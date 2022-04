Konec jedné éry, Ferrari náhle zastavilo prodej svého posledního aspoň trochu pravověrného modelu před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Tento krok má své, na dnešní dobu ne až tak neobvyklé opodstatnění, nic to ale nemění na tom, že bez varování zavírá cestu k poslednímu z řady modelů, které si vystačí jen se spalovacím motorem vzadu uprostřed.

Automobilka Ferrari proslula mimo jiné svou tradiční rudou barvou, loni ale zřejmě s definitivní platností zamířila zeleným směrem, zpátky ni krok. A kdo z vedení s tím měl problém, dostal padáka. Názory, že elektrifikace takových aut je nesmysl, ostatně vedly k vyhazovům už dříve. Ani my nechápeme, jaký smysl má bez ohledu na přání zákazníků elektrifikovat auta značky, která se prodávají v Evropě po jednotkách tisíc ročně a majitelé s nimi obvykle neujedou ani tolik kilometrů, přesto nezbývá než vzít to jako fakt.

Navzdory tomuto směřování portfolio automobilky donedávna vypadalo docela konzervativně - jediným hybridním modelem byl typ SF90, ke kterému se až později přidalo 296 GTB. Jinak bylo možné vybírat z modelů 812, F8, Roma, Portofino... Žádný z nich o elektrifikaci neslyšel, jenže i jejich nabídka se začala tenčit a teď se voda zřejmě už nadobro zavřela za posledním aspoň trochu pravověrným strojem s motorem uprostřed.

Po konci typu 812 automobilka už oficiálně potvrdila, že celosvětově zastavila prodej modelů F8 Tributo a Spider. Vozy s kořeny ještě v atmosféricky plněné 458 Italia, která se později stala modelem 488 GTB a nakonec F8, sice už používají přeplňované motory, pořád jsou to ale aspoň ryze spalovací osmiválce. Byly to poslední z dlouhé řady takto koncipovaných modelů s pohonnými jednotkami vzadu uprostřed a podle všeho se staly i těmi posledními úplně.

Proč ona nejistota? Protože Ferrari je nepřestává vyrábět, ale jen prodávat. Vzhledem k množství zejména loňských objednávek má podle mluvčího naplněné produkční kapacity „dlouho do roku 2023”, a tak si podobně jako u 812 už není jisté, zda by další zájem pokrylo. Není to tedy definitivní, může se stát, že objednávky ještě budou přijímány a výroba prodloužena (automobilka to prý zváží později), mluvčí ale hovoří jasně: „V tuto chvíli neexistuje plán na opětovné započetí příjmu objednávek.”

Je tak skutečně dost dobře možné, že jedna éra skončila, ani jsme se nestačili nadát. Z podobně koncipovaných aut je nyní k dispozici už zmíněný model 296 GTB, který s hromadou hybridního výkonu jede skvěle, jeho projev ale jinak Ferrari nepřipomíná ani zdaleka. Jak už to dnes ve světě aut bývá, z modelů 488 GTB a zejména z F8 se mohou rychle stát sběratelské vozy, neboť představují jedno z řady „automobilových naposledy”. Předchozí 458 Italia coby poslední sbohem atmosféricky plněným V8 už jím je...

Ferrari F8 Tributo je poněkud staronový model, dvakrát faceliftovaná 458 Italia, zároveň ale poslední čistě spalovací Ferrari s motorem uprostřed. Objednat jako nové už se nedá a s největší pravděpodobností už ani nepůjde. Foto: Ferrari

Zdroj: Auto News

Petr Miler

