Honda se směje Tesle i drahým Němcům. Řešení, které vzdali, sama testuje v Německu před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Když se lidí zeptáte, kdo to se systémy autonomního řízení dotáhl nejdále, většina vám zřejmě řekne, že Tesla, protože o jeho Autopilotu se pořád mluví. Realitou ale je, že jde o systém SAE2, Audi koketovalo se SAE3 a Honda jej dostala do prodeje. Teď pošilhává i po čtyřce.

Pokud si pustíte pomalu jakýkoliv fantastický snímek odehrávající se v blízké či vzdálenější budoucnosti, dočkáte se v něm plně autonomních vozů, které jejich uživatelé ovládají často jen hlasem. Tato vize se přitom dle prohlášení mnoha automobilek měla stát realitou již loni, jenže jak si můžete ověřit na vlastní oči, po silnících se stále prohání řidiči z masa a kostí. Umělá inteligence se pak sice hlásí o slovo stále častěji, do plného autonomního řízení však má stále velmi, velmi daleko. A je otázkou, zda něco takového vůbec kdy dorazí.

Většina lidí má přitom s pokrokem spojenou hlavně Teslu, ta ovšem v poslední době spíše o svém náskoku mluví, než aby jej potvrdila existující technologií. I její systém Full Self-Driving totiž není ničím jiným než systémem úrovně SAE2, jakkoliv má značně zavádějící název. Kalifornská automobilka navíc svou technologii opírá už jen o kamery, nikoliv o radary, což jí dělá ještě zranitelnější než dosud. Patrné je to na stále četnějších haváriích, kdy její vozy přehlédnou kde co včetně blikajících policejních aut.

Mnohem dále než Tesla se přitom dostala Honda, která letos odhalila faceliftovaný Legend osazený autopilotem úrovně SAE3. Tím vypálila rybník i Mercedesu či Audi - obě firmy chtěly vozy s autopiloty SAE3 dostat do provozu také, ale nakonec to vzdali. I v případě řešení Hondy je ale také třeba počítat s jistými limity. V prvé řadě totiž danou úroveň autonomního řízení značka nabídla jen sto lidem v rámci úvodní limitované edice. Mimo to vám pak technologie umožní třeba četbu novin jen v nízkých rychlostech, kdy se pohybujete v kolonách, ať již na dálnici, nebo ve městech.

Dá se tedy říci, že Japonci nejsou o mnoho dále, Honda ale pokračuje ve vývoji, přičemž nově začala systém testovat i tam, kde Audi s Mercedesem - na německých silnicích. Hned čtyři prototypy zmíněného modelu Legend zatím najely 25 900 km, přičemž se snaží přebírat řízení kdykoliv, kdy je to možné. Automobilka přitom doufá, že se jí povede vypiplat autopilot na takovou úroveň, aby odpovídal nejen klasifikaci SAE4, ale dokonce i vyššímu stupni SAE4.

Znamená to ovšem, že plné autonomní řízení je za rohem? To ani v nejmenším, a to z jednoho prostého důvodu - úrovně SAE0 až SAE3 jsou klasifikovány jako asistenční, což znamená, že odpovědnost nadále leží hlavně či výlučně na řidiči. S úrovní SAE4 ale již veškerá selhání jdou na konto dotyčné automobilky. I proto se ostatně Tesla soustavně brání tomu, aby FSD bylo klasifikováno jako plný autopilot - v té chvíli by totiž musela řešit ztráty na životech, ne jen tvrdit, že systém se před nehodou vypnul a vyzval řidiče k akci.

Pohled na budoucí záměry Hondy pak naznačuje, že odpovědnost nehodlají převzít ani Japonci. Ti totiž cílí na nulovou fatalitu spojenou s provozem jejich vozů až v roce 2050. Je tak evidentní, že plné autonomní řízení je minimálně dvě dekády vzdáleno, i tak ale může jít o úplnou utopii. Ale třeba nás Honda a její systém zvaný Sensing Elite přesvědčí o opaku.

Honda začala v Německu testovat své autonomní řízení. Ačkoliv však mluví i o dosažení úrovně SAE4, zákazníkům takovou verzi v nejbližší době rozhodně nenabídne. Musela by totiž převzít veškerou odpovědnost za případné nehody. Foto: Honda

Zdroj: Honda

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.