Honda skutečně pokořila Teslu i drahé Němce, do série dostala to, co oni vzdali před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Je to od Hondy zjevně trochu kráčení po tenkém ledě, přesto je to svým způsobem převratný krok. Zatímco konkurence z řad prestižnějších značek tápe, Japonci posílají na silnici autopilot úrovně SAE3. Ovšem, s řadou háčků.

Donedávna mezi automobilkami i dalšími firmami zuřila tichá technologická válka. Její aktéři soupeřili o to, kdo jako první přijde s plnohodnotným autonomním řízením a zdálo se, že vše je na dobré cestě. Však stačí osadit vůz radary, senzory, kamerami, přijímačem GPS a připojením k internetu a následně nechat pokročilý software pracovat. Nicméně ve světě reálném je třeba počítat s chaotičností a nahodilými událostmi, které lidská intuice dokáže odhadnout, umělá inteligence ale nikoli.

Tato válka tak stejně jako potichu zuřila, i potichu skončila. Někteří si včas vzali ponaučení z toho, že boj jako první vzdal zakladatel Applu, dalším ale později nezbylo, než se přidat. Kolbiště opustila kanadská Magna, která na přípravách plného autopilotu spolupracovala s Lyftem, následovalo Audi, které se přitom v jednu chvíli tvářilo, že má hotový systém úrovně SAE3 a nedávno vývoj skrečoval i Mercedes. Ti všichni a nejen ti říkají, že skutečně funkční autopilot dnes vyvinout nelze.

Pár bojovníků tu ještě zůstává, v prvé řadě samozřejmě Tesla, i když se ale tváří, co nemá, její „plně autonomní řízení” je asistenční systém SAE2. Je tu Google se svým Waymem, který to zkouší dál, komerčně ale nenabízí nic. A koncern GM se dál snaží se svým Cruisem, ani to ale nemá blízko k výrobě. Vypadalo to, že tito kohouti budou ještě pár let usilovat o to, kdo jako první dostane na silnici alespoň systém úrovně SAE3, což znamená, že za jízdy nemusíte aktivně nic dělat, musíte ale být připraveni kdykoli neprodleně zasáhnout, pokud se elektronice zatočí čipy. Nakonec ale první velká rána přichází z míst, odkud ji nikdo nečekal.

Jde o Hondu, o níž na tomto poli dosud prakticky nebylo slyšet. Přesto loni sebevědomě prohlásila, že že do 31. března 2021 dostane do sériové výroby faceliftovaný model Legend autonomním řízením úrovně SAE3. Jak jsme již zmínili, tmělo původně mít již stávající Audi A8, Němci ale nakonec od svých záměrů upustili. Honda ne a vůz s autopilotem SAE3 skutečně dokončila.

Na druhou stranu je třeba říci, že to, co Japonci nakonec dostávají do série, má ke skutečně revoluci ještě daleko. Její systém nazvaný Sensing Elite formálně je autopilot úrovně SAE, ale jen někdy - podobně, jako plánovalo Audi, dokáže i systém Hondy převzít plně řízení jen při nízkých rychlostech, třeba v dálničních či městských kolonách. Pak si skutečně můžete rozbalit v noviny a čekat jen na chvíli, kdy vám auto řekne, že neví kudy kam, jindy si s řízením zcela samo neporadí.

To by ještě tolik nevadilo, protože si ale automobilka zjevně není až tak jistá, že Sensing Elite bude fungovat na 100 procent, nabízejí jej jen ve zvláštní edici tohoto modelu výrobně omezené na 100 kusů. Jinými slovy - autopilot SAE3 to je, ale jen do kolon a pro sto lidí. To trochu ztrácí kouzlo.

Někde se ovšem začít musí a toto je menší průlom. Nakonec skalpy Tesly, Audi či Mercedesu mají sovu cenu. Přesto nečekejte, že byste si zde Legendu s tímto systémem užívali, a to i kdyby se tu prodával, což se neprodává. Využití podobných systémů vyžaduje jistý legislativní rámec a schválení pro provoz, které Honda v Japonsku dostala. Jinde ale nikoli a s ohledem na malé krůčky, které v tuto chvíli dělá, ani nepředpokládáme, že by o prodej Sensing Elite jinde usilovala.

Honda Legend je prvním autem na světě, které míří na skutečné silnice s autonomním řízením úrovně SAE3 i s posvěcením úřadů. Funguje ale jen někdy, jen někde a více než 100 lidí si jej nekoupí. Foto: Honda

Zdroj: Honda

Petr Prokopec