Fiat zabil svůj největší bestseller až v průběhu vývoje. Nástupce Punta chystal, ale nakonec ho zařízl včera | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Byl to totální prodejní hit, evropské auto roku a jeden z mála vozů, které kdy v Evropě prodejně překonaly VW Golf. Oslovoval tu až 600 tisíc zákazníků ročně, přesto najednou zmizel bez jakéhokoli nástupce. Nemělo a nemuselo to tak být.

Fiatu se poslední dobou v Evropě příliš nedaří. Letošní rok není výjimkou, italská značka si na rozdíl od konkurence nepolepšila, nýbrž dokonce pohoršila. Za prvních pět měsíců totiž prodala jen 154 877 nových aut, což oproti stejnému období loňského roku představuje 1,7procentní propad. Květen byl pak obzvláště „výživný“, neboť 30 055 registrací poukazuje dokonce na 22,1procentní pád. Fiat tak za pátý letošní měsíc prodal jen polovinu toho, co má na kontě prémiové BMW s mnohem vyšší ziskovou marží.

Výhled do budoucna navíc mnoho optimismu nepřináší. Italská automobilka totiž stejně jako zbytek koncernu Stellantis touží vehementní měrou po elektrifikaci. V tomto ohledu ale zatím nemá zrovna ideálně rozdané karty. Fiat 500e totiž sice startuje na 699 900 Kč, což je na vozy s bateriovým pohonem slušná cena, ovšem za danou částku nabízí jen kapacitu 23,8 kWh a 95 koní pod kapotou. Pokud pak chcete vyšší dojezd i lepší dynamiku, musíte sáhnout do kapsy pro alespoň 819 900 Kč.

Ani v té chvíli ovšem elektrická pětistovka nepředstavuje skvělou nabídku, koneckonců řeč je o 3 632 milimetrů dlouhém voze, který po obsazení obou řad sedadel zvládá pobrat jen 185 litrů nákladu do zavazadelníku. Spíše než cokoli jiného je tedy Fiat 500e stylovkou do města, se kterou vaše drahá polovička ráno odveze dítě do školy a odpoledne se spolu s nimi staví pro maximálně dvoudenní nákup. Na takové kratochvíle je ale vůz až příliš drahý.

Nedá se přitom předpokládat, že řešením bude nově odhalený Fiat 600e. Je sice pravdou, že do délky narostl na 4 171 mm a do zavazadelníku pobere 360 litrů, tím však veškerá pozitiva v podstatě končí. Motor naladěný na 156 koní totiž není až takové terno. Mnohem podstatnější však je, že vůz dostal do vínku baterie o kapacitě 54 kWh. Ty sice vedly k vyššímu dojezdu (značka zmiňuje 400 km), ovšem také k navýšení ceny na 35 090 Eur (cca 855 tisíc korun).

V té chvíli se nicméně 600e již pomalu dostává na úroveň Volkswagenu ID.3, který disponuje vyšším výkonem i praktičností. Zároveň jej můžete dobíjet při vyšším výkonu, než je 100 kW, což je pro italského soupeře maximum. Fiat se tedy zjevně bude trápit až do příštího roku, kdy má tento model dorazit také s hybridním ústrojím. To by přitom mělo jeho cenu snížit, zatímco využitelnost vzroste. Stále bychom ale ani v takovém případě neměli čekat zázraky.

Je poněkud smutné, že u příležitosti premiéry elektrické novinky Fiat zavzpomínal na vůz, který by mu pomohl daleko víc než 600e, ovšem který nikdy nevznikl. Antonio Massacesi, který je šéfem divize vyvíjející nové modely značky, totiž uvedl, že před deseti lety pracoval na nástupci Fiatu Punto. To se prodávalo dvakrát lépe než dnes všechny Fiaty dohromady, přesto byl k nástupci někdejší šéf FCA Sergio Marchionne skeptický, neboť segment B neviděl kvůli četné konkurenci jako příliš ziskový.

I tak se ale dnes již zesnulému manažerovi líbila myšlenka většího Fiatu 500, který by publikum přitahoval daleko více než Renault Clio či Ford Fiesta, ovšem k mání byl za rozumnější peníze. Projekt tak zpočátku dostal zelenou. Jenže posléze se ukázalo, že by zapotřebí byla odlišná platforma. Možností sice byla architektura SSCC, jíž užívala třeba Alfa Romeo MiTo, ovšem ta byla v daný moment již stará a pro zcela nový model nevyhovující.

Právě z těchto důvodů Marchionne poměrně zoufale hledal po celém světě partnera, který by Fiatu pomohl z kaše ven. Protože ale nikdo nebyl ochoten sdílet náklady, bylo od myšlenky upuštěno. Nástupce Punta tak nikdy nevznikl. Místo toho se třetí generace italské ikony dočkala prodloužení životního cyklu a na montážních linkách vydržela až do roku 2018, kdy se prodávala za 229 000 Kč.

Po pětileté absenci se Fiat do segmentu, který považoval za neatraktivní pro auto za 230 tisíc, vrací s vozem, který je ještě více než trojnásobně dražší. V podstatě tak ani není potřeba křišťálové koule, abychom odhadli vývoj zájmu a registrací. Teď ale jako by to nikomu nevadilo.

Italové se po pětileté odmlce vrací do segmentu B s novým elektrickým hatchbackem 600e. Ten přitom startuje na třikrát vyšší sumě, než na jaké končilo Punto, jenž se mělo dočkat přímého nástupce. Ten byl ale nakonec kvůli vysokým nákladům zamítnut. Foto: Fiat



Více se o projektu, jehož oficiální ilustrace byla odhalena poprvé, rozhovoří šéf značky Olivier Francois a Antonio Massacesi na níže přiloženém videu ve 33 minutě. Foto: Fiat

Zdroj: Fiat

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.