Ex-šéf Mercedesu nebývale otevřeně promluvil o motorech moderních aut před 2 hodinami | Petr Prokopec

Překvapivě otevřený je po svém odchodu z nejvyššího vedení třícípé hvězdy Dieter Zetsche. Přiznal mimo jiné, jaký dopad na Mercedes má spolupráce s Renaultem.

Loni opustil šéfovské křeslo u Mercedesu Dieter Zetsche a ač se zdálo, že se do firmy znovu vrátí, po letošku je jasné, že se tak nestane. I tak je to pro mnohé dál „pan Mercedes”, člověk, který pro třícípou hvězdu pracoval více než 40 let, z nichž třináct strávil na stupínku nejvyšším. Vyloženě negativních komentářů se od něj už proto nedočkáme, přesto je po svém odchodu z vedení o dost otevřenější. Momentálně přišel s názorem, který se puristům příliš zamlouvat nebude, nedá se ale dělat nic jiného, než s ním souhlasit.

Zetsche říká, že pohonná jednotka už pro zákazníky moderních aut není stěžejním kritériem. „Mercedes spolupracuje na motorech s Renaultem, díky čemuž se povedlo zdvojnásobit prodeje třídy A. Motor již nemá takovou váhu, jakou míval - pro nadšence ano, ale pro většinu zákazníků nikoliv,“ uvedl doslova.

Zetsche ovšem nechce, aby jeho slova byla vytržena z kontextu. Mercedes podle něj i nadále zůstává značkou, kterou definuje hlavně technika. Tu navíc automobilka i vyvíjí samostatně, nejde pouze o výrobce, jenž by z nasmlouvaných komponentů následně ve svých továrnách skládal produkty bez duše. Ovšem je třeba si přiznat, že svět se skutečně mění. Pro zákazníky tedy opravdu přestává být podstatné, jaký má motor objem či počet válců a koní, protože pro cokoli z toho má málokdo reálné využití.

Kromě toho je podstatná ještě jedna skutečnost, a sice fakt, zda se jedná o spalovací agregát či elektromotor. Zetsche totiž ve svém smýšlení není zpátečnický a jasně pochopil, že bez elektrifikace to dnes již nejde. Dle bývalého šéfa Mercedesu po elektromobilech existuje poptávka a „největší prioritou je, aby lidé měli auta rádi. Zadruhé je nutné mít udržitelný byznys, kdy zákazníkům budou nabízena auta za ceny, které si mohou dovolit. Elektromobilita v nejbližší budoucnosti nebude zadarmo. Nicméně již brzy přijde doba, kdy i na kompaktním voze bude automobilka tratit pouhé minimum. Nebude to rozhodně procházka růžovou zahradou, mám v to ale víru.“

Jak jsme tedy zmínili v úvodu, Zetsche je po svém odchodu z čela Mercedesu nebývale sdílný. Na svém dosavadním postu by totiž jen stěží otevřeně prohlásil, že zákazníky nikterak nedráždí motor plebejského Renaultu usazený pod kapotou ozdobenou třícípou hvězdou či že je většina z nich vlastně jedno, co jejich auto pohání. Stejně jako jen málokterý šéf významné automobilky prohlásí, že elektromobilita je ztrátovou záležitostí a ještě hezkých pár let tomu tak bude. Víra v lepší budoucnost v tomto ohledu jej ale stejně zjevně neopouští.

Dieter Zetsche je povoláním technik, který naprostou většinu svého profesního života zasvětil práci pro Mercedes, který nakonec i úspěšně vedl. Podle něj už motory pro většinu zákazníků nejsou podstatné, a pokud ano, pak jen v tom případě, zda jde o spalovací jednotky či elektromotory. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Top Gear

Petr Prokopec