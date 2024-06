GM pro letošek odpískal výrobu dalších 50 tisíc elektromobilů a 20 miliard investuje jinam, komentář finančního šéfa je směšný před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: GMC

Firma postupně odvolává své absurdní a z podstaty neuskutečnitelné plány, což se dvěma slovy dalo čekat. Je ovšem fascinující, že to vysvětluje důvody, které donedávna v debatách na toto téma odmítala přijmout jako relevantní argumenty.

Možná už jste se někdy do takové debaty dostali. Něco v ní tvrdíte, oponujete tím názoru někoho jiného, dotyčný ale zarytě trvá na svém. Po čase ovšem pod tíhou okolností otočí a následně jako argument, proč zastává jiný názor, tvrdí v podstatě to samé, čím jste mu dříve rozmlouvali jeho pohled na věc. A to klidně i při konfrontaci s vámi samotnými. Vy pak jen rozpačitě koukáte - na jednu stranu můžete mít dobrý pocit, že dotyčný přijal váš pohled na věc, na tu druhou byste ale byli raději, kdyby tak činil jiným způsobem. Kdyby to přiznal a ne se tvářil tak, že na to právě sám přišel a vám tím div neoponuje.

Přesně tyto pocity se člověku vkrádají na mysl, když si prochází argumenty podporující nejnovější snížení plánované výroby elektrických aut koncernem General Motors, jak o něm informují Auto News. Americká automobilka nedávno ústy své nejvyšší šéfky přiznala, že přechod na elektromobily zabere dekády, nikoli roky, jak původně plánovala, a tak se nelze divit, že takové kroky přichází. Dlouhodobější perspektivou jsou ale pozoruhodné i tak, stejně jako vysvětlení je provázející.

Předně je třeba říci, že zdaleka nejde o první změnu plánů, se kterou GM přichází. Ještě v roce 2024 se holedbal, že letos vyrobí 400 tisíc elektrických aut, pak toto číslo snížil na „víc než 300 tisíc aut”, později už se jednalo jen o „250 až 300 tisíc vozů” a nyní jsme na hodnotě 200 až 250 tisíc. Je to poslední snížení? Může jím být, nebavíme se o prodejích, ale o výrobě, tu má GM pevně ve svých rukou. Přesto pod tíhou nezájmu může přistoupit k další redukci produkce.

Nový plán oznámil na Deutsche Bank Global Auto Conference finanční ředitel GM Paul Jacobson s tím, že zájem o elektromobily v roce 2024 je nižší, než firma očekávala. Budiž, pozoruhodné jsou ale hlavně dva vedlejší Jacobsonovy komentáře.

Firmy se tak prý chce vyhnout nadměrným zásobám aut, která nemůže prodat. „Nechceme skončit v pozici, kdy stanovíme výrobní cíl a pak jen slepě vyrábíme a skončíme se stovkami tisíc vozidel na skladě,” řekl a dodal, že se firma „nechce zbláznit” ze skladových zásob, které by musela prodávat jen za cenu vysokých slev, což by sahalo nejen do marží GM, ale i poškozovalo zůstatkové hodnoty dříve prodaných aut.

Při takových slovech zažíváte vskutku surreální pocity. Nejsou přesně ty argumenty, které jsme nejen GM a nejen my léta opakovali? Že si může dát jakýkoli výrobní cíl, ale pokud pro takové vozy neexistuje dostatek zákazníků, beztak bude jen slepě vyrábět nechtěné zboží a nakonec své plány bude muset změnit? Protože by to firmu dohnalo přesně k tomu, co dnes uvádí její finanční šéf? To prostě není nové zjištění. Ona přesto zavelela k poptávkou nepodloženému přechodu na elektrická auta, šla do něj doslova „all-in”. A pak to zruší a „moudře” říká, že nebude dělat to, co jí léta bylo omíláno, aby nedělala...

Druhým směšným Jacobsonovým komentářem je konstatování, že situace je vlastně dobrá, neboť firma má silné portfolio elektromobilů a ve druhé polovině letošního roku se s nimi dostane do zisku. To zní skvěle, ale jen do chvíle, než finanční šéf GM dořekne větu - v zisku budou elektrické aktivity firmy jen v momentě, kdy bude ignorovat fixní náklady spojené s jejich vývojem, výrobou a prodeje. To je opravdu „hodnotné” - fixní náklady jsou v tomto oboru dominantní veličinou a bez továren či výrobního vybavení GM nepostaví ani auto. Takový argument čekáte od Českých drah, ne od finančního šéfa soukromé firmy.

Dodejme, že GM se v květnu v Severní Americe podařilo prodat něco přes 9 500 elektromobilů, takže i cíl vyrobit 200 až 250 tisíc vozů za rok je poměrně ambiciózní. Firma na každý pád zpomaluje investice do elektrických aut a Jacobson během zmíněné akce uvedl také to, že 850 milionů dolarů (bezmála 20 miliard Kč), které měly skončit právě v elektromobilech, budou místo toho investovány do dceřiné společnosti Cruise vyvíjející systémy autonomního řízení. I to je utopie, ale o tom zase někdy jindy.

Elektrický Hummer je jedním z elektromobilů, které GM neprodává tak, jak si maloval. Ale nevadí, bez započtení fixních nákladů už je s nimi v zisku! Foto: General Motors

Zdroje: Auto News, GM

Petr Miler

