Ford dál ruší své elektrické plány. Luxusní divize měla za 6 let prodávat jen elektromobily, teď už ani ona nechce „pitomé vize"

To slovní spojení už dnes rezonuje a bude jen víc. Klást si za cíl prodávat „od někdy” jen elektrická auta, bylo skutečně pitomé. Neplánuje to už ani Lincoln. Jeho šéfka říká, že zákazníci chtějí leda technologie, které byly dosud spojované s elektromobily, ne elektrická auta.

Americká automobilka Lincoln byla založena v roce 1917, už po pěti letech její existence ji ale převzal Ford. Modrý ovál zůstává u vesla dodnes, Lincoln je jeho luxusní divizí, přičemž sté výročí akvizice oslavil představením hned několika elektrických konceptů. Zároveň bylo oznámeno, že nabídka Lincolnu se do roku 2025 rozroste o tři vozy s bateriovým pohonem a do roku 2030 přestane nabízet cokoli jiného. Za víc jak stoletou spalovací minulostí by tak udělala tlustou čáru velmi rychle.

Když se nicméně zadíváte na stávající portfolio značky, zjistíte, že se ve svých elektrických snahách daleko nedostala. Z pěti aktuálně nabízených modelů lze pouze Corsair a Aviator pořídit také s plug-in hybridním pohonem, Navigator a Nautilus jsou ovšem k mání pouze se spalovacími jednotkami. Stejně jako sedan Z (dříve známý jako Zephyr), který se prodává pouze v Číně. Pokud by tedy Lincoln chtěl během šesti let kompletně přehodit výhybku, mohlo by to skončit slušným fiaskem.

Značka v mezidobí změnila svého šéfa, nově ji řídí Dianne Craig. Ta zjevně odmítá nevidět, do jakých patálií se s elektromobily dostal mateřský Ford, a plány své předchůdkyně Joy Falotico zrušila. Místo úřadů tedy Lincoln znovu klade na první místo zákazníky, neboť prý „plně naslouchá jejich potřebám“, jak uvádí Detroit News. „Majitelé Navigatoru mají ve zvyku častěji připojovat přívěs, a tak u nich bateriový pohon ani moc nedává smysl,“ říká.

Šéfka Lincolnu kromě toho dodala, že firma nehodlá dělat plošná rozhodnutí. „Zda půjde o hybridy, plug-in hybridy či ve finále o elektromobily, se bude vždy řešit v závislosti na daném segmentu. Nebudeme přitom vydávat žádná velká prohlášení, jenž se týkají toho, kdy se značka stane plně elektrickou, a to do doby, než plně pochopíme, co naši prémioví zákazníci chtějí,“ uvádí dále.

Lincoln přesto na své elektrické koncepty úplně nezanevřel. S jejich úplným převedením do produkční reality už nepočítá, některé technologie se k zákazníkům dostanou. Jako první pak ostatně do modelu Nautilus již dorazil 48palcový displej, který se táhne od jednoho sloupku k druhému a jenž byl představen před dvěma lety studií Star. Tato obrazovka je přitom plně konfigurovatelná a doplňuje ji menší na vrcholku středové konzole.

„Jde o velmi inteligentní technologii, není tu jen proto, že jsme s něčím chtěli zaujmout. Celý panel musel být jednoduchý a musel být také intuitivní, protože některé technologie takové nejsou,“ uvádí k novince šéfka Lincolnu. A dodává, že rozměrný panel se postupně objeví i v dalších vozech značky. To má automobilce umožnit, aby oslovila zákazníky elektromobilů toužící po inovacích, ovšem bez obav spojených s dojezdem či infrastrukturou.

„S každou technologií je spojeno přechodné období, elektromobilitu nevyjímaje. Jednoho dne se tedy k bodu zlomu dostaneme. Ovšem v současné době vše, co jsme se od zákazníků dozvěděli, je, že nyní na rozhodnutí spojená s elektromobily není ta správná chvíle,“ uvádí realisticky. Kdy a zda vůbec přijde, neví dnes nikdo, ostatně sám šéf Fordu řekl, že „už nechce žádné pitomé vize”. Lincoln je pochopitelně na stejné lodi, snad se přidají i další.

Nový Nautilus se pyšní obrovským displejem táhnoucím se od jednoho sloupku ke druhému. Danou technologii přitom představil elektrický koncept Star, ten však nakonec do výroby nedorazí. Značka totiž zavelela k obratu a důraz bude klást jen na některé dílčí technologie elektromobilů. Spojovat je však bude se spalovacím pohonem. Foto: Lincoln

