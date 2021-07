I nejnovější Tesla za 2,8 milionu je kvalitativně větší šmejd než snad jakákoli Škoda před hodinou | Petr Miler

Když si někdo koupí absolutní vrchol nabídky výrobce, který se tváří jako konkurent prémiových značek, jistě očekává kvalitu. Té se ale v případě Tesly nedočká ani na úrovni nejobyčejnějších mainstreamových aut.

Pokud by někdo vydával slovník antonym, vedle hesla „nekvalita” by mohlo stát „Tesla”. Je to pozoruhodné, neboť americká automobilka je v této nemilé souvislosti skloňována snad od začátku svých dnů a ještě více od dob, kdy naplno rozjela výrobu Modelu 3. Od těch chvil uběhla už hezká řádka let a byť nelze říci, že by nenastal žádný posun směrem k lepšímu, i dnes budeme hledat jakéhokoli jiného takto známého výrobce aut, který by si dovolil pustit do prodeje něco takového.

Přiznává to přímo automobilka ve svých materiálech a že Tesly mají problémy s kvalitou, uznal nedávno v rozhovoru se Sandym Munroem sám Elon Musk. Jak jsme ale již zmínili výše, identifikace slabého v tomto případě nevede k jeho řešení a nejnovější důkaz můžete spatřit na videu detailingové firmy Chicago Auto Pros níže.

Jeho středobodem je Tesla Model S Plaid, tedy nový vrcholný model značky, který se prodává za cenu od 130 tisíc dolarů, tedy asi 2,8 milionu Kč. Za takové peníze by člověk už kvalitu čekat zcela samozřejmě, však se podívejte, co za podobné sumy prodává třeba Porsche. To jsou do detailu vypiplaná auta, na kterých - pokud se to vůbec povede - najít nějaký kvalitativní problém znamená objevit výjimku potvrzující jiné pravidlo. U Tesly je pravidlem šmejd a Model Plaid na videu níže bohužel výjimkou není.

Nepochybně jsme viděli horší Tesly, ale už fakt, že palubní deska a výplně dveří na sebe navazují tak, že jedno odírá druhé, je něco naprosto nevídaného. Za celý život jsme s kolegy neviděli třeba moderní Škodu, u které by se něco takového dělo, u Tesly je to ale jen první bod z mnoha zřetelných nedostatků. Zůstaneme-li v interiéru, na sloupku C na sebe nelícují jeho výplně a výplně střechy, na některých částech karoserie je přelakován prach, oba nárazníky pak vypadají jak pomeranč.

To je ale pro změnu jen začátek venkovních nedostatků, kde pravé přední světlo nenavazuje na nárazník, ochrana spodku na spodní část karoserie, dveře řidiče jsou usazené úplně špatně a zůstává mezi nimi a prahem obrovská spára (patrně proto se odírá jejich výplň o palubku), nelícují zadní světla, která jsou nepochopitelně poškrábaná, stejně jako střešní okno, difuzor, některé části karoserie...

Na tohle auto byste s údivem hleděli v bazaru, kdyby mělo najeto 20, 30 tisíc km a ptali se na nekvalitní opravu, toto je ale úplně nový vůz, který byl takto vyroben. Znovu musíme zopakovat, že pokud Tesla nedá toto do pořádku, dává jen větší prostor konkurentům prosadit se na její úkor. Protože takto nekvalitní auta nepředává zákazníkům z renomovanějších značek vůbec nikdo, ani zdaleka.

Model S Plaid je zajímavé auto, kvalitativně je to ale stejná katastrofa jako ostatní Tesly, u auta za 2,8 milionu až nepochopitelná. Ilustrační foto: Tesla

