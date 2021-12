Hyundai prý zařízlo další část svého vývojového oddělení, vsadilo by tak vše na jedinou kartu před 4 hodinami | Petr Prokopec

Pokud vám současné smýšlení výrobců aut o technice budoucích automobilů přijde absurdně nepestré a kvitujete každou výjimku potvrzující pravidlo, je čas vytáhnout kapesníky. Už ani Hyundai zjevně nemíní jít proti proudu.

Ještě donedávna se zdálo, že Hyundai stejně jako třeba Toyota nehodlá sázet vše na jednu kartu. Místo toho Korejci spolu s Japonci vyvíjeli jak elektrické, tak i spalovací a rovněž vodíkové pohony. To jsme považovali za rozumnou, i když pochopitelně ze zrovna levnou volbu. Je ale třeba dodat, že elektrifikace je sice tlačena v Evropě, Číně i Americe, ovšem hlavně politiky, nikoliv přirozeným zájmem zákazníků. Během následujících let se tak může stát cokoliv, ostatně vzpomeňme, jak dopadly diesely. Z kdysi Evropany favorizovaného motoru se stala jednotka na pokraji zájmu. A nebo co všechno změnily jedny prezidentské volby v USA - už za tři roky budou další.

Tím neříkáme, že elektromobilita je slepá ulička, nicméně za současné situace nejde o řešení, které by vyhovovalo alespoň většině a bez politické podpory může zapadnou stejně rychle, jako vystoupalo na povrch. Pokud se navíc výrobci hodlají věnovat pouze jim, budou muset odejít z trhů, kde se elektromobilita s politickou podporou nesetká, nebo se alespoň smířit s nižším tržním podílem.

Tedy jinými slovy, i přes nemalý politický tlak zkrátka značná část světa zůstane ještě velmi dlouho věrna spalovacím jednotkám. O to překvapivější jsou poslední kroky Korejců. Ti se totiž začínají loučit s Peterem Schreyerem a Albertem Biermannem, kteří jsou jedněmi ze strůjců úspěchu Hyundai, Kie a Genesis. Mimo to pak prý uzavřeli oddělení vyvíjející spalovací jednotky a většinu v něm pracujících techniků přesunuli do elektrické divize. Tím jen naznačili, že diverzifikace již není jejich prioritou, tou se naopak začala stávat ona sazka na jednu jedinou kartu.

Tento posun jen podporují nové spekulace, dle kterých mělo dojít rovněž k pozastavení vývoje palivových článků třetí generace. Něco takového budí snad ještě větší překvapení než výše zmíněné, neboť Korejci před pouhými pár měsíci přišli s novou strategií Hydrogen Vision 2040. Zároveň již zhruba rok pracovali na vodíkovém voze značky Genesis, který by se začal prodávat v horizontu čtyř let. Z nedávného firemního vnitřního auditu ale nakonec mělo vyplynout, že nebude možné náklady postupně snižovat, jak se původně předpokládalo.

Publikace The Chosun Ilbo přitom zmiňuje, že vodíková divize nebyla zcela uzavřena jako ta spalovací. Nicméně mělo dojít k omezení rozpočtu a redukci pracovníků, kteří se palivovým článkům věnují, což ve výsledku vedlo k pozastavení dalšího vývoje. Něco takového se Korejci snaží vyvrátit, když skrze svého mluvčího oznámili, že „automobilka veškeré spekulace popírá“. Původní plány prý zůstávají nedotčené a značka se tak bude „dále věnovat vývoji nové generace palivových článků a elektrifikaci flotily Genesis“.

Vůbec bychom se přitom nedivili, kdyby pravda byla někde uprostřed. Korejci možná sice s vodíkem nadále počítají, ovšem jen jako s okrajovým projektem. A než dojde na politickou podporu palivových článků, budou do daného oddělení proudit peníze jen sporadicky. Koncepty jako FK, jenž se ukázalo teprve v září letošního roku, tak možná do produkce dorazit nemusí. Při pohledu na parametry, jenž počítají s výkonem přes 680 koní, stovkou pod 4 sekundy a dojezdem 600 km, je to škoda.

Korejci se v září pochlubili vodíkovým konceptem FK, přičemž tehdy v palivové články ještě bezmezně věřili. To se ale nyní mělo změnit. Foto: Hyundai

