Elektrická odnož Volva, které se Švédové radši zbavili, dál padá ke dnu. Přišla už o 95 procent své hodnoty, přiznává díry v účetnictví včera | Petr Prokopec

/ Foto: Polestar

Ještě před osmi roky to byla úplně jiná firma, pak oznámila přesun k elektromobilitě pod patronací Volva. Švédové si ale letos raději sbalili kufry a při pohledu na to, kam nyní Polestar míří, bychom se opravdu divili, kdyby to byl plánovaný krok, jak Polestar s oblibou říká.

Před neuváženým přechodem na elektrický pohon varujeme automobilové firmy už roky. Bateriový pohon ve své dosavadní ani jakékoli brzce budoucí podobě nemá šanci nahradit ten spalovací po funkční stránce, natož pak z hlediska ekonomické efektivity dlouhodobého vlastnictví a provozu takového auta. Abyste něco takového pochopili, nepotřebujete doktorát z raketových věd, stačí základní znalosti ekonomie, fyziky a trocha selského rozumu. Přesto si ale spousta manažerů pomalu všech světových značek myslela, že stačí zacinkat klíči a lidé se před showroomy budou šikovat do front. Nic takového se ale nikdy nedělo a nyní se to děje ještě méně než dosud.

Dobrá zpráva to není pro žádného výrobce, opravdu špatná je však pro každou automobilku, která sází pouze na elektromobilitu. Jednou z takových je i Polestar, kdysi sportovní odnož švédské automobilky Volvo. Ta nicméně v roce 2017 zcela změnila své zaměření a měla se stát separátní značkou nejprve elektrifikovaných a později výhradně elektrických aut. Dva roky na to pak představila svůj první elektromobil Polestar 2, v jehož případě se stejně jako u mnoha dalších konkurenčních aut věřilo, že v nemalé míře ohrozí Teslu. Jenže to se nestalo.

Místo toho se ze značky stal horký brambor, který momentálně už jen málokdo hodlá byť jen na sekundu podržet v ruce. A to ani donedávna stále mateřské Volvo, které se Polestaru letos raději zbavilo. Nyní automobilce s Polárkou ve znaku hrozí dokonce vyřazení z burzovního indexu Nasdaq, neboť se opozdila s finančními reporty za poslední loňské čtvrtletí i celý loňský rok. Za tím stojí zjištění, že v účetních výkazech za léta 2021 a 2022 udělal Polestar blíže neupřesněné chyby, jak informují Auto News. Tento stav je pochopitelně třeba napravit, proč to ale tak trvá tak dlouho, je záhadou.

Vůbec poprvé totiž automobilka oznámila, že se její výroční zpráva opozdí, již 21. května. V ten moment hodnota akcií poprvé klesla pod 1 dolar (cca 23 Kč) za kus. Momentálně jsme již na pouhých 73 centech (16,70 Kč), tedy na historickém minimu. Polestar tak přišel o 95 procent tržní kapitalizace, neboť krátce po vstupu na burzu měla firma hodnotu 21 miliard dolarů (479,22 mld. Kč). Nyní se nicméně jedná už jen o 1,65 mld. USD (37,65 mld. Kč), přičemž i to se zdá být moc.

Automobilka uvedla, že opravené účetnictví sníží ztrátu za rok 2021 o míň než 5 procent, zatímco v roce následujícím pro změnu dojde k jejímu zvýšení znovu o míň než 5 procent. Bude ale někdo upraveným výkazům věřit? To je otázka na investory. Každopádně, Polestar má nyní 60 dní na to, aby definoval věrohodný plán, jak požadované materiály doplní. A pokud vše splní, dostane dalších 180 dní, během kterých se může znovu pokusit získat důvěru.

Nicméně stejně jako v případě Fiskeru se i tady zdá, že jakákoli akce je víc než co jiného šlapáním vody. Za první kvartál totiž prodeje značky poklesly o 70 procent. Polestar tak rozjel nejrozsáhlejší reklamní kampaň od začátku roku 2022, kdy tehdy za inzerci v rámci finále Super Bowlu utratil 6,5 milionu dolarů (148,33 mil. Kč). Nejsme si však jisti, že něco takového pomůže - zákazníci totiž došli i lepším elektromobilům. Jediné, co Polestar může udržet nad vodou, je zřejmě trpělivost čínského Geely, který nyní automobilku většinově ovládá. Pokud Číňanům dojde trpělivost, je konec, samotný Polestar bez financí velké automobilky za zády nemá šanci přežít.

Polestar 2 si v rámci aktuálního zvýhodnění mohou třeba Američané pořídit na leasing za necelých 7 tisíc korun měsíčně. Ovšem ani takové zvýhodnění houfy zákazníků neláká. Foto: Polestar

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

