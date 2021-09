Dramatický růst cen nových i ojetých aut má pozoruhodný sekundární dopad před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Copart

Trh je fascinující místo, na kterém každá akce způsobí reakce, které nelze vždy domyslet. Tak se stalo, že na rostoucí ceny nových i ojetých vozů zareagovaly stejným způsobem ceny vraků.

Ceny aut v posledních měsících míří jediným směrem, a to vzhůru. Nezáleží přitom, zda jste zákazníkem v Evropě či Americe, nebo jestli míříte do showroomu pro novinku či do bazaru pro ojetinu, naditější kapsu než dříve musíte mít v každém případě. Jedna oblast pochopitelně ovlivňuje druhou, a tak nepřekvapí, že rostoucí ceny nových vozů - a jejich omezená dostupnost - tlačí nahoru ceny ojetin. Celý kolotoč změn má ale ještě jeden pozoruhodný dopad, který už tak přímočarý není.

V posledních měsících totiž stejně dramaticky stoupají i ceny vraků. Tedy nabouraných či jinak nepojízdných automobilů, které si lidí mohou koupit často jen na náhradní díly či za účelem rozsáhlé opravy. To nezní úplně jako alternativa nového vozu, když se ale podíváme na podrobnosti nastalého stavu, zjistíme, že jde jen o další logický následek.

Vše vychází z dat společnosti Copart, která analyzovala agentura Bloomberg. Copart se specializuje na aukce havarovaných aut, typicky pak těch, které pojišťovny označily za totální škodu, kterou již nemá ekonomický smysl opravovat. Tato firma nyní dosahuje rekordních obratů i zisků, přičemž v obou ohledech došlo na překonání odhadu analytiků. Stojí za tím přitom vůbec nejvyšší ceny v historii, za jaké byly poškozené vozy na online platformách prodány. Jen za poslední kvartál ceny vzrostly o 20,7 procenta oproti stejnému období loňského roku.

Růst cen aut je na jednu stranu dlouhodobým jevem, posun směrem vzhůru byl nicméně až do závěru loňského roku jen mírný a pozvolný. Poslední kvartál ovšem ceny vzrostly o 35 %, ten letošní první pak dokonce o 48 %. Klíčem k takovým nárůstům je je hlavně nedostatek nových a ojetých aut, stejně jako jejich zdražování. A také nedostatek náhradních dílů.

Koupit si nový vůz je dnes složité a drahé a z ojetiny za nastalého stavu není rozumná alternativa. Někteří tak raději nekupují nic a udržují při životě své starší vozy, což logicky vede ke zvýšení poptávky po náhradních dílech. I ty jsou ale drahé a nedostatkové, a tak roste poptávka po náhradních dílů z vrakovišť, která také musí z něčeho brát. V aukcích Copartu se tak schází více zájemců než dříve a růst cen vraků je rázem nevyhnutelný. A nedá se předpokládat, že by v brzké době došlo k obratu.

Právě tato skutečnost udělala z firmy Copart doslova miláčka Wall Streetu, neboť hodnota akcií za posledních 5 let vystřelila skoro pětinásobně. Tržní kapitalizace Copartu dnes dosahuje téměř 34 miliard dolarů, asi 730 miliard korun. Slušné na... „trochu větší” vrakoviště.

Ceny vraků v poslední době vyrostly podobně dramaticky jako ceny nových i ojetých. Je to překvapivý, ale ve výsledku logický sekundární efekt. Foto: Copart

Zdroj: Bloomberg

