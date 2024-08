Indové naplno odhalili své nové stylové praktické auto za dobré peníze, jen to jeho jméno, jen to jméno před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tata Motors

Na řadě míst problematické nebude, zákazníky z řady slovanských zemí ale bude nutit k téměř neustálému klení. Anebo připodobnění majitele k manažerovi kněžek lásky či majitelky ke kněžce samotné. Nic to ale nemění na jeho faktické atraktivitě.

Nemluvíme o něm poprvé, tohle auto se poprvé ukázalo už v červenci a hned nás zaujalo hlavně svým jménem. Říká si totiž Tata Curvv, popř. Curvv.ev, což sice ve většině jazyků nereflektuje nic než slova jako „křivka” či „zatáčky”, sami ale jistě tušíte, jak bude tohle jméno vnímat Čech, Slovák, Polák a další Slované. Je to poněkud nešťastné samostatně i v kombinaci s označením automobilky, ale protože tu nyní Tata tuhle novinku prodávat neplánuje, nemusíme se tím až tak trápit. A všechno ostatní je zajímavější.

Dnes si o autě můžeme říci víc, a tak se do toho rovnou pustíme. Novinka vychází z dva roky starého konceptu se stejným názvem, přičemž přebírá i jeho mnohé designové prvky. Nemáme tu tedy SUV konzervativního střihu, nýbrž velmi stylově pojatý vůz. Do délky se natáhl na 4 310 milimetrů, přičemž v rámci zavazadelníku lze počítat s kapacitou 500 litrů, takže tu máme stylové i praktické auto, které navíc nebude stát nijak zvlášť velké peníze. Ale k tomu se teprve dostaneme.

Jak už jste pochopili ze zkraje zmíněného, auto dorazí ve dvou provedeních podle druhu pohonu. Spalovací a elektrickou verzi od sebe ale odlišují jen otevřená či zaslepená čelní maska, dobíjecí port či víko palivové nádrže a design litých kol, který je u bateriového pohonu aerodynamičtější. Jinak je to prostě jedno auto a vzhledem k možnostem Indů co do životní úrovně i možností dobíjení se skoro divíme, že Tata dává specifickým jménem na odiv, že nějakou elektrickou verzi nabízí.

V moderně pojatém interiéru, který si též konečně můžeme prohlédnout, je možné v závislosti na výbavě počítat třeba s 12,3palcovým displejem multimédií, audiosystémem JBL či digitálním přístrojovým štítem. U vyšších stupňů pak nechybí ani elektricky stavitelná přední sedadla, stejně jako rozsáhlý výčet bezpečnostních a asistenčních systémů. Značka navíc přišla se zajímavou nabídkou doplňků hlavně pro elektrickou verzi, která zvládne napájet třeba i originálně stylizovaný vysavač či kávovar.

Po technické stránce budou v případě elektromobilu k dispozici dvě verze, z nichž ta slabší počítá se 150 koňmi výkonu a 45 kWh kapacity baterek, se kterými je spojen udávaný dojezd až 350 km. Indové se sice dušují, že je reálný, něčemu takovému ale snad nevěří ani oni sami. Silnější provedení pak dostalo 167 koní a paket s 55 kWh, jenž má vést k dojezdu až 425 km. Reálnější bude tak poloviční hodnota.

Značka za slabší provedení požaduje 1 749 000 INR (asi 481 tisíc Kč), průměrný Ind na něj musí šetřit 18,5 měsíce. Pokud pak zvolí vrchol nabídky, vyjde je to na 2,199 milionu rupií, tedy nějakých 605 tisíc korun. To již představuje pomalu dvouleté úspory, načež asi nepřekvapí okrajový zájem. Ostatně Indové v rámci svého elektrického programu, který spustili už v roce 2019, dosud vyrobili jen 150 tisíc aut.

I proto Curvv dostal také spalovací pohon, přičemž lidé budou znovu moci volit mezi dvěma verzemi - benzinová jedna-dvojka jim přitom nabídne 127 koní, 1,5litrový turbodiesel jich pak generuje 120. Na oficiální ceny si bude nutné ještě chvíli vyčkat, spalovací verze, na které čeká většina zákazníků, by ale měly má startovat na 1 050 000 indických rupií, tedy asi 290 tisících korunách. To by byly hezké peníze za takové auto, do prodeje ale vstoupí až v září.

Nové indické SUV asi Čechy zaujme na první pohled hlavně názvem, ani fakticky to ale není nezajímavý vůz. Tušíme, že za cenu pod 300 tisíc Kč by ho tu bral kdekdo, do Evropy ale v tuto chvíli nemíří. Foto: Tata Motors

Zdroj: Tata Motors

