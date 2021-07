Fotbalisté Bayernu Mnichov dostali nová Audi zdarma, po čase si zase mohli vybrat před 2 hodinami | Petr Miler

Blamáž s doposavad přidělenými elektrickými SUV e-tron přiměla Audi jednat a alespoň pro patnáctku klíčových členů klubu vyhradila něco lepšího, dokonce s možností volby. Na dřívější pestrost je přesto třeba zapomenout.

Když zdravý rozum začne ustupovat slepé víře v jediný cíl, je to vždy špatně. V automobilovém světě se to neprojevuje jen tak, že Evropská unie chce za pár let prodávat jen elektrická auta třeba i Polákům, kde to způsobí jen nárůst emisní zátěže, ale třeba i skrze jejich marketingové využití. Fotbalový klub Bayern Mnichov si řekl, že bude z hlediska svého technického fungování „klimaticky neutrální”, v čemž neměl problém najít oporu v podobně smýšlejícím Audi. Jen hráčů se jaksi nikdo neptal.

Tak se loni stalo, že všichni dostali elektrické SUV Audi e-tron a vybrat si mohli jen barvu. To byl dramatický odklon od možnosti dřívější volby prakticky čehokoli, nevyjímaje nejdražší modely jako RS6, S8 nebo R8, se kterými většina hráčů stejně moc nejezdila, protože pro ně nebyly dost nóbl. Může to znít jako nafrněnost, když ale vyděláváte klidně miliardy a v garáži máte nejlepší Ferrari, Bentley a další podobné stroje, i Audi R8 je prostě horší alternativa.

Opakovaně jsme psali, že takový přístup je marketingově absurdní - Audi uspořádá akci, kterou veřejnost stejně moc nesleduje, protože koho zajímá, jestli si někdo vybral auto červené nebo zelené? A i později je její pozitivní dopad omezený, neboť hráči s takovými vozy stejně jezdit nechtějí a když, nedělají to s radostí. Klub tak musel přistoupit k tomu, že začal vyhrožovat tresty za nepoužívání přidělených aut a po opakovaném porušení této povinnosti ze strany jednoho z hráčů mu dokonce napařil 1,3 milionu pokuty. Jak nenucené, to jistě někoho přiměje koupit si stejné auto.

Místo hry na záchranu světa, o kterou tu stejně nejde, protože nájezdy Audi po fotbalistech bývají velmi malé, by bylo rozumné dát celé spolupráci smysluplné marketingové využití a vrátit se ke snaze zviditelnit modely, které si lidé s fotbalisty spojí spíše a beztak jsou dále v prodeji. Bayern s Audi trvají na svém, ovšem k jisté korekci po této blamáži přece jen došlo.

Automobilka včera oznámila, že 15 nejvýznamnějším členům klubu, tedy nejlepším hráčům a hlavním činovníkům, vyměnilo neobvykle dříve než po roce nechtěné e-trony za e-trony GT. To nezní jako velká změna, ale je to velká změna - GT je předělané Porsche Taycan, takže přece jen „fotbalovější” model. A dotyční si dokonce mohli vybrat mezi základní verzí a provedením RS, třebaže předpokládáme, že volit šlo případně pouze směrem dolů a možnost vzít RS dostaly jen největší hvězdy.

Kdo dostal co, Audi tentokrát nezveřejnilo, mezi obdarovanými ale výslovně zmínilo německé reprezentanty jako jsou Leroy Sané, Leon Goretzka a Serge Gnabry (ano, to jsou všechno Němci), přičemž jednomu z nich vložilo do úst reakci, u níž ani na moment nevěříme, že se jí dopustil bez „taháku”. Sané měl po tréninku na okruhu s Lucasem di Grassim a Reném Rastem říci, že vůz je podle něj „úspěšnou kombinací řidičského požitku, designu, výkonu, sportovnosti a udržitelnosti.”

Více prozradí fotografie níže, za nás se sluší hráčům pogratulovat. I když pořád jde o plnění sponzorských povinností, jezdit s tímto autem jim bude jistě méně proti srsti než korzování s původními e-trony. Jak moc, ukáže čas.

Audi s Bayernem přestalo nutit celému klubu SUV e-tron, alespoň 15 klíčovým členů klubu jej automobilka vyměnila za přece jen zajímavější e-tron GT, a to i ve verzi RS e-tron GT. Foto: Audi

