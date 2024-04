Ford zlevnil další nechtěný elektromobil až o 140 tisíc Kč, i když už teď prodělává přes 900 tisíc na kuse včera | Petr Miler

/ Foto: Ford

Ford na to přišel, elektromobily mohou být prodejné zboží, stačí je pořádně zlevnit. Po stejném kroku s Mustangem Mach-E tak opět zlevňuje i F-150 Lightning, má to pro něj jen jeden háček - z už tak obřích ztrát udělá ještě větší.

Ani při nejlepší vůli bychom nespočítali, kolikrát jsme automobilky v posledních letech varovali před tím, že se s elektrickými auty ženou do pasti, ze které nebudou schopné se jednoduše dostat. Bez vazby na přání zákazníků totiž nainvestovaly miliardy do nechtěného zboží proto, aby se vyhnuly „opletačkám s úřady” kvůli možnému překračování limitů spotřeby či emisí. To lze ještě chápat, jenže pokud taková auta někdo musí koupit, snadno se tím z jednoho problému stanou dva.

Miliardové investice už výrobcům nikdo nevrátí, a tak se dalo čekat, že produkty, které výměnou za ně vznikly, budou chtít prodat stůj co stůj. To se také děje, však se podívejte na marketing s elektromobily spojený, který absolutně nekoresponduje s jejich tržním potenciálem. Těžiště poptávky je tedy jinde, té ovšem výrobci vychází vstříc stále méně.

Ztrácí tak zájem zákazníků, kteří by s chutí kupovali něco jiného, do toho už ale automobilky neinvestovaly, a tak mají konkurenceschopného zboží míň a míň. Pokud půjdou touto cestou dál, budou také prodávat pořád míň aut, neboť na elektromobily tolik kupců prostě „neutáhnou”. Pokutám se tím jistě vyhnou, ale vydělají na tom?

Těžko, jak ukazuje případ Fordu, který se po popsané trajektorii vydal jako jeden z prvních. Vytváří stále větší nabídku elektrických aut, která ale lidé moc nechtějí a kupí se leda u dealerů. Výrobou neprodejného zboží ještě nikdo nikdy nic nevydělal, a tak modrý ovál na elektrických autech prodělává 38 tisíc dolarů na kuse, tedy aktuálně 904 tisíc Kč. Pokud by se ale spokojil s tím, že je neprodá, budou ztráty jen vyšší, a tak je prodá jak? No jen za cenu slev, které kusové ztráty zase jen zvýší. Může udělat cokoli a bude to vždy špatně, volit může jen menší zlo.

Proto slevy Ford dlouho zarytě odmítal, nakonec ale kapituloval a zlevnění Mustangu Mach-E o skoro 200 tisíc vystřelilo jeho prodeje nahoru. Co tedy udělá nyní? No zopakuje stejný „recept” u elektrického pick-up F-150 Lightning, neboť s jeho prodeji má problém též. Za celý první kvartál ho prodal v počtu pouhých 7 743 kusů, což je zoufale málo. A tak přichází další slevy, a to přes přetrvávající vysoké ztráty na jeho prodeji.

Automobilka aktuálně informuje, že ke svým americkým dealerům posílá 144 000 nových vozů modelů F-150 a Ranger, mezi nimi i elektrické verze prvního zmiňovaného. To je pochopitelně záplava aut, a tak Ford právě jen verze Lightning po několika předchozích slevách zlevňuje znovu až o 7,5 procenta resp. až o 5 500 dolarů (asi 140 tisíc Kč). Nejvíc to platí u verze Flash, která tak nyní začíná na 67 995 USD (cca 1,6 milionu Kč). Varianty XLT a Lariat šly ale dolů s cenou též, konkrétně o 2 000 resp. 2 500 USD (cca 48 resp. 59 tisíc Kč), jak vypočítává CarsDirect.

Co to asi způsobí? Nepochybujeme o tom, že to prodeje rozhýbe, ale za jakou cenu? Už tak vysoké ztráty elektrické divize to jen zvýší, což pro Ford nic neřeší - problémům s plněním „spotřebových” či emisních cílů se vyhnul, snadno za to ale zaplatí víc než na případných pokutách a atraktivitu své nabídky pro zákazníky tím postupně zabíjí. Kdo je vítěz? My žádného nevidíme. Není divu, že třeba Toyota raději zaplatí ony pokuty, než aby šla touto cestou. Většina automobilek ovšem kráčí tudy, kudy jde Ford, a nedovedeme si představit, jak by to pro ně mohlo mít šťastný konec.

Ford posílá k dealerům přes 140 tisíc nových aut, pro která bude muset najít zákazníky. A protože je mezi nimi i řada elektrických modelů F-150 Lightning, kterých je u dealerů moc už teď, míří k nim s dalšími slevami. To ztráty Fordu spojené s těmito aktivitami jen vyšroubuje výš. Foto: Ford

Zdroje: Ford, CarsDirect

Petr Miler

