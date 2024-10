Elon Musk odpískal plány na příchod levné Tesly, byla by podle něj „zbytečná a hloupá” před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Christian Marquardt, Getty

Plány na doplnění nabídky Tesly o levnější model označený nejspíš číslicí 2 působily od počátku utopicky, Elon Musk je ale udržoval při životě. Teď s tím rázně skončil.

Autonomní technice jsem býval nakloněn podobně jako mnohé automobilky, od té doby jsem ale najezdil až příliš mnoho kilometrů v moderních vozech na to, abych věřil, že může dorazit v jakkoli dohledné době. Mé nadšení tak postupně zmizelo a nikdy mu nebylo dovoleno se vrátit zpět. Už i dost pokročilé a drahé systémy jako Audi pre sense nebo BMW Intelligent Safety (natož pak jakékoli obyčejnější) totiž fungují tak mizerně a nespolehlivě, že místo toho, aby vás chránily, spíš způsobují dodatečné riziko.

Opravdu jsem nepoznal systém, který by byl schopen třeba aspoň jednoho zásahu do řízení ze dvou (a že by i to byla mizerná bilance...), který by šlo označit za odůvodněný a prospěšný. Zázrak je, i když je takový jeden z deseti. Každý den se i při docela normálním cestování dočkáte naprosto nesmyslných a neopodstatněných výstrah, zásahů do řízení automatického brzdění, totálního zastavení auta při parkování, od kterého je nejbližší předmět vzdálený aspoň jeden metr apod. Když vidíte, jak dnes funguje tohle v drahých autech po snad už dekádách vývoje, jak daleko jsme od chvíle, kdy byste podobně koncipovaným řešením svěřili život?

Na selhání jistě dochází jen za jistých okolností či na specifických místech, ale to bezpečně stačí k tomu, aby člověk v takovou technologii zcela pozbyl důvěru. Přičemž jeho spásou je alespoň to, že má k dispozici volant, pedály a stále tedy zůstává pánem situace. Jakmile ale dojde na jejich odstranění, jde vydáni na milost a nemilost technice. Což je vlastně totéž, jako kdybyste usedli do vozu s řidičem, který je sice mistr světa Formule 1, ale také má problémy s alkoholem. A vy zkrátka nevíte, jaký má dnes den.

Elon Musk přesto věří, že právě v autopilotech se skrývá budoucnost branže, což ostatně nedávno ukázala i poněkud utopická prezentace nových autonomních konceptů Tesly. Musk je této misi oddán natolik, že kvůli tomu (anebo to tak aspoň podává) odpískal někdejší plány na levný elektromobil. Zvažovaná Tesla Model 2 s cenou startující na 25 tisících dolarů (cca 585 tisíc korun) se tedy realitou nestane. Ne teď, ne za rok, ale nikdy. Musk na ni přitom lákal publikum od roku 2018.

Právě během prezentace posledních kvartálních výsledků pro investory v reakci na dotaz: „Kdy můžeme očekávat, že Tesla přijde s obyčejným modelem za 25 000 USD, který nebude robotaxíkem?“ odpověděl: „Myslím, že jsme naprosto jasně dali najevo, že budoucnost je autonomní.“ Následně pak zhruba minutu bájil o autopilotech a dodal: „Mít běžný model za 25 tisíc dolarů je zbytečné. Bylo by to hloupé. Šlo by to proti všemu, čemu věříme,“ uvedl.

Zní to logicky, znovu ale musíme dodat, že jen za předpokladu, kdy nějaký robotaxík v dohledné době skutečně dorazí. Tomu ale jedním slovem nevěříme. Nevidíme technologii, která by skutečně zvládla ovládat samostatně auto vždy a všude. A aby robotaxíky mohly zamířit na veřejné silnice, bude automobilka potřebovat souhlas úřadů, který nezíská dřív, než se nezaváže k plné odpovědnosti a nezačne jim zasílat svá transparentní data.

Zrovna tomu se však Tesla prakticky od počátku své existence vyhýbá jako čert kříži. Ostatně i proto u svých existujících systémů Autopilot a Full Self-Driving trvá na tom, že odpovídají klasifikaci SAE2+, i když reálně dle ní jsou jejich schopnosti mnohem vyšší. Jenže již posun na úroveň SAE3 vyžaduje část z výše zmíněného. Robotaxíky pak vyžadují vše. Víc než co jiného tu tak máme tradiční Muskovy sliby, které nedojdou naplnění ani tentokrát, ostatně na [[0000046243 „příští rok” slibuje Musk příchod autopilotu už dekádu. Tak proč ne dvě, že?

Skutečně ještě někdo Muskovi věří, že plná autonomie je za rohem? My mezi takové opravdu nepatříme. Foto: Tesla

Zdroje: Tesla, Carscoops

