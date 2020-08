Interiér nových Subaru odhalen únikem, vypadá až překvapivě moderně před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Creative Trend

Subaru nikdy nebyla cizí novátorská technická řešení, kabiny jeho aut ale obvykle zůstávaly konzervativně laděné. Nové Subaru Levorg to zjevně změní a s ním i Impreza a WRX.

Když v roce 2014 zamířila do prodeje první generace Subaru Levorg, japonská automobilka doufala, že s novým modelem výrazně navýší své prodeje. K tomu zpočátku skutečně došlo, nicméně již dva roky po debutu klesl odbyt na japonském trhu na polovinu. Stále však šlo o větší množství, než jaké má značka na kontě v Evropě za celou dobu, co je v nabídce. Dáno je to i tím, že kombík dorazil na starý kontinent pouze s jediným motorem a převodovkou CVT, což pro Evropany není ideální kombinace.

Japonci nicméně na tento model nezanevřeli a usilovně pracují na druhé generaci. Ta již měla být dávno v prodeji, nicméně koronavirus původní plány automobilky pozměnil. Debut se tedy posunul na třetí letošní čtvrtletí, alespoň v případě domácího trhu. Do Evropy by nový Levorg měl zamířit až v roce příštím, s Amerikou se pak stejně jako u dosluhujícího provedení nepočítá. Znamená to tedy, že celkové prodeje sice nejspíše opět nebudou enormní, vyšší než dosud by však být mohly.

Nový Levorg totiž dostal do vínku mnohem agresivnější design, se kterým se automobilka pochlubila již loni v říjnu na autosalonu v Tokiu. Subaru sice dané provedení titulovalo jako koncept, ovšem zároveň zmínilo, že produkční model se příliš lišit nebude. To bylo nyní prozrazeno uniklými snímky, které zjevně pochází z oficiální brožury. Na nich přitom není patrný jen exteriér, poprvé se můžeme podívat rovněž dovnitř. A co více, s ohledem na sdílenou platformu tak vlastně víme, jaká bude nová Impreza a ostré WRX.

Japonci kráčí dále po cestě, jíž si prošlapali již modely Legacy a Outback. Kabina je tedy až překvapivě moderní a zdobí ji 12,3palcový digitální přístrojový štít, se kterým je spárován 11,6palcový centrální tablet. Subaru přitom stejně jako ostatní výrobci eliminovalo většinu tradičních tlačítek a veškeré ovládání soustředilo na dotykovou obrazovku či multifunkční volant. Na manuál pak automobilka zřejmě opětovně zapomněla, znovu tak bude možné počítat pouze s CVT s uzamčenými stupni.

Automat přitom bude spárován s novou 1,8litrovou přeplňovanou jednotkou, která bude nadále počítat s koncepcí protiběžných pístů. Do hry přivede 177 koní výkonu a 300 Nm točivého momentu, sprint na stovku by tedy mohl klesnout někam k 8 sekundám. To by již mohlo řadu lidí navnadit, zvláště když automobilka počítá také s poklesem spotřeby a tedy i emisí. Stejně tak je v plánu i navýšení praktičnosti.

Tím se přesouváme na druhý konec vozu, tedy k zavazadelníku. Jeho objem naroste z 522 na 561 litrů, automobilka navíc počítá s bezdotykovým zavíráním víka. Tím nám ale dostupné informace víceméně končí, pročež už jen dodáme, že na domácím trhu bude vůz startovat na 3 135 000 yenech (cca 660 tisíc Kč). Vůči stávající generaci tedy sice podraží, bezpečnostní systém Eye Sight však již bude nabízet ve standardu.

