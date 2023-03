Ferrari překvapivě zařízlo svůj nejlevnější model, má za něj dražší náhradu před 2 hodinami | Petr Prokopec

Prodávalo se pořádně jen pět let, a tak nebylo nemístné očekávat, že v prodeji ještě chvíli vydrží, ale nevydrží. Dražší novinka italské značky míří do stejných vod, a tak je s Portofinem amen.

Minulý týden odhalilo Ferrari nový model, kabriolet Roma Spider. Italská automobilka tak stvořila nepřímou konkurenci pro svůj vlastní model Portofino M. Oba vozy sdílí technický základ, ať už jde o platformu či 3,9litrový osmiválec F154. Shodný je v jejich případě rovněž rozvor, stejně jako dvě nouzová zadní sedadla. Liší se tedy hlavně střechou, neboť Roma Spider dostala do vínku plátno, zatímco Portofino M sází na pevné skládací panely. A novinka bude také dražší.

I proto se čekalo, že Portofino zůstane ještě chvíli v prodeji, jakkoli Ferrari není značkou, která by byla zvyklá držet dva podobné kohouty v jednom kurníku. Ostatně již příchod kupé Roma vedl k odchodu zákazníků od otevřeného vozu, který byl původně představen v roce 2017 a prodávat se začal začátkem roku 2018. O tři léta později pak přišla modernizace, v jejímž rámci automobilka přidala do názvu písmeno „M“ odkazující na modifikace. Souběžně s tím se zvedl výkon ze 600 na 620 koní.

Právě s identickým stádem dorazilo v roce 2019 kupé Roma. Jeho design lidem padnul daleko více do oka, mimo jiné totiž odkazoval na ikonické modely značky z 50. let. Portofino oproti tomu vždy působilo spíše jako napodobenina většího 812 Superfast. V důsledku toho tak vlastně do světa vysílalo zprávu, že majitel vždy toužil po Ferrari, ale neměl na to opravdové, a tak vzal zavděk jakousi náhražkou. A to je zřejmě hlavní důvod, proč Portofino končí, i když má za sebou teprve pět let výroby.

Kolik lidí jej bude oplakávat, je otázkou. Roma Spider je totiž nejen atraktivnější, ale díky přepřáhnutí na plátno také lehčí. A ač tedy má pod kapotou stejně výkonné ústrojí, zrychlení na stovku zvládne za 3,4 sekundy, tedy o desetinu rychleji. Plátno Ferrari u kabrioletu s motorem vpředu použilo poprvé roku 1971, kdy se světu představil model 365 GTS4. Tehdy nicméně pod přední kapotou odváděl svou práci legendární dvanáctiválec Colombo. Spárován pak byl s pětistupňovým manuálem, zatímco u novinky je nabízen pouze sedmistupňový automat. S tímto ústrojím pak má vůz zvládat překonat metu 320 km/h.

Výměna pevných panelů za plátno přispěla i k praktičnosti, vůz totiž do zavazadelníku pobere 255 litrů. Ono plátno se pak složí během 13,5 sekund, čímž odkryje jak digitální přístrojový štít, tak 8,4palcovou obrazovku multimédií a 8,8palcový úzký displej před spolujezdcem. Zatímco tuto techniku mají zákazníci ve standardu, za vyhřívání krku integrované do sedadel již musí připlácet.

Ferrari Roma Spider bude vedle spřízněného kupé reprezentovat základní nabídku italské značky, třebaže bude draží než dosavadní Portofino. Foto: Ferrari



To se kvůli tomu loučí se světem, i když se prodává teprve 5 let. Foto: Ferrari

Zdroj: Road & Track, Ferrari

Petr Prokopec

