Facelift stylové verze druhého největšího SUV VW předčasně odhalen. Vypadá zvláštně, ale bude levné před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Připomíná něco mezi Felixem Holzmannem a výjevy z Hvězdných válek, navíc se mění už poněkolikáté. Prodejně ale i díky tomu boduje, a tak VW zjevně chce dál kout železo, dokud je žhavé.

Uběhl jen rok od chvíle, kdy Volkswagen přišel s modernizací svého tehdy největšího SUV, které známe jako Atlas nebo Teramont. Vůz, který od té doby velikostně ještě předčil model Talagon, se ukázal v novém provedení pro Rusko, ve Spojených státech nebo Mexiku se novinek zprvu nedočkali. Později přišla i modernizace druhá, trochu odlišná, která byla pro změnu určena pro Čínu. Pak se teprve dočkali za oceánem. A teď tu máme modernizaci třetí, která se týká opět jen Číny a je spojena výlučně se stylovým provedením X, tedy jakýmsi SUV-kupé.

Člověk se musí ptát, zda se Volkswagenu vyplatí inovovat v podstatě to samé auto několikrát jinak v tak krátkém sledu, Němci ale patrně ví, co dělají. Jejich pozice zejména v Číně v posledních letech slábne a jedním z důvodů je vysoká flexibilita domácí konkurence. Ta je schopna jeden model během jeho životního cyklu inovovat tolikrát, že jeho poslední provedení vypadá jako jiné auto. A to z něj během té samé doby ještě odvodí jeden dva další deriváty, které míří za tu méně, tu více náročnou klientelou.

Teramont X pro Čínu má jistě v popisu práce to druhé, třebaže - zvlášť naší optikou - není až tak drahý. O ceny se ale otřeme až později, dnes se podívejme hlavně na vzhled a techniku verze modernizované pro rok 2023, neboť o ní víme prakticky vše podstatné díky databázi čínské ministerstva průmyslu a informačních technologií (MIIT), kde automobilky musí vzhled i parametry svých novinek registrovat ještě před začátkem prodejů.

Vizuálně nové pojetí verze X překvapením není, přibližuje se pozdějším verzím Atlasu a Teramontu v jeho standardních provedeních. Klíčovou inovací je nové řešení přídě s odlišnou maskou chladiče s úzkými vertikálními lamelami a jednou horizontální podsvícenou lištou. Nová jsou i světla, která jsou nyní rozdělena na dvě části, z nichž ta spodní se vzdává přímočarých tvarů. A aby toho nebylo málo, dorazil také přepracovaný nárazník, jenž už tak mohutnému vozu dodává (ještě více) na robustnosti.

Vzadu facelift svým pojetím tak trochu napodobuje předchozí ztvárnění předku. Světla jsou vizuálně propojena v jednu světelnou lištu, mají odlišnou grafiku a využívají LED. Podsvícené je také logo značky, kromě toho pak přibylo i více chromu, tedy alespoň u výchozího provedení. K dispozici bude i takové, které chromované prvky mění v černé a vůz pak vypadá trochu helmy stormtrooperů z Hvězdných válek. Podle nás je to dost zvláštní pojetí, vůz ale umí zaujmout i jinak.

Jednak je to technika. Pod kapotou takřka 5metrového stroje se skoro 3metrovým rozvorem se mají nadále nacházet pouze přeplňované dvoulitry 330 TSI a 380 TSI, které nabízí 186 nebo 220 koní - čísla před označením poukazují na maximální točivý moment v Newtonmetrech. Motory pak budou posílat výkon na všechna kola přes automat DSG. Ve hře dříve byl i 300koňový šestiválec, ten by ale zjevně příliš dráždil čínské touhy po minimalizaci spotřeby.

A jednak jsou to ceny. Teramont X se ostatně neprodává vůbec špatně a Volkswagen o dosavadní odbyt jistě nechce přijít, čemuž mají i ceny dále napomoci. Ty platné pro faceliftované provedení vzhledem ke způsobu jeho odhalení zatím pochopitelně neznáme, očekávejme ale podobné cifry jako dosud - výchozí Teramont s modernizací dokonce zlevnil. SUV-kupé s přídomkem X je navíc z obou variant překvapivě tou dostupnější, neboť její ceny začínají na 282 000 CNY, tedy asi 1 milionu Kč. To je slušná nabídka vzhledem k tomu, že Touareg u nás začíná na 1 980 900 Kč a soustavně zdražuje, i když se svou podstatou nemění.

Modernizace VW Teramont X byla předčasně odhalena přes databázi čínského ministerstva obchodu. Vypadá svérázně, prodejně by ale měla dál fungovat. Foto: MIIT, CC0 Public Domain



Pokud máte rádi „rozsypaný čaj”, k dispozici jsou i technické parametry. Grafika: MIIT, CC0 Public Domain



Pro srovnání stylovější varianta VW Teramont X pro Čínu ve své dosavadní podobě. Foto: Volkswagen

Zdroje: MIIT, Volkswagen

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.