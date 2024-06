Italové se nezapřou. Před 2 měsíci představené auto ještě před začátkem prodejů přejmenovali, teď mu změnili výkon před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Jakoby blamáž spojená s přejmenováním už plně odhaleného auta nestačila, přidává nyní Alfa Romeo ještě podivné čachry týkající se výkonu motoru. Ten má najednou produkovat 280 koní, ještě v dubnu jich bylo o 40 míň.

Alfa Romeo měla podle původních plánů prodávat aktuálně stovky tisíc aut ročně a být vážnou konkurencí především drahým německým značkám. Nestalo se a automobilka je pořád ráda za desítky tisíc ročních prodejů. Bojovat ale nepřestává a nejnověji si hodně slibuje od 4 170 milimetrů dlouhého SUV, které představila 10. dubna letošního roku jako nepřímého nástupce modelů MiTo a Giulietta. I když ale měla odhalování tohoto modelu jistě dobře naplánované, z celé věci se stává klasická italská tragikomedie plná pozoruhodných přešlapů.

Novinka totiž původně dorazila pod názvem Milano, čímž bylo odkázáno na domovské město Alfy Romeo, tedy Milán. Jenže už pouhých pět dnů po premiéře došlo na přejmenování vozu na Junior. Italská vláda totiž přišla s tím, že je ilegální značit cokoli italským jménem, pokud takový produkt není vyráběn v Itálii. Nové SUV se přitom bude montovat v polském Tychy, a to kvůli redukci nákladů. Pokud by totiž zůstalo na apeninském poloostrově, bylo by dražší o zhruba čtvrt milionu korun.

Za poťouchlost italských politiků Alfa Romeo pochopitelně nemůže, jakkoli by jí italské zákony jakožto italské značce měly být důvěrně známé. Právní oddělení automobilky tedy selhalo, to ale víme a pro dnešek to hoďme za hlavu. Junior má totiž další pihu na kráse. Spojena je s vrcholnou elektrickou verzí Veloce, která dle původního oznámení měla produkovat 240 koní. Jenže nyní Alfa Romeo oznámila, že výkon činí 280 koní, stále aniž by auto začala pořádně prodávat.

Automobilka vše vysvětluje tím, že původní specifikace byly oznámeny ještě předtím, než došlo na dokončení dynamických testů. A právě během nich se mělo ukázat, že motor je výkonnější. Což není nic až tak nového, něco podobného se děje i u ostatních výrobců. Jenže v jejich případě jsou korekce sotva postřehnutelné - jde kupříkladu o posun z 278 na 280 koní. Junior Veloce ale během dvou měsíců nabral 17 procent původního výkonu, aniž by se cokoli fakticky změnilo.

Tento krok navíc (zatím?) nemá žádný vliv na jízdní dynamiku, s šestisekundovým sprintem na stovku bylo nové SUV spojováno již dříve. A stejná hodnota u něj svítí i nyní. Skoro se tak zdá, jakoby Alfa Romeo zkoušela onu „milánskou blamáž“ přebít čísly stavějícími ji do velmi dobrého světla. To je ale značně riskantní krok, může se to snadno obrátit proti ní.

Junior Veloce sice nejspíš oněch 280 koní nabízet skutečně bude, o to tu ale opravdu nejde. Spíše než cokoli jiného zde zkrátka máme zbytečně negativní publicitu, navíc spojenou se značkou, která není zrovna proslulá kvalitou či spolehlivostí. Itálie prostě zůstane Itálií, i kdyby trakaře padaly. Neříkáme, že ji proto nemáme rádi, ale některé projevy italského chaosu jsou vážně úsměvné i zarážející současně.

Junior Veloce se oproti výchozímu SUV liší nejen vyšším výkonem, ale také podvozkem sníženým o 25 milimetrů, silnějšími stabilizátory či diferenciálem Torsen na přední nápravě. Dále se dočkal také 20palcových kol, za nimiž se vpředu skrývají 380milimetrové kotouče a čtyřpístkové třmeny. Dříve měl koní 240, teď jich má 280. A jede pořád stejně. Co už... Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Alfa Romeo

Petr Prokopec

