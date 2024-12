Hyundai se dál otáčí k zákazníkům zády. Obří designovou bizarnost nového SUV ještě snesou, konec nejzajímavějších motorů už míň před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

A je to škoda, neboť zbytek auta má co nabídnout. Jeho vzhled sice nebude po chuti každému, není ale nezajímavý, což se také počítá. Bez šestiválce a dieselu v nabídce ale rovnou působí jako nedochůdče.

Proti benzinovým čtyřválcovým motorům nic nemáme, pro mnohá auta jde o velmi vhodné pohonné jednotky. Třeba pod kapotou kompaktních hatchbacků dokážou až divy, jak se ukázalo i v nedávném souboji Audi S3, BMW M135i, Mercedesu-AMG A35 a VW Golf R. Je ale nutné dodat, že žádné z těchto aut neváží dvě tuny či neměří pět metrů na délku a dva na šířku. To jsou ovšem parametry nového Hyundai Palisade, které zamávalo dosavadním šestiválcům a 2,2litrovému turbodieselu.

Tohle velké SUV se v zemích EU oficiálně neprodává a zatím nemáme informaci o tom, že by se Korejci chystali ke změně. Klíčovým trhem pro ně tedy zůstávají Spojené státy, mimo to však Palisade budou nabízet rovněž ve své domovině. A po vzoru předchůdce pak nejspíše také v Thajsku či Indonésii. To jsou ovšem všechno země, kde buď kladou velký důraz na pořádné motory s větším objemem a počtem válců nebo vysokou provozní efektivitu, o kterou se starají „naftožrouti“. Nabídkou pohonných ústrojí se tak automobilka otáčí k zákazníkům zády a střílí zcela mimo terč.

Nově tak Palisade bude k dispozici jen s 2,5litrovým benzinovým čtyřválcem, který je dopován turbem. Slabý motor to není, čistě spalovací ústrojí generuje až 281 koní, která má na povel osmistupňový automat. Na druhé straně rovnice je pak zhruba dvoutunová hmotnost. Mimo to ovšem druhá generace dorazí i jako hybrid, který z téže jednotky s pomocí elektromotoru a baterie o kapacitě 1,65 kWh doluje 334 koní. S těmi je pak spojen jak šestistupňový automat, tak 2,2tunová hmotnost.

Hybrid tak bude zákazníkům servírovat víc koní než předchozí 3,8litrový šestiválec, s první generací však bylo na základě zvolené pohonné jednotky vždy spojeno o zhruba 200 kilo míň. Lidé tedy mohli počítat jak s působivou dynamikou, tak i s nižší reálnou spotřebou. Ta ale nově půjde nahoru, i když Hyundai uvádí, že vůz by měl zvládnout až 1 000 km na jeden zátah. Spojen je s ním totiž udávaný 6,9litrový průměr, zatímco u čistě spalovací verze lze počítat s 9,5 l/100 km.

Reálně si přitom o víc paliva řekne těžší hybrid, zvlášť pokud s ním majitel vyrazí na dálnici. Na Palisade tak možná začne pršet nemalá kritika, což by byl značný rozdíl vůči předchozím rokům, kdy bylo korejské SUV soustavně zahrnováno chválou. Nejspíše i proto značka přistoupila ke změnám proporcí, kdy délku natáhla o 65 milimetrů na 5 060 mm a rozvor o 70 mm na 2 970 mm. Díky kratšímu přednímu a protaženému zadnímu převisu zde tak máme korejský Range Rover.

Inspirace britskou legendou je patrná také na volantu, za kterým trůní jeden ze dvou 12,3palcových displejů. Velmi působivá je nabídka vnitřních variací, volit je totiž možné sedmi-, osmi- a devítimístné provedení. Poslední přitom počítá s menším skládacím sedátkem v první řadě, které jinak slouží jako středová konzole. Ve své domovině díky tomu Palisade může do pruhů pro autobusy, což bude pro zákazníky, kteří nechtějí trčet v zácpě, jistě lákavé.

Automobilka se zároveň snažila navýšit luxus a komfort, ať již jde o volbu materiálů nebo zlepšení odhlučnění a tlumení kabiny. O to větší škoda ovšem je, že nad přední nápravou se skrývá zklamání v podobě zmíněných čtyřválců. Zvlášť když při cenách startujících na 43 830 000 korejských wonech (cca 731 tisíc korun) by Palisade druhé generace mohlo být jinak velkým hitem, a to samozřejmě i v Evropě, i když asi jen s dieselem pod kapotou.

Palisade druhé generace možná po designové stránce nebude vonět všem, ovšem při jeho cenách na venkovní vzhled nebude brán takový zřetel. Trochu horší je to již s nabídkou pohonných jednotek. Foto: Hyundai

