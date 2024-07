Film Brada Pitta o Formuli 1 dostal jméno i první trailer. Je to takový průšvih, že za jeho cenu šlo provozovat skutečný tým před 8 hodinami | Petr Prokopec

Filmu i jeho největší hvězdě přejeme úspěch, realisticky je ale třeba říci, že je prakticky nemožné, aby celý nápad skončil jinak než totálním „provarem”. Srovnání s náklady na provoz reálného formulového týmu je velmi výmluvné.

Z podstaty věci nepřeji nikomu nic zlého. Brad Pitt navíc patří mezi mé oblíbené herce, Formule 1 pak mezi mé oblíbené sporty. A píseň „We Will Rock You“ od kapely Queen je jednou z nejvíce ikonických v historii. Jenže vůbec první upoutávka na chystaný snímek o královské motoristické disciplíně je podobně nevtahující, jako je nenápaditý název filmu. Warner Brothers a Apple Studios se tak již nyní musí připravit na téměř nevyhnutelné komerční fiasko.

Abychom dlouho nechodili kolem horké kaše, rovnou zmíníme, že snímek byl po dlouhých průtazích pojmenován F1. To sice vystihuje jeho podstatu, jenže když jej zadáte do internetových vyhledávačů, máte smůlu - všechny odkazy vedou právě na vrcholnou formu motorsportu. Jenže to je asi ten nejmenší problém celé produkce. Ta se kvůli loňské stávce herců a scénáristů natáhla na dvě sezóny, kvůli čemuž velká část již natočeného materiálu skončila v koši.

Náklady na výrobu snímku tak nabobtnaly na víc než 300 milionů dolarů (cca 6,96 mld. Kč), což má v souvislosti se skutečnou F1 zajímavý kontext, na který poukázali kolegové z Jalopniku. Jsou to takové peníze, že si tvůrci místo natočení pouhého filmu o F1 mohli dovolit za ně roky provozovat skutečnou formulovou stáj.

Pro týmy aktuálně platí rozpočtový strop ve výši 135 mil. USD (3,13 mld. Kč) za sezónu. A když si uvědomíme, že i takový Haas bral loni na odměnách za poslední místo 60 mil. USD (1,39 mld. Kč), na rok špičkového působení v F1 bude stačit mnohem míň. Apple si tak mohl po vzoru Red Bullu dovolit provozovat rovnou dvě skutečné stáje F1 a je otázkou, jestli by mu došly peníze za dva roky, pět nebo také nikdy.

Nejde tu navíc pouze o nenápaditý název, nevtahující upoutávku a vysoký rozpočet, ale také o námět snímku. Pitt totiž hraje někdejšího závodníka Sonnyho Hayese, který se má vrátit do kokpitu F1 a pomáhat mladému jezdci Joshuovi Piercovi ztvárněnému Damsonem Idrisem. Tomu je ale v reálu 32 let, zatímco Pitt letos oslaví 61. narozeniny. Už to absurdně nerealistické - ve skutečnosti by to odpovídalo tomu, že se vrátí Damon Hill, který bude radit Danielu Ricciardovi. A takový Michael Schumacher, kdyby tedy byl fit, by mohl ve svých 55 letech být pořád ve vrcholné formě.

Je sice pravdou, že Pitt na svůj věk vypadá velmi dobře, jenže na druhou stranu vypadá staře i vedle Fernanda Alonsa, který za tři týdny oslaví třiačtyřicátiny. Idris pak pro změnu působí, jako kdyby měl dělat mentora takovému Oscaru Piastrimu, kterému bylo letos v dubnu 23 let. A i když na filmovém plátně je možné naprosto vše, ostatně teenagery častou hrají i třicátníci, zrovna v případě rádoby realistického snímku o F1 se jedná o přešlap.

Kromě toho je třeba dodat ještě jeden fakt. Když totiž dáme stranou sérii Rychle a zběsile, pak filmy o autech a závodění nikdy nebyly vyloženě úspěšné. Z komerčního hlediska nejvíce zabodovala Auta 2, tedy animák z roku 2011, který celosvětově vydělal 559 853 036 USD (12,994 mld. Kč). To je vyšší suma, než jakou má na kontě Světová válka Z, tedy pro změnu nejúspěšnější film Pitta, který navzdory své slávě nikdy neplatil za komerční hvězdu.

Na splacení výše zmíněných nákladů, ke kterým se ještě přidají stamiliony dolarů utracené za reklamu, by tak byla potřeba minimálně miliarda USD ze světových kin. Jenže něco takového se aktuálně zdá být nereálné. Apple a Warneři tak budou muset patřičně zintenzivnit a vylepšit reklamní masáž, neboť jejich F1 zatím působí jako něco, co si většina stejně jako skutečnou F1 vychutná jen u televize, nikoli na plátnech kin.

Snímek F1 zamíří do světových kin 25. července příštího roku. Přes miliardu dolarů si z nich ale nejspíše neodnese. Že to je potenciálně velký průšvih, ukazují už dnes známá čísla. Foto: Warner Bros., tiskové materiály

