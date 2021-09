Ford po ztrátě 43 miliard zavírá další dvě továrny, ze světové hvězdy je stále větší propadák před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Ještě před 25 léty byl modrý ovál na koni, vládl Evropě a spadala pod něj spousta výrobců včetně Volva, Jaguaru či Astonu Martin. Tyhle časy jsou pryč, po Austrálii a Brazílii už se neudrží ani v Indii.

Na konci roku 2000 oznámil Ford, že dosáhl vůbec nejvyššího ročního zisku v historii všech automobilek. Stalo se tak krátce poté, co i v Evropě překonával koncern VW (v roce 1997 tu prodal 1 491 688 aut, Němci se krčili s 1 385 501 vozy vzadu) a postupně převzal řadu významných automobilek. Krom tradičních amerických značek jako Lincoln a Mercury pod něj tedy spadal i Aston Martin, Jaguar, Land Rover či Volvo. Mimo to pak ještě držel třetinový podíl v Mazdě. Zdálo se tedy, že zde máme nového světového krále, jehož nikdo z trůnu nesesadí.

Jenže to se nestalo a konkurence na to vlastně ani nebylo třeba. Místo toho pád značky zapříčinila chybná manažerská rozhodnutí, která z výrobce výjimečných a přesto obyčejných a dostupných automobilů udělala producenta tuctových vozů dožívajících z pověsti svých předchůdců. Vývoj evropských prodejů hovoří za vše - loňských 699 631 dodaných vozů znamená pád o více než 50 %, VW naproti tomu s 1 341 569 prodeji neztratil prakticky nic.

Veškeré výše zmíněné automobilky s výjimkou Lincolnu tak Ford v mezičase odprodal či uzavřel, souběžně s tím se ovšem začal stahovat i ze světa. V tomto ohledu byl přitom nadmíru kritický rok 2016, kdy automobilka ukončila své operace v Indonésii, Japonsku, Novém Zélandu a Austrálii. Překvapivý byl tento krok hlavně v případě nejmenšího kontinentu, kde Ford Falcon spolu s konkurenčním Holdenem Commodore ovládaly neskutečných 20 procent trhu. Nicméně i přesto se modrý ovál dostal do ztráty.

Letošek pak pro někdejší impérium není lepší. Zkraje roku Ford oznámil, že letos uzavře veškeré své brazilské továrny a svá auta bude do země již jen importovat. Stejně se pak značka hodlá zachovat také v Indii. Šéf automobilky Jim Farley totiž uvedl, že v průběhu posledních deseti let místní pobočka nakumulovala ztráty ve výši více než 2 miliard dolarů (cca 43 miliard korun). Proto bude ještě ve čtvrtém kvartálu ukončena výroba aut v továrně v Sanandu.

Mimo to Ford v zemi provozuje ještě jednu továrnu, a to v Chennai. Zde přitom vznikají pohonné jednotky, a to jak pro Indii, tak pro ostatní trhy. V prvním případě přitom výroba skončí v druhém čtvrtletí příštího roku, produkce motorů pro Ford Ranger by však měla pokračovat. Zachováno tak bude 600 pracovních míst, nicméně i tak automobilka chystá propuštění hned čtyř tisíc dělníků. Pokud si uvědomíme, jak moc byla Indie zasažena koronavirem, pak nejde o dobrou zprávu.

Ford nicméně dodává, že jeho pobočky Business Solutions se odchod ze země netýká, neboť se věnuje vývoji softwaru. Dále tu pak máme datové specialisty, vývojové inženýry a finanční i účetní experty. Tato divize se přitom bude věnovat hlavně vozům budoucnosti, tedy těm elektrickým, autonomním a sdíleným.

Lze pak už jen dodat, že značka slibuje zachování servisů i dostupnost náhradních dílů. Stejně tak mají být do země dováženy i modely jako Mustang či hybridní a elektrická vozidla. Pokud si přitom uvědomíme, že Indie preferuje malá a levná auta, je pochopitelné, proč se Ford v zemi postupně dostal jen na 2procentní tržní podíl. Ani to ho však zjevně nepoučilo, nyní tak bude platit za téměř lokální značku prodávající svá auta primárně v USA. S jeho současnými plány pro Evropu mu lze další propad věštit i zde.

Ford v Indii za posledních 10 let prodělal přes 43 miliard korun, v zemi tak zavírá své továrny. Jen letos jde přitom již o druhý velký trh, z nějž se modrý ovál stahuje. Z někdejšího globálního impéria se tak pomalu stává jen lokální značka. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec