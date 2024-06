Facelift Modelu Y letos nebude, potvrdil Musk. Se současnou záplavou skladových aut Tesla ani nemá na výběr před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla, koláž Autoforum.cz

Zdálo se být jen logické, že po modernizaci Modelu 3 dostane rychle facelift i technicky téměř totožný Model Y, nic takového se ale nestane. Zatímco loni elektrické SUV vládlo světu, letos plní hlavně firemní parkoviště. Už proto rychlá modernizace nedává smysl.

Během uplynulých dnů se začalo intenzivně mluvit o tom, že Tesla má ve Státech tak obrovské skladové zásoby neprodaných aut, že jsou vidět i z vesmíru. Záhy na to se ukázalo, že nejde pouze o problém nového světa. Německý novinář Lars-Marten Nagel totiž nedaleko Berlína, tedy kousek od evropské Gigafactory, natočil záplavu Modelů Y čekajících na svého majitele. Když si uvědomíme, že video, které se objevilo na sociální síti X, má zhruba 100 sekund, a po celou tu dobu Nagel jel podél hned několika za sebou naskládaných řad aut, bude tohle parkoviště z vesmíru nejspíš viditelné též.

Tesla ostatně přiznala, že jen za první letošní kvartál vyrobila o takřka 47 tisíc aut více, než kolik jich dokázala prodat. Podobně na tom ovšem byla ve všech čtvrtletích loňského roku. Zájem publika tedy nenakoply ani slevy, ani faceliftovaný Model 3. A proto se hodně očekávalo od modernizace Modelu Y, který se loni stal jedním z nejprodávanějších vozů planety. Jenže Elon Musk o víkendu shodil na internet bombu nemalého rozsahu. Potvrdil totiž, že „žádný facelift Modelu Y letos nedorazí“.

Dává to smysl. Třeba ve Státech Tesla za první letošní tři měsíce prodala 96 729 kusů svého menšího elektrického SUV. Toto číslo přitom reprezentuje hned 35,4 procenta všech bateriových vozů, které se v daném období na druhé straně Atlantiku prodaly. Ve srovnání s loňským prvním kvartálem pak dokonce jde o 1,4procentní nárůst. Přesto však má značka do jásotu daleko, neboť modernizovaný Model 3 si pro změnu pohoršil, a to o celých 43,9 procenta.

Svým způsobem tedy Tesla k modernizaci SUV opravdu aktuálně přistupovat nemusí, místo toho jej ještě pár měsíců může „ždímat“. Jakmile se ale trend obrátí, může Musk vytáhnout facelift jako králíka z klobouku. V případě Modelu Y by navíc modernizace mohla zafungovat daleko lépe než u sedanu, byť vše záleží na detailech - Modelu 3 ublížilo kupříkladu to, že Tesla u běžných verzí omezila nejvyšší rychlost. A souběžně s tím také ubrala na výkonu.

Nová auta se tak vlastně stala horší než ta pár měsíců stará, což část publika přivedlo právě k Modelu Y. Tesla si tedy opravdu může dovolit jistou stagnaci. Jenže otázkou je, co přijde v blízké budoucnosti. Zájem lidí o elektromobilitu totiž ochabuje, mizí dotace a objevují se nové poplatky, které budou muset vlastníci bateriových aut platit. Kromě toho konkurence roste rychleji než houby po dešti. Pokud tedy Tesla setrvá na vavřínech, může z nich také snadno spadnout.

Je to opravdu ošemetná situace, dala se však očekávat. Za poptávkou, která v posledních letech rostla dvou- i trojciferným tempem, totiž stála jak otevřená vládní ruka s balíkem peněz, tak víra, že bez elektromobilu budete občanem druhé kategorie. Jenže auta již nejsou vnímána jako tak významný symbol společenského postavení, dnes tak klidně můžete brázdit Václavské náměstí v rozpadající ve Škodě, a pomalu nikdo na vás nebude koukat jako na sociální případ hodný podpory.

Suma sumárum jsme se tak dostali do bodu, kdy většině lidí již nezáleží na tom, jaké auto vlastní a řídí, ale na tom, aby to je vyšlo co nejlevněji. A platí to nejen o pořízení, ale i o provozu a údržbě. Stejně tak je podstatné, aby daný vůz sloužil vám, a nikoliv naopak. Nic z toho ale elektromobil nesplňuje. I proto se stále více automobilek vrací ke spalovacímu pohonu, Tesla ale takovou možnost nemá. Vytažení svého jediného esa (onen facelift) tak musí načasovat co nejlépe.

Model Y byl představen již v roce 2019, na facelift tak již má čas. Letos se ho ale nedočkáme, i proto, že dle Muska přistupuje automobilka k online modernizaci pravidelně. Vůz koupený dnes je tak prý lepší než auto staré šest měsíců. Foto: Tesla

No Model Y “refresh” is coming out this year.



I should note that Tesla continuously improves its cars, so even a car that is 6 months newer will be a little better. — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2024

Zdroj: Elon Musk@X

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.