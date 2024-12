Elektrický propadák Fiatu je stále větší fiasko. Lidé ho nechtějí tak moc, že zastavenou výrobu nespustí ani v lednu před 9 hodinami | Petr Miler

Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř, říkají s oblibou rytíři z Blaníku. Fiat 500 proti jejich slovům asi protestovat nebude - i když na tom už dosud byl mizerně jako nikdy dřív, ve svém prodejním trápení dostal další ránu.

Teprve včera jsme psali o tom, jak špatné to s tímhle autem je, a tak se znovu nebudeme opakovat. Přesto je vždy znovu pozoruhodné vidět, o kolik horší to i za takového stavu pořád může být. Fiat 500 letos přišel o svého spalovacího parťáka předchozí generace, který navzdory 17letému morálnímu stáří dál držel nad vodou prodeje celé modelové řady. A než dostane dalšího, bude po přechodu jen na elektřinu onu vodu šlapat s takovou marností, jakou si donedávna snad ani nebylo možné představit.

Jak jsme včera uváděli, prodeje tohoto dlouholetého bestselleru od Fix It Again Tony, pardon Fehler In Allen Teilen, ale ne, je to vlastně Fabbrica Italiana Automobili Torino, jsou tak nízko, že se neprodává skoro vůbec. Dle dat JATO Dynamics si jej letos v říjnu koupilo pouhých 2 519 lidí, o 83 procent míň než loni. To je tak strašně málo, že si i některé u nás skoro neznámé čínské vozy jako Omoda 5 brousí zuby na lepší výsledek (v říjnu 2 432 prodaných aut). Přesto v listopadu muselo být ještě hůř.

I když totiž Fiat výrobu pětistovky v uplynulých měsících opakovaně zastavoval a už před pár týdny počítal s tím, že ji rozjede až začátkem ledna, už teď ví, že se ani to nestane. Jak informuje Reuters, závod v Mirafiori zůstane stát nejméně do 20. ledna 2025, tedy o další dva týdny déle, než bylo dříve oznámeno. Výroba tak brzy bude - s malými přestávkami - zastavena už po kvartál.

Stellantis odmítá uvést, kolik pětistovek aktuálně prodává a tvrdí pouze tolik, že v rámci výrobních plánů soustavně zohledňuje aktuální počet objednávek a plány pro zbytek ledna 2025 potvrdí příští týden. Že by šlo o další zastavení výroby? Asi bychom se nedivili, do návratu spalovací verze to Fiat 500 bude mít dál těžké.

Dodejme snad už jen tolik, že mateřskému Stellantisu nyní nezbývá než si vzít kýbl, naplnit ho popelem a obrátit si ho nad hlavou dnem vzhůru. Že přejít zrovna s pětistovkou jen na elektrický pohon je extrémně riskantní, jsme mu říkali už po jeho premiéře v roce 2020. Leonardo di Caprio si to ale nemyslel. Tak že by si dnes koupil od firmy nějakých 100 tisíc elektrických pětistovek, které firmě chybí k dosažení obvyklé roční prodejní bilance?

Rozejděte se, tady není nic k vidění. Výroba Fiatu 500e v Mirafiori bude kvůli nezájmu stát o další dva týdny déle, nejméně. Foto: Stellantis

