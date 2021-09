Honda odhalila novou generaci SUV pro 7, které nabízí za 280 tisíc, nám ho ale neprodá před 4 hodinami | Petr Miler

Honda by v Evropě potřebovala pořádnou vzpruhu a prostorné SUV za malé peníze by mohlo fungovat. Novinka značky je ale určená pro jiné trhy a je nepravděpodobné, že by se na tom něco změnilo.

Vždy jsme chovali úctu k levným autům. Není to pochopitelně to nejlepší, co si můžete koupit, udělat dobře fungující levný vůz je ale svým způsobem mnohem náročnější než postavit dobře fungující supersport za desítky milionů. Bohužel, tahle auta z Evropy mizí, zvlášť mají-li být alespoň trochu praktická a univerzální.

Šéf Škody nedávno zmínil, že vše směřuje k tomu, že příští generace malých aut typu Fabia nebude možné prodávat za méně než 20 tisíc euro, tedy asi 508 tisíc Kč. To je bláznivá suma, uvážíme-li, co takové auto nabízí a nic lepšího než litrový tříválec pod jeho kapotou čekat nelze. Není tedy divu, že se otevřeně hovoří o tom, že takové vozy zmizí z nabídek zcela, neboť automobilky už nebudou věřit tomu, že si je za takové sumy vůbec někdo koupí. Že modely jako Octavia budou stát ještě víc - byť relativně ne o tolik víc než dnes -, nepochybujte ani na moment.

Dostupná auta v Evropě zkrátka vyklidila pole a o viníkovi ani na chvíli nepochybujte, je to následek tlaků Evropské unie. Že tomu tak je, připomínají nabídky úplně stejných automobilek, jaké působí v zemích Evropy, akorát mimo EU. To pak člověk musí zamáčknout slzu, že si něco takového nemůže koupit u nás.

Příkladem budiž SUV od Hondy jménem BR-V. Není to CR-V ani HR-V, ale skutečně BR-V, které se prodává od roku 2015 převážně v zemích jihovýchodní Asie, ale třeba také v Jihoafrické republice, Mexiku a v řadě dalších podobných zemích. Od roku 2015 se prodalo ve více jak 250 tisících exemplářů, což je vzhledem k velikosti trhů, na kterých je k dispozici, velmi slušné číslo. A nyní dorazilo ve své nové generaci - nebo možná jen s velkým faceliftem, ale Honda mu říká takto.

Na jednu stranu to není žádný obr - dosavadní provedení měřilo na délku 4 453 mm, na šířku 1 735 mm, na výšku 1 666 mm a mělo rozvor 2 662 mm. Velikost novinky neznáme, pokud se ale naplní naše přesvědčení o větším faceliftu, budou velmi podobné. Tak či onak je to relativně malé SUV jen zvenčí - uvnitř pojme až sedm lidí a byť nepochybujeme, že nepoznají komfort Bentley Bentayga, interiér nevypadá jako převzatý z kurníku.

Pod kapotou trůní 1,5litrový atmosférický čtyřválec i-VTEC, který dává až 121 koní výkonu v 6 600 otáčkách a 145 Nm točivého momentu při 4 600 ot./min, obojí míří ryze na přední kola přes automat CVT. To jsou stejné parametry jako u dosavadního provedení, i proto usuzujeme na facelift. Pro některé trhy byly dosud k dispozici i další motory, dokonce i diesel a manuální řazení. O dalších možnostech zatím Honda mlčí, buď tedy více nenabídne, nebo bude uzpůsobovat nabídku lokálním potřebám. Jak jsme zmínili, BR-V se prodává po celém světě a lidé na každém místě fandí něčemu trochu jinému.

Jízdní dynamiku neznáme, průměrná spotřeba 6,4 l benzinu na 100 km ale neodrazuje. A auto nakonec ani nemůže úplně špatně jet, jistě ne nenaložené - s hmotností 1 200 kg bude zmíněných 121 koní slušně hýbat. Vedle toho vůz disponuje přizvednutým podvozkem, střešními ližinami nebo relativně agresivně stylizovanými nárazníky, to aby vypadal jako to správné SUV.

O prostorném interiéru už jsme se zmiňovali, kromě dostatku místa pro kolena a hlavy ale Honda BR-V slibuje také infotainment se 7" displejem, digitální přístrojovku, klimatizací pro první i druhou řadu sedadel nebo čelními airbagy, asistentem rozjedu do kopce a stabilizací. Ano, takové normální auto, v Indii se dnes prodává za 961 000 rupií, tedy v přepočtu za 282 tisíc Kč, což je suma, za kterou nás dostanete leda nejmenší Dacie bez čehokoli. Novinka může být dražší, s ohledem na situaci na trhu a nabídky konkurence ale čekejme nanejvýš kosmetickou změnu.

Na autě je pochopitelně vidět, že je levné a že se konstruktéři snažili dostat co nejvíc auta do co nejmenšího prostoru, ale o co jde? Tohle auto levné i skutečně je a jsme přesvědčeni, že spousta lidí by na své ježdění žádné jiné nepotřebovala ani nevyužila. Bohužel, EU má jiné představy o tom, co si můžeme koupit. A že by se jim Honda s BR-V pokusila přizpůsobit, je krajně nepravděpodobné.

Honda odhalila novou generaci docela sympatického modelu BR-Z, který je jakýmsi jednoduchým SUV pro 7. Za svou cenu toho nabízel a bude dál nabízet hodně. Foto: Honda

Petr Miler