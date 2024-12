Extrémní placka Astonu Martin se pět let po prvním odhalení ukázala hotová, s víc jak 1 000 koní dá stovku za 2,5 s včera | Petr Prokopec

/ Foto: Aston Martin

Už jsme skoro zapomněli, že Aston slíbil s takovým autem přijít, neboť to udělal už před mnoha lety, nakonec s ním ale skutečně přišel. Výkonem a dynamikou nezklame, jeho hmotnost má ale k ideálu daleko.

Působení Astonu Martin v letošní sezóně Formule 1 by uspokojivým nenazval ani ten největší fanoušek britské automobilky. Zpočátku sice stáj ještě bodovala, zvláště díky Fernandu Alonsovi, ovšem v posledních šesti závodech získala dohromady jen osm bodů. A všechny má na kontě znovu španělský veterán.

Astonu se navíc dokonale nedaří ani v jeho hlavním byznysu. Ještě v létě letošního roku britská automobilka mluvila o tom, kterak se druhá polovina roku ponese pouze v pozitivním duchu. Před dvěma týdny ovšem oznámila, že letošní zisk se ve srovnání s tím loňským propadne na zhruba 280 milionů liber (cca 8,53 miliardy korun). Šlo přitom již o druhé snížení odhadů během tří měsíců, což pochopitelně není pozitivní, třebaže zisk je stále zisk.

Britové ovšem i přesto doufají, že se vše v dobré obrátí. Tým F1 totiž bude moci profitovat ze služeb Adriana Neweyho, který už dosud pozitivně ovlivňoval také příjmy samotné automobilky. Už před takřka dekádou začal spolu s Red Bullem pracovat na hypersportu jménem Valkyrie. Jeho vizáž přitom pozornost všude, kde se objeví, neboť nic podobného po silnicích nejezdí. Od příštího roku ale „valkýra“ dostane konkurenci, která možná i překvapivě přijde z vlastních řad.

Aston Martin totiž už v roce 2019 vytáhl na světlo světa druhý model podobného ražení. Pod názvem Valhalla byl nejprve představen koncept, tři léta na to pak Britové ukázali produkční verzi. Ovšem teprve nyní, tedy dlouhých pět let po prvním odhalení dotáhli celý projekt do úplného finále. Máme tu tedy nejen snímky sériového vozu, ale také veškeré technické parametry. A dynamikou „syn Valkýrie“ zastiňuje i svého rodiče, který ke zrychlení na stovku potřeboval 2,6 sekundy.

Novinka je na tom o desetinu lépe, přičemž vedle 2,5sekundového sprintu zvládá také dosáhnout nejvyšší rychlosti 350 km/h. I tentokrát za vším stojí benzin-elektrické ústrojí, ovšem místo atmosférického 6,5litrového dvanáctiválce byl použit čtyřlitrový osmiválec se dvěma turby z dílen AMG. Stejně tak byl jeden elektromotor Valkyrie nahrazen třemi, kdy dva mají na povel pohon přední nápravy. Valhalla je tak vlastně elektronickou čtyřkolkou.

Vůz celkově pracuje s až 1 079 koňmi výkonnu a 1 100 Nm točivého momentu, za Valkyrií tedy lehce zaostává. Ovšem i tak je rychlejší, což má spojitost s oním přeplňováním. Značka použila větší turba, než jaká jsou běžně s osmiválcem od AMG spojena. Kromě toho se motor dočkal i suchého mazání a ploché hřídele. Trojice elektromotorů pak má eliminovat turbo-díru, přičemž na vzdálenost až 14 km umožní i bezemisní jízdu, ovšem při rychlosti do 80 km/h.

Automobilka uvádí, že díky spolupráci s Neweym se mnohé naučila o aktivní dynamice, vůz tak při rychlosti 240 km/h produkuje 600 kilo přítlaku. Na jízdu po stropě to ale tentokrát stačit zdaleka nebude, neboť kvůli plug-in hybridní technice je Valhalla dost těžká - kde Valkyrie měla na kontě „suchých“ 1 270 kg, tam novinka počítá s 1 655 kg. Přihoďte k tomu veškerá maziva a posádku a dvě tuny budou nepříjemně v dohledu.

V důsledku toho nepřekvapí, že vůz je vybaven opravdu masivními karbon-keramickými brzdami s kotouči o průměru 410 milimetrů vpředu a 290 mm vzadu. Jak moc se ale hmotnost projeví hlavně na okruhových zážitcích a časech, nebylo upřesněno. Vůz se nicméně snaží ona kila potlačit mimo jiné aktivním podvozkem užívajícím zakázkové tlumiče Bilstein DTX. Kromě toho lze sáhnout po hořčíkových kolech srážejících 12 kilo neodpružené hmotnosti.

Uvnitř této extrémní placky se pak klientela má cítit jako ve Formuli 1, čemuž napomáhá posez, kdy chodidla máte výše než pánev. Multimediální a palubní systém pak počítají se speciální grafikou, zatímco zakázková divize Q se má postarat o to, aby žádný z 999 vyrobených vozů nebyl stejný jako kterýkoli ze zbývajících. Cena pak upřesněna nebyla, nízká ale rozhodně nebude, přičemž na dodání prvních exemplářů dojde ve druhém pololetí příštího roku.

Valhalla vypadá velmi působivě, přičemž hned na první pohled člověk pochopí, proč získala přezdívku „syn Valkyrie“ Zatleskat lze i výkonu a dynamice, hmotnosti už méně. Foto: Aston Martin

Zdroj: Aston Martin

Petr Prokopec

