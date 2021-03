Downsizing občas i prohraje. Motor, který vznikl kvůli limitům EU, končí pro nezájem před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Ano, když třeba Škoda pro Fabii začala nabízet jen litrové tříválce, všichni si kupují litrové tříválce, to dá rozum. Ford dal ale svým zákazníkům vybrat mezi V8 a čtyřválcovým turbem a druhý motor teď končí.

Co pro vás představuje Ford Mustang? Pro nás je ztělesněním Ameriky, které jako takové musí nabízet dost prostoru a pohodlí pro čtveřici dospělých i jejich zavazadla, které se pyšní muskulaturním designem a velkoobjemovým motorem pod kapotou. Ten by přitom měl mít alespoň osm válců, s přimhouřením oka se dá překousnout i šestiválcová verze. Ford se nicméně v roce 2014 rozhodl, že šestá generace bude globálním modelem, a právě proto došlo na downsizing.

V tomto ohledu je třeba připomenout, že 2,3litrový čtyřválec používala i druhá a třetí generace. Důvodem byla hlavně ropná krize, přičemž ani ta v zákaznících nevzbudila velký zájem. Atmosférická verze jim totiž přišla až příliš slabá, pozdější přeplňovaná se pak ukázala být značně nespolehlivou. Jakkoliv tedy nakonec produkovala vyšší výkon než osmiválcové jednotky (132 koní versus 120 koní), z nabídky zmizela pouhý rok po svém debutu. U čtvrté generace pak byl čtyřválec vypuštěn zcela.

Na návrat došlo až u oné šesté generace, a to v podstatě hlavně kvůli Evropě a jejím stále přísnějším limitům spotřeby. O to překvapivější může být stávající krok modrého oválu - sedm let po debutu totiž 2,3litrová jednotka EcoBoost na starém kontinentu končí. Dokládá to i pohled na český konfigurátor, kde si již můžete pořídit pouze osmiválcové provedení, a to ve verzích GT (449 koní, cena od 1 349 900 Kč) a Mach 1 (460 koní, cena od 1 649 900 Kč).

Ještě zajímavější je, že automobilka s takovým krokem přichází právě letos. Tedy v době, kdy výrobci musí již veškerou svou produkcí plnit emisní průměr 95 gramů CO2 na kilometr a sám Ford chce být jen elektrický. Právě stávající situace ovšem naznačuje, že plány automobilky nemusí vůbec klapnout, protože zákazníci nejsou jen loutky které udělají, co si vrchnost usmyslí. V takové Británii tak měl čtyřválec na celkových prodejích pouze 15procentní podíl a nelze očekávat, že by tomu jinde nebylo výrazně jinak.

Znovu se tak ukazuje, co přesně nastane, když automobilka začne lidem nabízet něco, co vzniklo jen kvůli tržním regulacím a nikoliv v důsledku přirozené poptávky. O to více jsme zvědavi na příchod a hlavně na prodeje čtyřválcových Mercedesů-AMG, jenž mají nahradit dosavadní osmiválcové varianty. Jakkoliv totiž jejich výkon bude pomalu dvakrát vyšší než u Fordu Mustang EcoBoost, pro zákazníky nemusí jít o rozhodující faktor.

Ford Mustang je v Evropě k mání už jen s osmiválcem, který pod kapotou verze Mach 1 dává 460 koní. Je to překvapivé, ale je to tak, jiné verze už nejsou ani v českém konfigurátoru. Foto: Ford

Zdroj: Autocar

