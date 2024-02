Hyundai zaskočil pokles prodejů jeho nejlevnějšího SUV. Zájem klesá už při ceně 170 tisíc Kč, tak jak ho má spasit třikrát dražší verze? před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Byla to prvotřídní prodejní pecka, což při ceně auta mohlo překvapit jen málokoho. Prodeje ale zjevně dosáhly vrcholu, a tak se Casper má podívat také do zemí EU. Elektrická verze místo té spalovací ale mohutně bodovat nebude, ani nemůže, její cena bude z jiné ligy.

V roce 2021 Hyundai na domácím trhu pustila do prodeje model Casper. Jde o 3 595 milimetrů dlouhé malé SUV, jehož hmotnost se pohybuje okolo jedné tuny. Litrový tříválec pod kapotou tedy s jeho rozpohybováním nemá jediný problém, a to již v atmosférické verzi, kdy produkuje 76 koní. V té přeplňované, u které výkon narůstá dokonce na 100 koní, pak Casper působí jako mini-žihadlo.

Automobilka osobní verzi v roce 2022 doplnila užitkovou bez zadních sedadel, za to s 940litrovým zavazadelníkem. Prodeje pak z úvodních 10 806 aut vzrostly na více než 48 tisíc exemplářů, loni však pro změnu klesly na 45 400 vozů. To není až takový pád, navíc nelze říci, že by nebyl neočekávaný. Obecně totiž u nových aut platí, že druhý rok výroby je nejúspěšnější, neboť dochází na spojení stále přetrvávající první vlny zájmu a mnohem širší nabídky. Následně kupující začínají ubývat, což výrobci obvykle řeší představením faceliftu, který prodeje zase trochu nakopne.

Neděje se tedy nic vyloženě zvláštního, automobilka ale od Casperu očekávala ještě víc, a tak ho chce prodávat také jinde a jeho nabídku řádně „zatraktivnit”. A už ony uvozovky v posledním zmíněném slově naznačují, že to nebere za správný konec.

Hyundai totiž hodlá své nejmenší SUV nabízet také v Evropě a Austrálii. Půjde nicméně o elektromobil, který by měl nabídnout dojezd zhruba 200 až 300 kilometrů. To na denní jízdu po městě jistě postačí, problémem je nicméně cena. Vůz by totiž na starém kontinentu měl startovat okolo 20 tisíc Eur (cca 505 tisíc Kč), což je zkrátka šílenství - daleko levněji totiž můžete pořídit třeba Hyundai i30, které je o poznání větší a na jedno natankování zvládne víc.

Elektrický Casper přitom nemá být profilován jako konkurence Dacie Spring, nýbrž spíše jako levnější alternativa Fiatu 500e. Nicméně italský elektromobil má na své straně jak pohledný zevnějšek, tak značnou dávku nostalgie kupujících. Čím se ovšem mohou pochlubit Korejci? Moc toho není, největším lákadlem Casperu byla a je nízká cena, která s elektrickým pohonem zmizí.

Jakožto elektromobil za půl milionu korun tohle auto zkrátka nemůže prodejně fungovat, nota bene ne ve své domovině, kde spalovací provedení startuje v přepočtu okolo 170 000 Kč, tedy na třikrát nižší úrovni. Přitom by vlastně stačilo jen málo - aby se litrový Casper začal nabízet za podobné peníze jako v Koreji také v Evropě. V takové chvíli by se jednalo o prodejní hit. Ani Hyundai ale jako by nechtělo prodávat, raději plní politické cíle. Pokolikáté už si nad něčím takovým můžeme postesknout...

Casper si loni na domácím trhu jen lehce pohoršil. Značka chce rozšířit nabídku o elektrickou verzi, která zamíří do Evropy, mluví se i o úplném nahrazení spalovacího pohonu bateriovým. V prvním případě auto stěží dokáže víc, v druhém mu to může jen zlomit vaz. Však co zajímavého bude na malém elektromobilu za půl milionu korun? Foto: Hyundai

Zdroj: The Korea Times

Petr Prokopec

