Expert prozkoumal nejnovější Teslu, trpí u jiných značek léta nevídanými nedostatky před hodinou | Petr Prokopec

Hledání chyb na nových aut je pro něj denním chlebem, automobilky mu za to dokonce rády platí. Nejnověji se mu do rukou dostala Tesla Modelu Y a byť konstatuje zlepšení, k dokonalostí má kvalita její výroby stále daleko.

Prakticky každý nový vůz je po příchodu na trh více či méně rozpitván médii. Výjimkou nejsou ani novinky Tesly, spíše naopak. Kvůli tomu, že je kalifornská automobilka v rámci elektromobility do jisté míry lídrem, je na ní upínána mnohem větší pozornost než na konkurenci. To by jí samozřejmě mělo těšit, v podstatě má publicitu zadarmo. Nicméně problém je v tom, že jakkoliv Tesla soustavně mluví o stále větším důrazu na kvalitu, skutek kamsi utek'. Není tak nakonec překvapivé, že po oné publicitě automobilka často moc netouží.

Momentálně je pozornost světa upřena na nový Model Y, kterému Elon Musk zatížil bedra více než všem předchozím novinkám. Důvodem jsou očekávané prodeje, které by měly převýšit veškerý zbytek produkce. Je samozřejmě otázkou, zda něco takového v době koronavirové ještě platí, nicméně i kdyby nikoliv, Model Y zůstává v centru pozornosti. Nyní si jej vzal na paškál Sandy Munro, kterého si běžně automobilky najímají, aby u jejich novinek našel chyby, které jim unikly. O jeho schopnostech tedy nelze pochybovat.

Munro do jisté míry nový kalifornský crossover chválí, neboť předchozí modely Tesly měly problémů daleko více. V tomto případě jsou ale kupříkladu přední dveře zcela v pořádku, velikost spár na jedné straně těm na na straně druhé. O trochu horší je to ale již v případě těch zadních, kdy ve spodních partiích je rozdíl jednoho milimetru. Ten sice lidské oko odhalí nejspíše jen při velmi detailním zkoumání, nicméně i tak jde o chybu.

Asi nejhůře však v rámci prvotní inspekce dopadla záď, kde v případě slícování světel a karoserie lze na jedné straně najít 3,5 mm šitokou spáru, na druhé už ale má 6 mm. Něco takového je již mnohem zřetelnější, přičemž navíc se dá předpokládat, že Sandy vyjmenoval hlavně ty největší nedostatky. Jak ovšem dokazuje pohled na výkaz v jeho rukou, který je plný červených a nikoli zelených políček, slícování karoserie je i nadále problémové.

Tím Munro nekončí, od zádě se na dalším videu přesouvá do předního zavazadelníku. Zde jeho pozornost upoutá plastový kryt před čelním oknem, který není zrovna pevně uchycený. I proto, že chybí jeden z „vánočních stromků“, jak jsou označovány plastové úchyty, a jeden kovový je dokonce zlomený. A podobných problémů s kvalitou se na autě objevuje vícero.

Jsme tedy opravdu zvědavi, kam se bude Tesla dále posouvat. Kvůli koronavirovým restrikcím, které Munro připomíná nasazenou rouškou, Tesla dostala čas navíc, který mohla věnovat dotažení vozu. Místo toho však kalifornská automobilka spíše vymýšlí nové způsoby, jak svá auta vyrobit nebo dostat k lidem i přes panující omezení. Aktuálně tak třeba nabízí přistavení vozu, který si následně odemknete mobilní aplikací a uvnitř najdete dokumentaci, již vyplníte a odešlete poštou.

Právě tento krok dokazuje, že Tesla dokáže fungovat inovativněji než jiní. Ovšem bohužel pro ni v podstatě kdokoliv dokáže své vozy vyrábět kvalitněji, Munrem zmíněné nedostatky nevídáme na sériový autech jakékoli zavedenější značky už léta. Musk by tedy na zlepšení v této oblasti měl tlačit více než kdokoliv jiný.

Také Model Y má stále problémy s kvalitou. A byť už to není tak hrozné jako u předchozí produkce Tesly, pořád je to horší než z jakékoli zavedené automobilky

Zdroj: Munro Live@Youtube

