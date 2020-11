Honbu za náhradou luxusních SUV rozjeli Italové, nové SUL zaujme i svými šuplíky před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Aznom Automotive

Vnímání krásy je subjektivní a některá SUV se stávají hitem, i když bodují v anketách o nejošklivější auta. Ani luxusní SUL od Aznomu nám vizuálně neimponuje, vyprodat ho ale asi nebude problém.

Automobilky dnes netrápí jen to, jakým pohonem budou vybavovat svá auta za 5 nebo 10 let, ale také to, jaké vozy to vůbec budou. Dnes jsou jasně na koni SUV, firmy ale zajímá, co přijde po nich, neboť ani tato móda nebude trvat věčně. Luxusní značky koketují s tzv. SUL a některé nám už ukázaly i jejich koncepty. O trochu dál zachází italský Aznom, který už má jednu možnou náhradu hotovou. Říká ji Palladium a je to skutečně zvláštní zjev.

Již mnohokrát jsme ale zmínili, že design je věcí osobního vkusu a co se nelíbí nám, může se líbit někomu jinému. S takovým BMW X6 se od počátku vyrovnáváme obtížně, tzv. SUV-kupé jsou dnes ale velmi módní záležitost. SUL Aznomu - nebo také „hyperlimuzína“, jak svému Palladiu říká - se nám rovněž nelíbí, Italové ale asi nebudou mít problém najít pro nic deset zájemců, neboť víc kusů tohoto auta vyrobit nemíní.

Stejně jako v případě předchozího počinu Atulux z roku 2018 také tentokrát posloužil z základ vozu druhý nejprodávanější americký pick-upu Ram 1500. Ovšem nově se firma Aznom rozhodla, že luxus povýší na novou úroveň. Interiér byl proto kompletně přečalouněn a zároveň se dočkal nových prvků. Mezi ně patří i dotykový displej na dveřích, skrze který lze ovládat chladicí systém. Nikoliv však ten klimatizační, místo toho si můžete nastavit individuální teplotu pro ledničku i schránku na šampaňské a na příslušné skleničky.

Jelikož dotykové ovládání je vpředu, zatímco chladicí box naleznete vzadu, Aznom evidentně počítá s tím, že majitelé budou mít svého šoféra. Namísto prostoru za volantem, kde je přitom architektura dárcovského vozu nejvíce patrná, si tak budou užívat nové dvoumístné sofa. Jeho součástí jsou na každé straně speciální schránky, které slouží jako minibar. Unikátem je jejich koncepce a ovládání, stejně jako v případě zmiňované ledničky či schránky na šampaňské jde totiž o šuplíky aktivované skrze onen dotykový panel na dveřích.

Aznom se přitom rozhodl, že tento specifický prvek přenese z interiéru na exteriér. Zavazadlový prostor se tedy neotevírá směrem vzhůru či křídlově do boků, místo toho se opět vysune šuplík, jenž vyplňuje někdejší korbu. S ohledem na výšku podlahy a veškeré další rozměry je toto řešení i praktické, neboť při šestimetrové délce vozu si nedovedeme představit ani toho šoféra, kterak musí víceméně házet drahými taškami majitele vozu.

Přesunout se můžeme dopředu, kde Palladium ve velkém připomíná modely Rolls-Royce, a to díky masce s vertikálními lamelami, na níž navazují úzká světla. Pod kapotou se pak stejně jako v případě již zmíněného modelu Atulux skrývá 5,litrový motor HEMI, tentokrát však jeho výkon nečiní „pouze“ 401 koní. Místo toho jich máte k dispozici 710, stejně jako 950 Nm točivého momentu. Stovku tak zvládnete za 4,5 s, maximálka činí elektronicky omezených 210 km/h.

Tato data jsou působivá, zejména s ohledem na hmotnost vozu. Jakkoliv totiž Italové v hojné míře použili karbon, Palladium přesto váží 2 650 kilogramů. Vpředu proto byly instalovány masivní brzdy zahrnující šestipístkové třmeny a 408milimetrové kotouče vpředu a čtyřpístkové třmeny a 380milimetrové kotouče vzadu. Díky jejich velikosti jsou přitom standardem 22palcová litá kola.

Lze už jen dodat, že Palladium má díky pohonu všech kol a velkorysé světlé výšce zvládat jakýkoliv terén. Zároveň hodlá nabídnout nemalou porci soukromí, a to díky masivnosti zadního sloupku, do kterého bylo integrováno horizontální „šmírovací“ okénko. Oslovit by pak novinka měla zákazníky z Číny, Ruska, Středního východu a Spojených států, pro které bude oněch deset exemplářů určeno především.

Aznom asi nebude mít problém najít deset zákazníků pro svou novinku Palladium, která sice nabízí nemalý luxus i unikátní otevírání zavazadelníku a šuplíků, ovšem zvenčí zaujme především kontroverzním vzhledem. Foto: Aznom Automotive

Zdroj: Aznom Automotive

