GM odpískal své plány spojené s elektromobily. Jsou zcela nedosažitelné, prodeje klíčové značky klesají o 41 procent

Je to další z řady významných automobilek, kterým nezbylo než připustit si reálný stav věcí. Fascinující ovšem je, jak dlouho u GM věřili tomu, že v roce 2025 bude dávat smysl vyrobit milion elektrických aut.

V článcích, jako je tento, obvykle zmiňujeme, že automobilky doplácí na to, že se nezajímají o přání svých zákazníků. Někteří na to reagují s tím, že kdyby firmy takto jednaly, vývoj se prakticky zastaví, neboť lidé jsou vesměs konzervativní a o nic principiálně nového si neřeknou. Ostatně sami můžeme citovat Henryho Forda, který kdysi slavně řekl, že kdyby se lidí ptal, co chtějí jako svůj příští dopravní prostředek, řeknou: „Rychlejší koně!” A měl pravdu.

Taková reakce tedy působí chytře, ale chytrá není - je demagogická a nemístně zjednodušující. V pozici automobilky pochopitelně musíte s novými nápady přicházet sami, to je váš úkol a zákazník vás v tom nenahradí. Pak se ale musíte zajímat o to, zda se někomu takové nápady zamlouvají, i kdyby tím, že je dostanete do prodeje. A pokud vidíte, že se nechytily, musíte akceptovat, že jste neuspěli, jinak neuspějete jen víc. Právě tady se láme chleba a právě v tom automobilky selhávají.

Kdyby to s elektromobily znovu zkusily jako už mnohokrát v minulosti, nevyčítá jim nikdo nic. Ostatně své zákazníky tato auta vždy měla a mají a aktuálně jich jistě bude víc než kdy dřív, jsou to přece jen konkurenceschopnější vozy. Ale nejsou pořád dostatečně konkurenceschopné, aby uchvátily masové publikum. Tohle automobilky vidí, některé velmi zřetelně, přesto na to kašlou a vnucují lidem jediné řešení pro všechny v horizontu dvou, tří, šesti, devíti, jedenácti let, to je fuk. Nedává to absolutně žádný obchodní smysl a s hořkým úsměvem můžeme připomenout letošní výsledky Audi v Česku podle dat SDA: 1 643 prodaných aut celkem, elektrických 27. Jediný hlavní objekt pozornosti českého Audi už několik let? Elektromobily. Jediná budoucnost Audi? Elektromobily. Reakce značky na zdravě kritické postoje k takovému jednání? Nepřejte si je znát, není to vůbec nic pěkného.

Také Audi přijde na to, že to nepůjde, protože jeho cíle prostě nejsou technicky a ekonomicky schůdné. Ovšem zatím si to odmítá připustit. Jiní už jsou dál - asi nejviditelněji Mercedes a Ford, nyní ale kapituloval také koncern General Motors. Ten se přidal do klubu realistů, když za 5 minut 12 odpískal své nesmyslné cíle v oblasti elektromobility. Generální ředitelka firmy Mary Barra v rozhovoru pro CNBC přiznala, že zájem o elektrická auta není takový, jaký firma očekávala. A výrobní cíle prostě nemohou být splněny.

V případě GM šlo o pořádnou absurditu, automobilka chtěla za rok 2025 vyrobit 1 milion elektromobilů (!) a tento plán platil až dodnes, i když reálná prodejní čísla se takovému počtu nikdy ani neblížila. Podle dat Cox Automotive letos Chervolet, největší značka koncernu GM, prodal za celý půlrok pouhých 19 918 elektromobilů ve srovnání s 33 659 takovými vozy za stejné období loňského roku. Prodeje se tedy ve skutečnosti o 41 procent propadly. A byť třeba u Cadillacu rostou, jeho 13 094 prodejů firmu milionové metě podstatně nepřibližuje, stejně jako 4 597 dodaných GMC. GM tedy bude rád, pokud letos prodá 100 tisíc elektrických aut. A i o to se bude muset sakra snažit.

Milionová výroba v roce 2025 by tak byla sebevražednou misí, a tak i Mary Barra přiznává, že potřeba jejich výroby jednoduše „neexistuje”. Další vyjádření je pak ryzí diplomacií: „Na milion se nedostaneme, protože trh se prostě nevyvíjí,” nový časový termín už ale raději nestanovuje: „Dostaneme se tam. Vede nás zákazník,” říká nadto.

To je velmi pokrytecké vyjádření, uvážíme-li jak dosud GM jednal. Zákazník jeho kroky rozhodně nevedl - kdyby ano, nikdy se nedostane do současné situace. Jistě, lepší přijít k rozumu pozdě než později, ale plány GM jsou na stole od roku 2020 a nikdy se neblížily svému naplnění, neexistoval objektivní důvod mohutně tlačit nabídku elektrickým směrem. Odpískat milionovou výrobu pro rok 2025 v červenci 2024 kamsi k 10 až 20 procentům původního záměru není realistické přehodnocení původních plánů, to je z nouze ctnost.

Elektrický GMC Hummer je jedním z elektromobilů, které GM neprodává zdaleka tak, jak si maloval. Přesto do poslední chvíle věřil, že příští rok vyrobí 1 milion elektrických aut a bude je mít komu prodat. Už tomu nevěří. Foto: General Motors

