním neprodají skoro nic, viz třeba české prodeje do loňského roku.

Ostatní se tomu tedy budou muset přizpůsobit. A zdá se, že jako první na to začal reagovat koncern Stellantis, jehož registrace v zámoří v nemalé míře klesají. Dáno je to mj. právě sázkou na elektromobilitu, kvůli čemuž došlo na eliminaci řady žádoucích aut. V důsledku toho ovšem dealeři sice často mají sklady narvané až k prasknutí, ovšem zájem o zboží v nich je minimální, takže je prodávají jen za cenu výrazných slev. To není obchodní strategie, která by vedla k vysokým ziskům.

Zejména Dodge si začíná být vědom toho, že se svým elektrickým programem šlápnul vedle. Automobilka totiž doufala, že její nový elektrický Charger dá lidem zapomenout na předchozí osmiválcové muscle cars, jejichž výrobu ukončila již loni. Že se tak rozhodně nestane, naznačovalo již reptání během premiéry konceptu elektrické verze, Dodge však dělal, že žádné výtky neslyší a nevnímá.

Protože však odpor neustále sílil, automobilka nakonec rozhodla, že nový Charger dorazí i se spalovacím pohonem - ovšem místo osmiválce dostane už jen třílitrový šestiválec Hurricane, který můžete vidět na hlavní fotce. S tím se ale počítalo spíš jako se z nouze ctností, proto ostatně byl příchod této varianty maximálně upozaděn. Původně totiž měla dorazit na počátku příštího roku, nakonec však Dodge rozhodl, že elektrické verzi je třeba udělat větší prostor a debut odložil o další rok.

V reakci na Trumpovo znovuzvolení tu ovšem máme další rošádu, o které informují lidé z Mopar Insiders. Místo konce příštího roku by tedy šestiválcový Charger zvaný Sixpack měl nově dorazit na počátku léta 2025. Tedy o nějakých pět měsíců dřív. Přičemž by vlastně ani nebylo překvapivé, kdyby se objednávkové knihy začaly otevírat pomalu ještě o letošních Vánocích - Dodge mnoho želízek v ohni nemá, a tak je toto třeba kout, dokud je žhavé a klientela ještě nepřeběhla k Fordu.

Mluvčí Stellantisu nechtěl tyto informace komentovat, ovšem nepopřel je. Vše je ale v jeho situaci natolik logické, že skoro není o čem debatovat - dnes vítězí ten, kdo na jednu kartu nevsadil. A protože modrý ovál u Mustangu ponechal ve hře osmiválec a momentálně má žně, nemůže to tak nechat moc dlouho.

Elektrický Charger lze již hezkých pár měsíců objednávat, i proto automobilka spalovací verzi upozadila. S očekávanou změnou politického směřování USA ovšem již přikročila ke změnám. Foto: Dodge

Zdroje: Mopar Insiders, Stellantis

Petr Prokopec

