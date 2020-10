Hvězdu Top Gearu nenadchlo nejnovější Ferrari, i když je tím nejrychlejším, co kdy vzniklo před 3 hodinami | Petr Prokopec

Z prvních reakcí se mohlo zdát, že tento vůz u něj zabodoval, ale opak je pravdou. Dynamicky sice překonává vše, co kdy Maranello opustilo, jenže jinak je to prý jen drahá a nehezká hračka.

Chris Harris je člověkem, kterého řada automobilek příliš nemusí. To může být na první pohled překvapivé, neboť britský novinář a moderátor má miliony fanoušků po celém světě a aktivně se věnuje i závodění. Jeho slova tak mnozí považují pomalu za svatá, kvůli čemuž by mu výrobci měli nadbíhat. K jejich velké smůle je však Harris poněkud nevyzpytatelný, odsoudit může bez varování prakticky cokoli a byť přímo v televizním Top Gearu se drží při zemi, jakmile dostane prostor něco zhodnotit bez filtru BBC, je upřímný jako málokdo jiný.

Před několika málo dny tak Harris na Twitteru strhal nejdražší a nejrychlejší Mercedes a nyní dostal na kanálu Top Gearu na Youtube prostor vyjádřit se k poslední velké novince Ferrari. Ta v samotném pořadu zabodovala jako nejrychlejší kdy testované auto, jenže sám Harris z ní „hotový“ zjevně není.

Co mu na plug-in hybridním kupé vadí? Je toho víc, v zásadě jde ale hlavně o onu elektrifikaci či její řešení. Vůz totiž dostal tři elektrické jednotky, z nichž dvě mají na starosti přední kola. Kromě toho je třeba počítat ještě s lithium-iontovými bateriemi o kapacitě 7,9 kWh. Minulostí se tak stal přední zavazadlový prostor, což znamená, že dovnitř si můžete vzít maximálně tak kreditku a spolujezdce. Kvůli tomu se podle Harrise auto změnilo na pouhou hračku, třebaže by jinak mohlo posloužit jako extrémně rychlé GT.

Nejde ale jen o to. Problém podle Harrise je také v onom pohonu předních kol, který sebral autu část hravosti a řidičské atraktivity. A to hlavně kvůli omezené vyzpytatelnosti - jet s tímto autem ostře znamená naučit se předpokládat to, jakým způsobem elektronika zapojí do hry přední kola, což je skoro nemožné.

SF90 Stradale sice díky tomu zvládá rychlostně pokořit vše, co italská automobilka vypustila na silnice, ovšem tomu byl podřízen i jeho design. Dle Harrise tak vzhled měl na starosti spíše počítač než člověk z masa a kostí, což se projevilo na vizuální přitažlivosti vozu. Ta je podle něj víceméně nulová, na rozdíl od takového LaFerrari, ze kterého se člověku podlamují nohy dodnes, přestože jde o více než půldekádu staré auto. Harris říká, že když někde zastaví LaFerrari, očekáváte, že z něj vystoupí Batman. Zatímco z SF90 čekáte, že vystoupí on, a to prý nikoho nezajímá.

Jako ideální by si tak Harris představoval Ferrari, které má pouze poloviční výkon. Ten pak míří dozadu pouze skrze manuál, díky čemuž je řidič dokonale zapojen do hry. Navíc má nad přední nápravou dostatek prostoru i na nějaké ty cestovní nezbytnosti. Na takový vůz však britský moderátor může rovnou zapomenout, o něčem podobném v Maranellu ani neuvažují.

