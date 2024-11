„Elektromobil není řešení pro všechny, diesel může být nejlepší,” říká šéf BMW. V lednu všem ukáže budoucnost nafty dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Mobil in Deutschland, tiskové materiály

Snad poslední skutečný byznysmen mezi šéfy velkých evropských automobilek dál odmítá položit vyhlídky jím řízené firmy na oltář vlhkých snů a zbožných přání. Podle toho budou vypadat i další kroky firmy, sám dál věří v budoucnost nafty v její syntetické podobě.

Před pár dny jsem musel vrátit klíčky od testovacího BMW M440d xDrive Cabrio. A jakkoli jsem si užil každou sekundu s ním, mám trochu obavu, že zákazníky bude tento vůz hledat obtížně. Jistě to ale nebude kvůli jeho třílitrovému turbodieselu pod kapotou, který považuji za vůbec nejlepší část celého auta, i když před začátkem testu jsem měl jisté pochybnosti - po chrapotu naftového motoru člověk při jízdě s větrem ve vlasech přece jen netouží. Motor 40d ale zkrátka funguje.

To se potvrdilo i minulý týden, kdy mnichovská automobilka v německé anketě Zlatý volant získala hned dvě ocenění. Jedno přistálo novému BMW 540d xDrive Touring, tedy sice kombíku a nikoli kabrioletu, jinak ale autu se stejným pohonným ústrojím. To odborná porota chválila za efektivitu, stejně jako za jízdní dynamiku. Což jsou tytéž důvody, proč třílitrovou jednotku vynáším do nebes i já.

Také o dieselech si nyní popovídal s kolegy z Auto Bildu šéf německé automobilky Oliver Zipse, který dál odmítá být dogmatický jako Audi nebo Mercedes. Uvedl tedy, že klíčem k úspěchu BMW zůstává rozmanitost. „Proto je naše nabídka dál stejně různorodá, jako jsou různorodí naši zákazníci. Pro nás neexistuje rozdíl mezi zdánlivě starým a zdánlivě novým světem. Každý zákazník tak ve svém voze dostane tu nejnovější technologii bez ohledu na zvolený pohon,“ uvádí Zipse. BMW tak zůstává věrné strategii, od které řada jiných výrobců nepochopitelně upustila.

„Pokroky u elektrického pohonu automaticky neznamenají, že elektromobil je tím nejlepším řešením pro všechny. Někteří zákazníci často tahají těžké přívěsy a v některých oblastech je stále nedostačující infrastruktura. V takovém případě může být moderní diesel tím pravým ořechovým. A pokud i tak budete chtít jezdit bezemisně, v roce 2028 naši nabídku obohatíme u druhou elektrickou variantu - vodíkový vůz s palivovými články,“ říká dále šéf BMW. Ten mnichovští vyvíjí společně s Toyotou.

Jen u toho se nicméně značka nezastaví. Zipse totiž poukazuje na to, že tímto způsobem sice budou k životnímu prostředí ohleduplnější nová auta, v Evropě však stále bude existovat vozový park čítající přes 250 milionů aut. Proto je BMW velkým zastáncem syntetických paliv, ostatně jeho benzinové motory již dlouho snesou až 25 procent biosložky v palivu.

V největší míře automobilka zvedá ruku pro syntetickou naftu HVO 100. Zipse totiž zmínil, že „od ledna chceme všechny dieselové modely vyrobené v Německu natankovat ještě před dodáním dealerům naftou HVO 100. Jedna nádrž pochopitelně nebude stačit ani na cestu z Mnichova do Berlína, ale ukáže našim zákazníkům, že HVO 100 je plnohodnotnou náhradou klasické nafty. Ovšem s tím rozdílem, že má na kontě o 90 procent méně emisí CO2“.

Automobilka pochopitelně nezapomíná ani na elektromobilitu, ostatně s tou je poměrně úspěšná, neboť celkově dodala lidem už víc než 2,5 milionu aut s čistě bateriovým nebo plug-in hybridním pohonem. Výhled do budoucna ovšem není jen optimistický, a to hlavně kvůli clům zavedeným Evropskou unií. Ty se totiž týkají i Mini Cooperu SE, který se kvůli ponížení nákladů vyrábí v Číně. Také tento vůz byl oceněn Zlatým volantem, nicméně využít toho nyní může daleko méně.

„Je to absurdní. Politici požadují, aby automobilky vyráběly levné elektromobily, aby na ně zákazníci mohli přejít rychleji. A poté Evropská komise rozhodne o clech, která tato auta uměle zdraží. Ve stejný moment navíc riskují obchodní válku, která zná jen poražené. Poslední šancí tedy je, aby EU a Čína pokračovaly ve vyjednáváních a našli schůdné řešení tak rychle, jak jen je to možné,“ komentuje nastalou situaci Oliver Z. Trochu se nicméně obáváme, že v Bruselu k tomu momentálně chybí vůle.

Zajímavý je pak Zipseho pohled na baterie s tuhým elektrolytem, od kterých si velká část branže slibuje cosi převratného. Vědci optimisty vyvádí z omylu a ani šéf BMW je jako „game changery“ nevidí. Podle něj nelze dosáhnout radikálních změn přes noc, místo toho je zapotřebí soustavný vývoj, ostatně na svém prvním elektromobilu i3 začala značka pracovat již před 15 lety. Příští rok tak mnichovští představí již šestou generaci bateriových článků a elektrického ústrojí, přesto s nimi nejsou dramaticky jindy než kdysi.

Ještě dál pak mají zajít novinky spadající do modelové rodiny Neue Klasse, které se začnou rojit od příštího roku. „Naši technici dostali možnost navrhnout budoucnost. Máme tu tedy novou architekturu, novou technologii pohonného ústrojí, digitalizaci, jízdní dynamiku a autonomní řízení. Plus design, jaký nikdy předtím nebyl na silnicích k vidění,“ dodává Zipse. BMW tak skutečně hodlá pokračovat v technické otevřenosti, i když tomu okolnosti nefandí. Také to připomíná, že by to mohli dělat i jiní - jenže nechtějí, nikoli nemohou.

Strategie BMW týkající se technické otevřenosti je rajskou hudbou pro uši snad každého rozumného člověka. Oliver Zipse navíc potvrdil, že od ledna se ještě přitvrdí v důrazu na syntetická paliva, v těch vidí zejména budoucnost nafty a naftových aut vůbec. Foto: BMW

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

