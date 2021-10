Fiat dál ignoruje přání zákazníků, oživuje auta umírajícího segmentu s nepříliš žádaným pohonem před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Někdy máme pocit, jako by si Italové úmyslně nabíhali na vidle. Je těžké jinak pochopit, proč v době mizerných prodejních výsledů vrací do hry modely Ulysse a Scudo, které nikdy nebyly bestsellery, navíc jen s politicky tlačeným pohonem.

Nad kroky některých automobilek zůstává rozum stát. I když lze pochopit, že se snaží vejít do stále přísnějších emisních limitů, způsob, jakým to dělají, vzbuzuje rozpaky. Zvláště pokud se o elektrifikaci pokoušejí v obchodních třídách, které samy o sobě nejsou příliš atraktivní. A pokud již zákazníci tímto směrem zamíří, pak jich jen hrstka touží po elektrickém pohonu - hledají spíše nízkou cenu a ještě nižší provozní náklady.

Nově si tedy můžeme představit dvojici Ulysse a Scudo, za níž stojí Fiat. Ten stejně pojmenované vozy v minulosti již nabízel, o prodejní šlágry nicméně nešlo. A nejinak tomu bude i tentokráte, neboť v prvním případě tu máme MPV. Tedy umírající segment, ve kterém navíc Italové nehodlají být ani nikterak originální. Ulysse totiž není ničím jiným než Citroënem SpaceTourer, Peugeotem Traveler, Opelem Zafira Life či Toyotou Proace Verso, jen s odlišným logem.

Stejně jako tato čtveřice stojí také italský zástupce na platformě EMP2, kterou užívá rovněž Scudo. To bude k dispozici jako užitková dodávka, zatímco Ulysse se zaměří na převoz pasažérů. Zákazníci si budou moci vybrat mezi šesti- až devítimístným provedením, díky čemuž zvládnou odvézt na fotbal ratolesti pomalu z celé ulice. Scudo pak nedorazí jen jako klasický skříňový vůz, ale rovněž i jako platforma s kabinou, jejíž záď můžete osadit třeba obytným modulem.

Co se hnacího ústrojí týče, pak tím preferovanějším ze strany klientely budou spíše diesely. Ty ovšem Fiat nejspíše nechce ani zmiňovat, proto k dispozici nedal sebemenší podrobnosti, jakkoliv Scudo bude možné objednávat ještě letos. Místo toho se Italové snaží dostat do popředí elektrickou jednotku s výkonem 136 koní kombinovanou s bateriemi o kapacitě 50 nebo 75 kWh. Ani jedna reálně příliš daleko nedojede.

Právě výběr hnacího ústrojí jen potvrzuje, kterak Fiat již nikterak necílí na zákazníky, nýbrž na bruselské úředníky. Pokud totiž lidé mají zájem o uživatelsky koncipovanou dodávku, pak jde hlavně o živnostníky, jejichž snahou jsou maximální úspory. A to navíc ty reálné, které jim může přinést pouze dieselový agregát, zatímco s elektrifikací jsou spojené vzdušné zámky. Při rostoucích cenách energií ovšem jeden za druhým padají k zemi.

Na úspěch znovuzrozených Fiatů Scudo a Ulysse, jejichž prodej začne až na jaře příštího roku, jsme tedy opravdu zvědavi. Příliš v něj ovšem zatím nevěříme, koneckonců ve srovnání se svými příbuznými se novinky pochlubí jen odlišnými světly, čelní maskou a logy. Koncern Stellantis na slábnoucí trh, kde již má nespočet zástupců, posílá jen další z mnoha.

Na Fiat Ulysse už jste možná zapomněli, nešlo zrovna o úspěšné MPV už ve své době, dnes je navíc celý segment druhem na vymření. Foto: Fiat



O to více může překvapit, že právě Ulysse Fiat spolu s modelem Scudo vrací na trh. Novinky vychází z platformy EMP2, stejně jako rozsáhlá existující řada aut koncernu Stellantis. Do bratrovražedného boje navíc novinky vyráží s elektromotorem, to snad ani nemůže dopadnout dobře. Foto: Fiat

Zdroj: Fiat

Petr Prokopec

