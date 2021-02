Indové prodávají obdobu nejlepšího SUV Mercedesu, nabízí ji za pouhých 285 tisíc před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Force Motors

Německý stroj je zajímavé, ale také sakra drahé auto, i na relativně obyčejné verze potřebujete miliony. Indická firma, která přímo s Mercedesem spolupracuje, prodává skromnější obdobu.

Indická automobilka Force Motors bude zřejmě většině Evropanů neznámá, jde ale o firmu, která byla založena již před dlouhými třiašedesáti lety a zkušeností má na rozdávání i díky spolupráci se zavedenými značkami. Pro BMW vyrábí motory a převodovky, s Volkswagenem pak spolupracuje na produkci nákladních automobilů MAN. Nejvíce je však spojená s Mercedesem, který v ní dokonce do roku 2001 držel podíl 16,8 %. Indické automobilce třícípá hvězda nabídla své know how, za odměnu se pak dočkala vývoje, testování a výroby nových agregátů.

Vazby mezi německou a indickou značkou jsou však mnohem těsnější, jak nejlépe ukazuje nabídka Force Motors. V té nyní figurují mj. modely Trax Cruiser a Gurkha, jejichž design byl zjevně inspirován Mercedesem třídy G. My se dnes podíváme na druhý zmiňovaný vůz, který se ve svém předchozím provedení jasně podoba předchozímu provedení Géčka ve svých dávnějších iteracích a stejně jako ono je nabízeno v tří- a pětidvéřovém provedení. Jestli jsou obě firmy na použití tohoto vzhledu nějak domluveny, nebo Indové očekávají tichou toleranci od svého obchodního partnera, nevíme, jisté ale je, že Mercedes neprotestuje.

Je třeba říci, že přes značnou vizuální podobnost je Gurkha o něco menší auto a s pěticí dveří měří na délku 4,34 metru (Géčko je asi o půl metru delší). I tak ovšem pojme až šestici lidí do tří řad sedadel, z nichž ty dvě poslední jsou usazeny podélně. To zní poněkud spartánsky, je ale třeba si uvědomit, že tady nemluvíme o nejlepším SUV Mercedesu ta miliony, ale voze, jehož cena začíná na 975 000 INR (cca 285 000 Kč).

Pokud máte pocit, že jsme v předchozí větě udělali překlep, rovnou ještě jednou zopakujeme, že tento off-road značně připomínající drahý Mercedes je k mání za méně než tisíc korun. Pohání jej diesel s kořeny opět u třícípé hvězdy, a to buď atmosférický plněný 2,6litrový diesel s 90 koňmi, nebo 2,2 turbodiesel se 142 koňmi. O jejich přenos na všechna čtyři kola se pak nadále stará pětistupňový manuál, maximální rychlost 123 km/h odpovídá aerodynamice cihly a neudávané zrychlení na stovku bude pro změnu korespondovat s až 2,8tunovou hmotností. Tohle je ale zkrátka auto do nepohody.

Oba motory plní nové emisní standardy platné od loňska, o pohonu 4x4 už padlo pár slov. Dále nechybí uzamykatelné diferenciály, které je možné ovládat přímo z kabiny. V blízké budoucnosti se do prodeje dostane i provedení s jednou hnanou nápravou. 16palcová litá kola, která obouvají pneumatiky o rozměru 245/70 R16.

Stejně jako se Indové nerozjeli příliš zvenčí, zůstávají poněkud střídmí také v interiéru. Zachována tak zůstala vzpřímená palubní deska, nově se však již může chlubit moderními multimédii s dotykovým displejem, na prezentačních fotkách ji ale nevidíme. Zbytek zůstává u analogové techniky, ostatně, té se dlouho držela i sama třída G.

Force Motors Gurkha je zvláštní obdoba Mercedesu třídy G, za svou cenu toho ale nabízí spoustu. Foto: Force Motors

Zdroj: Force Motors

