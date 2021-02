Elektromobily trápí extrémní propad hodnoty, většina současných bude brzy bezcenná před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

U konvenčních aut jsme zvyklí na poměrně razantní pokles hodnoty, i obyčejná auta stará 15 nebo 20 let ale lze za nějaké peníze prodat. Pro elektromobily platí jiná měřítka známá spíše ze světa spotřební elektroniky, vývoj jde totiž razantně dopředu.

Elektřinou poháněná auta jezdila po cestách už před více než sto lety a několikrát se pokusila o comeback, pokaždé ale byla překonána těmi se spalovacími motory. Stalo by se to i nyní, neboť pro většinu lidí nabízí benziny a diesely více užitné hodnoty i lepší poměr výkonu a ceny. Politici se ale rozhodli změnit přirozený běh věcí a elektrická auta subvencovat za současného umělého zdražování těch konvenčních takovým způsobem, že se elektřina začíná na některých trzích prosazovat.

Jak moc je to udržitelné, nevíme, je to velký experiment, který možná vyjde a možná nikoli. V tuto chvíli ale prakticky není automobilky, která by si troufla sázet vše na jinou kartu a do vývoje elektromobilů pod tlakem výše popsaných okolností většina z nich mohutně investuje. Elektrickým autům se tak prodlužuje dojezd na nabití, zrychluje se dobíjení, stoupá dynamika, auta je stále častěji možné modernizovat online... Je však třeba pamatovat na to, že každá mince má dvě strany.

Nakonec, představte si sami sebe jakožto zákazníka, který si právě teď pořizuje nový elektromobil. Pokud si jej nechcete pořídit jako kus nábytku, budete jej využívat a podstatnou část energii dočerpáte u rychlodobíjecích stanic, protože jinak byste nezvládli nic jiného než každodenní dojíždění pár desítek kilometrů. To ovšem znamená, že baterie prochází pozvolnou degradací, která jim po nějakých osmi letech sebere tak podstatnou část kapacity, že budou prakticky nepoužitelné - takových případů známe z praxe už několik.

Dá se nicméně předpokládat, že tak dlouho si zejména stávající, a tedy movitější klientela současné elektromobily nenechá. Čekat je tedy můžeme na trhu s ojetinami, kde ovšem budou mít opravdu krutý život, a to nejen kvůli omezené životnosti dané limity akumulátorů. Jak zmínili výše, vývoj momentálně probíhá opravdu rychle. Pár let staré elektrické auto je tak tak oproti modernějším zastaralé tak moc, že jeho cena rychle klesá i bez ohledu na kondici akumulátorů. Pokud navíc politici splní své sliby, pak dotace hned tak nezmizí, což znamená, že s výraznými slevami bude možné získat nové elektromobily i nadále.

V té chvíli ale zákazníci nebudou řešit Sofiinu volbu, nýbrž zamíří do showroomu s novými vozy, kde dostanou výrazně lepší techniku a novou baterii, a tedy i dojezd, který bude vůči postarším elektromobilům klidně i několikanásobný. To zájem o ojeté elektromobily dále sníží a jejich hodnotu pošle dolů tak rychle, jako u pár let starých mobilních telefonů.

„V některých případech u nových generací stoupne dojezd na dvojnásobek. To starší elektromobily atraktivními neudělá,“ říká Dieter Fess, jeden ze zakladatelů firmy Bähr & Fess Forecasts, která dlouhodobě zkoumá vývoj hodnoty automobilů v čase a její predikce budoucích hodnot aut jsme u nás už několikrát citovali. I tentokrát se podívala na budoucí zůstatkovou hodnotu současných aut a většině těch elektrických nic dobrého nevěští.

Nejlépe si podle ní povedou vozy osazené spíše menšími benzinovými motory. Mezi supermini se tak do čela žebříčku vyhouply Fiat 500, Hyundai i10 či Volkswagen up!, které se mají v roce 2025 prodávat stále za více než polovinu současných cen. Ještě lépe jsou na tom malá auta a vozy nižší střední třídy, jmenovitě Audi A1, Mini, VW Polo, VW Golf, Audi A3 a Mercedes CL opět s malými benziny, které se i za 4 roky prodají za ceny okolo 55 % těch pořizovacích.

Se stoupající třídou už se do hledáčku dostávají i diesely, ve střední třídě je tak jedním z rekordmanů Mercedes C 180d kombi, k nimž se přidává Škoda Superb 1,5 TSI a Audi A5 35 TFSI. V tomto případě lze počítat s poklesem okolo 50 %. Ve vyšší střední třídě už se bavíme o nejnižších poklesech na 48 % původní hodnoty, ke kterým padnou auta jako Audi A6 a Mercedes CLS s dvoulitrovými diesely a BMW 520i s benzinovým dvoulitrem. Čím výše pak stoupáme, tím více dieselů se mezi rekordmany objevuje - v případě větších SUV už vítězí jen ty. Mercedes třídy G a GLE a BMW X5 jsou dokonce jedněmi z absolutně nejlepších aut, když mají pozbýt jen 45 % ceny za 4 roky, to je skutečně pozoruhodné.

Pokud tedy chcete auto, které pozbude na ceně co nejméně, kupte si malý benzin nebo větší auto s dieselem, říká Fess. A není to žádný „dinosaurus”, naopak připouští, že benzinové a dieselové motory z povrchu zemského pozvolna mizí a je nejspíše jen otázkou času, než se o nich bude mluvit už pouze v souvislosti s ojetinami. To je ale z hlediska budoucího zachování hodnoty nečiní horšími, ale naopak - zájemci o ně budou existovat dál, nabídka nových aut ale bude uměle škrcena a ceny ojetin poletí vzhůru. Ostatně, na trzích, kde elektromobily subvencují roky, se to děje už nyní.

Budou to tedy naopak elektrická auta, která mají ztrácet na hodnotě nejvíce, z výše probíraných důvodů. Vítězi jsou na tomto poli Seat Mii, Škoda Citigo a VW e-up!, která mají přijít za další čtyři roky o 70 % své ceny. Ostatní si tedy logicky povedou hůře, nebo si jejich budoucí hodnotu Bähr & Fess Forecasts netroufají odhadovat kvůli neustále se měnícím podmínkám na trhu. To platí např. u Tesel, které si dosud vedly dobře, s rostoucí nabídkou a konkurencí ale Fess nedokáže dát fleetovým zákazníkům jasnější představu o tom, kam se jejich cena bude vyvíjet. Očekávaný pokles hodnoty 70 a více procent za čtyři roky u většiny elektrických aut je ale skutečně enormní a míří k tomu, že za nějakých 7-8 let budou skutečně s cenou blízko nule. Ostatně, dnes osmileté elektromobily jsou na tom nezřídka právě tak.

Když Peugeot iOn přišel v roce 2011 na trh, stál takřka 900 tisíc korun. Za to jste dostali takřka nulový zavazadelník i dojezd, stejně jako nepříliš oslnivou dynamiku. Není tak vlastně divu, že dnes má minimální hodnotu. A stejný pokles pak kvůli soustavnému horečnatému vývoji a omezené životnosti akumulátorů čeká elektromobily i v dalších letech. Foto: Peugeot



Většina současných elektrických aut tak má do roku 2025 ztratit přes 70 procent své ceny. Jednou z výjimek má být Škoda Enyaq, ani u ní si ale stejně jako třeba u Tesel netroufají odhadci na konkrétní predikce, trh je na to příliš zdeformovaný a dále deformovaný. Foto: Škoda Auto

Petr Prokopec