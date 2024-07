Fiasko s elektromobily se zakusuje do hospodaření Mercedesu. Jejich prodeje klesly o čtvrtinu, zisk firmy o pětinu včera | Petr Miler

Před ekonomickou realitou jsme si všichni rovni, v takovou chvíli musí jít i velký dogmatismus stranou. Proto také Mercedes rychle zapomněl na léta silou prosazované vzletné plány a vrátil se nohama na zem.

My budeme Mercedesu stěží odpouštět, s jakou mírou agresivity a bezohlednosti roky bojoval proti každému, kdo si nedovolil nastavovat zrcadlo absurditě jeho plánu prodávat od roku 2030 jen elektrická auta. Někteří ale zjevně nedokážou Mercedesu odpustit, že tento nesmyslný záměr letos odpískal a diví se, jak to mohl tak najednou změnit, když konečně měl tu správnou vizi a mířil ke krásným zítřkům.

Podstatu věci jsme takovým osvětlili nejednou, byla to jen ničím nepodložená elektrická víra, ze které se stala na peníze díra. A před takovou se každý soudný člověk musí zastavit, jinak dříve nebo později přivede jím řízenou firmu na dno. Automobilky sice vypadají jako obrovsky silné firmy s jedněmi z nejvyšších obratů vůbec, co ale na první pohled vypadá jako silná stránka, je ve skutečnosti slabina. Výrobci aut pracují za vysokých nákladů s relativně malými maržemi a vcelku malý přešlap se začne okamžitě mohutně propisovat do jejich celkových ekonomických výsledků. Ford už to poznává v plné parádě a Mercedes míří úplně stejným směrem.

Firma tento týden odhalila své výsledky za druhý kvartál a právě ty plně vysvětlují, proč elektrické plány padly. Pohled na celkové hospodaření ještě není tragický, společnost prodala 496 712 aut oproti 515 746 vozům v loňském roce, což je asi čtyřprocentní propad. Obrat klesl (nepřekvapivě) o obdobná 4 procenta na 36,7 miliardy Eur, což je také k přežití, zisk před úroky a zdaněním je ale dole o celých 20 procent a zisková marže klesla o víc jak tři procentní body na hraničních (pro prémiovou značku) 10,2 procenta.

To není dobré, největší problém je ale hlavní viník - mohutná sázka na elektromobily, která stojí peníze, ale „nerentuje se” prodeji. Za druhý kvartál Mercedes prodal pouhých 45 843 elektrických aut, což je o víc jak 25 procent méně ve srovnání s 61 211 vozy loni. Jejich podíl na prodejích značky tak klesl hluboko pod 10 procent a v podstatě hlavně tento propad se stará o úpadek celkových čísel.

Proto je Mercedes tam, kde je, zastavil vývoj některých nových elektromobilů a investuje do spalovacích aut. Je to jen a pouze nevyhnutelné rozhodnutí. „V roce 2027 nebo 2028 by se náš byznys jinak náhle zastavil,” říká dnes šéf značky Källenius k představě, že by mohl dál pokračovat po stejné trajektorii. Ukazuje se totiž, že drahé značky mají nakonec se sázkou na elektrické vozy větší problém než ty levné, čemuž se ve výsledku nedivíme - bohatí zákazníci chtějí rozhodovat, ne se nechat vláčet. Mate Rimac k tomu realisticky řekl své.

Nicméně elektrická víra Mercedes přesto zcela neopouští, když Källenius po oznámení nelichotivých výsledků vyjádřil naději, že v druhé polovině roku bude všechno lepší, a to mj. proto, že na trh přijde elektrická třída G, od které Ola K. hodně očekává. Máme pocit, že zrovna tohle je auto, které v elektrifikované podobě nemá šanci uspět a už způsob jeho prezentace ze strany Mercedesu tomu nasvědčuje. Ale uvidíme, jaká bude realita, jako vždy přejeme každému jen to nejlepší.

Mercedes s elektrifikací své nabídky tvrdě narazil, pořád ale věří, že elektrická třída G s matoucím označením G 580 to zlomí. Tak určitě... Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, VDI Nachrichten

Petr Miler

